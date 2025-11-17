ETV Bharat / state

बॉलीवुड के आसमान में सागर का एक और सितारा, 'गुस्ताख़ इश्क' में जिनके शेर गुनगुनाएंगे नसीर

बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म "गुस्ताख इश्क" 28 नवंबर को होगी रिलीज. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह मिजाज बद्र.

Ashok Singh Mizaj Badr sagar
सागर के जाने-माने शायर अशोक सिंह मिजाज बद्र (ETV Bharat)
सागर: वैसे तो सागर के मशहूर साहित्यकार और गीतकार विट्ठल भाई पटेल फिल्म बॉबी में 'झूठ बोले कौवा काटे' वाले गाने से देश भर में पहचान बना चुके थे. उनके बाद मशहूर शायर अखलाक सागरी की 'इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं' गजल ने पूरे देश में धूम मचाई थी. अब सागर के एक और जाने-माने शायर अशोक सिंह मिजाज बद्र की गजलों के शेर बॉलीवुड में सुनने को मिलेंगे.

28 नवंबर को रिलीज होने जा रही अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा की फिल्म "गुस्ताख इश्क"

खास बात ये है कि अशोक सिंह मिजाज के शेर कोई और नहीं बल्कि जाने-माने फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह गुनगुनाते हुए नजर आएंगे. जी हां, 28 नवंबर को फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की "गुस्ताख इश्क" फिल्म रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और विजय वर्मा अशोक सिंह मिजाज बद्र के शेर पढ़ते नजर आएंगे.

'गुस्ताख़ इश्क' में सागर के शायर का शेर गुनगुनाएंगे नसीरुद्दीन शाह (ETV Bharat)

इस तरह से बॉलीवुड की गीत संगीत की दुनिया में अब तीसरा नाम और सागर से जुड़ जाएगा. अशोक सिंह मिजाज बद्र ने खास मौके पर ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की और इस फिल्म से जुड़ने के बारे में बताया.

Ashok Singh Mizaj Badr sagar
सागर के शायर अशोक सिंह मिजाज बद्र की किताबें (ETV Bharat)

डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने दिलाया मौका

अपनी बातचीत में अशोक सिंह मिजाज बद्र ने बताया कि एक फिल्म "गुस्ताख इश्क" रिलीज होने जा रही है. विभु पुरी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, जो फिल्म हवाईजादा बना चुके हैं. इस फिल्म को मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. 28 नवंबर को फिल्म रिलीज होने जा रही है. मशहूर डायरेक्टर और संगीतकार विशाल भारद्वाज मेरे मित्र हैं. उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि हम आपको फिल्म की स्क्रिप्ट भेज रहे हैं. उस स्क्रिप्ट के डायलॉग के बीच आपको अपनी शायरी पिरोना है. फिल्म की स्क्रिप्ट में मेरे शेर डायलॉग के बीच पिरोये गए हैं, जो फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और विजय वर्मा पढ़ते हुए नजर आएंगे. फिल्म की हीरोइन फातिमा सना शेख हैं.

फिल्म के ट्रेलर में ही छा गए
अशोक सिंह मिजाज बदरू कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि फिल्म के ट्रेलर में ही मेरे दो शेर कहे जा रहे हैं... एक मेरी ग़ज़ल है कि..

" एक दरिया की रवानी की तरह...
तेरा किरदार पानी की तरह...

इस ग़ज़ल के दो शेर फिल्म के ट्रेलर में विजय वर्मा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.

मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदुरा..
तेरी बातें रात रानी की तरह...

गम कोई देना है तो दे दे मुझे..
दिल में रख लूंगा निशानी की तरह..

मुझे इसमें अच्छी यह बात लगी कि किसी एक ग़ज़ल की वजह मेरे इस फिल्म में शेर हैं. मैं मानता हूं कि फिल्म के अंदर और भी शेर हैं और जब नसीरुद्दीन शाह की आवाज में आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक की जुबां पर चढ़ जाएंगे.

बशीर बद्र ने खुद बनाया शागिर्द

शायरी में अपने गुरु बशीर बद्र को याद करते हुए अशोक सिंह मिजाज बद्र कहते हैं कि बशीर बद्र साहब ने मुझे अपनी शागिर्दी में लिया था. 14 फरवरी 1992 को वह एक मुशायरे में सागर आए थे. जब उन्होंने मुझे सुना, तो कहा कि मेरी कलम में कुछ खास है. आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने दो शेर सुनकर कहा कि आप जैसे लोग आगे आएंगे, तो शायरी में इंकलाब आएगा.

आज मैं बहुत खुश हूं कि किसी फिल्म में मेरे शेर नशीरुद्दीन शाह जैसे अदाकार पढ़ेगे, ये मेरे लिए फक्र की बात है. वैसे मेरी किताबों पर 5 यूनिवर्सिटी में पीएचडी हुई है. लेकिन आज के दौर में जब तक आप वायरल नहीं होते हैं, तो कोई नहीं मानता है. मुझे लगता है कि मेरे वायरल होने का वक्त आ गया है.

