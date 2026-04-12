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SP नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोले-BJP संविधान नहीं बदल पाई तो विभागों को निजी हाथों में बेच रही

सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार के 400 पार के नारे से संविधान बदलने का मंसूबा जनता ने नाकाम कर दिया.

SP नेता नसीमुद्दीन सिद्दिकी .
SP नेता नसीमुद्दीन सिद्दिकी . (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 6:55 AM IST

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Updated : April 12, 2026 at 7:34 AM IST

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कानपुर: सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. कानपुर के छावनी विधानसभा में एक कार्यक्रम में पहुंचे सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा जब संविधान नहीं बदल पाई तो, अब विभागों को प्राइवेट लोगों को बेच रही है.

छावनी विधानसभा में विधायक मोहम्मद हसन रूमी और शेखू सिद्दीकी द्वारा आयोजित होली-ईद मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे सिद्दीकी ने सत्ता पक्ष की नीतियों को संविधान विरोधी करार दिया. उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मुलसमानों के बीच जाना मेरी ड्यूटी है, लेकिन हम सभी वर्गों को PDA से जोड़ रहे हैं.

SP नेता नसीमुद्दीन सिद्दिकी . (Video Credit: ETV Bharat)

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उनकी सक्रियता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है. कहा कि मैंने शिवरात्रि यानी 15 फरवरी 2026 को समाजवादी पार्टी जॉइन की थी. तब से यह मेरे दौरे का 53वां जिला है. मेरा लक्ष्य अखिलेश यादव के PDA को घर-घर पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनके कार्यक्रम हैं.

सिद्दीकी ने कहा केंद्र सरकार के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने इनका संविधान बदलने का मंसूबा नाकाम कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया जब भाजपा सीधे तौर पर संविधान नहीं बदल पाई, तो अब पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है.

सरकारी विभागों जैसे रेलवे, नागरिक उड्डयन और बिजली का निजीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाए.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि संजय निषाद गलत संगत में हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी जगह रहने का क्या फायदा जहां पिछड़ों और दलितों के हक मारे जा रहे हैं. अगर नैतिकता है, तो उन्हें तुरंत ऐसी सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए. वहीं ओम प्रकाश राजभर के बगावती सुरों पर उन्होंने कहा कि वे पाला बदलने में माहिर हैं, उन पर कुछ कहना फिजूल है.

सीएम योगी आदित्यनाथ के माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाले बयान पर सिद्दीकी ने दो-टूक कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है. यहां सजा देने का अधिकार केवल देश की अदालत को है. किसी सरकार या व्यक्ति को नहीं है.

प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर शेर पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि- 'कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है. महसूस ये होता है यह दौरे तबाही है.'

यह भी पढ़ें: पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह ने राजनीति से लिया संन्यास, बोले- अब व्यक्तिगत जीवन को देना है समय

Last Updated : April 12, 2026 at 7:34 AM IST

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