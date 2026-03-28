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बागपत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोले- भाजपा कर रही मंदिर-मस्जिद की राजनीति, इससे देश टूटेगा

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, जेवर एयरपोर्ट बनाने का फैसला मेरी सरकरा में हुआ था. मैं मंत्री था. Mou पर मैंने साइन किया था.

पीडीए संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी.
पीडीए संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 7:24 PM IST

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बागपत : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी शनिवार को बागपत पहुंचे. छपरौली क्षेत्र के शबगा गांव में समाजवादी पार्टी के पीडीए संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने सभी लोगों को हिंदू-मुस्लिम एकता बरकरार रखते हुए प्रेमभाव से रहने की अपील की.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, मैंने गीता, चारों वेद, कुरान भी पढ़ी हैं. चारों वेद में ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना की. सभी धर्मों की किताबों में लोगों को आपस में प्यार से रहने का संदेश दिया है. क्या 2014 से पहले देश में मंदिर-मस्जिद नहीं हुआ करते थे, 2014 के बाद से ही क्यों लोगों के दिलों में मंदिर-मस्जिद की राजनीति को बढ़ावा देकर आपसी प्रेम खत्म किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, आज देश में भाजपा सरकार के रहते ही हर वर्ग और विशेषकर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं. शंकराचार्य के बटुकों को चोटी घसीटकर मारा जा रहा है, क्या ये रामराज है? अखिलेश यादव ने एक पीडीए बनाया है, जिसका उद्देश्य सभी लोगों को साथ लेकर चलना है. उन्होंने कहा कि देश में तोड़ने की साजिश हो रही है, मंदिर-मस्जिद की राजनीति भाजपा कर रही है, इससे देश टूटेगा.

उन्होंने कहा, आप पहले गूगल पर जाइये और ये पता लगाइये जेवर एयरपोर्ट बनाने का फैसला किस सरकार मे हुआ था और मंत्री कौन था. पत्थर लगाने का शौक है. अभी उसमें जितना रनवे बनना है, उसके चौथाई भी नहीं बने हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर मैं था, मेरे साइन से MoU हुआ था. भाजपा के कार्यक्रम में पैसे देकर भीड़ जुटाई जा रही है.

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