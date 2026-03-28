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बागपत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोले- भाजपा कर रही मंदिर-मस्जिद की राजनीति, इससे देश टूटेगा

बागपत : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी शनिवार को बागपत पहुंचे. छपरौली क्षेत्र के शबगा गांव में समाजवादी पार्टी के पीडीए संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने सभी लोगों को हिंदू-मुस्लिम एकता बरकरार रखते हुए प्रेमभाव से रहने की अपील की.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, मैंने गीता, चारों वेद, कुरान भी पढ़ी हैं. चारों वेद में ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना की. सभी धर्मों की किताबों में लोगों को आपस में प्यार से रहने का संदेश दिया है. क्या 2014 से पहले देश में मंदिर-मस्जिद नहीं हुआ करते थे, 2014 के बाद से ही क्यों लोगों के दिलों में मंदिर-मस्जिद की राजनीति को बढ़ावा देकर आपसी प्रेम खत्म किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, आज देश में भाजपा सरकार के रहते ही हर वर्ग और विशेषकर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं. शंकराचार्य के बटुकों को चोटी घसीटकर मारा जा रहा है, क्या ये रामराज है? अखिलेश यादव ने एक पीडीए बनाया है, जिसका उद्देश्य सभी लोगों को साथ लेकर चलना है. उन्होंने कहा कि देश में तोड़ने की साजिश हो रही है, मंदिर-मस्जिद की राजनीति भाजपा कर रही है, इससे देश टूटेगा.