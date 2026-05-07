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नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भाजपा पर तीखा प्रहार, कहा - उत्तर प्रदेश में जनता को आगे आकर ज़वाब देना होगा

सिद्दीकी ने कहाकि मौजूदा हालात पहले कभी नहीं देखे गए. उन्होंने महंगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार को घेरा.

NASEEMUDDIN SIDDIQUI
सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैंने कभी भी ऐसी सरकार नहीं देखी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
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शाहजहांपुर : यूपी के शाहजहांपुर में पीडीए की बैठक में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी भाजपा पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि बंगाल में जो चल रहा है वह भाजपा कर रही है.

चुनाव आयोग भाजपा के इशारे के नाच रहा है. बीजेपी सब करवा रही है, जो एसआईआर में बेमानी हुई, जो चुनाव में बेमानी हुई, जो नतीजे आये. उसी का नतीजा है ये कि अगर किसी की हत्या हो रही है, तो वह गलत है. सिद्दीकी ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जो भी दोषी हो उसको बक्शा नहीं जाना चाहिए.

सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैंने कभी भी ऐसी सरकार नहीं देखी. (ETV Bharat)

दरअसल शाहजहांपुर में पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के आवास पर पीडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे. वहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा. यहां कितनी सरकारें आई.

वहीं उन्होंने कहाकि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत बुरी है. उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है. उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा. हर समाज हर वर्ग के लोग परेशान हैं.

सीतापुर में एक बच्ची के साथ रेप होता है और पदाधिकारी भाजपा के आरोपी निकलते हैं. वहीं महोबा में प्रजापति समाज का दूल्हा निकलता है, घोड़े पर बैठकर तो भाजपा के लोग उसे नीचे उतार कर पीटते हैं.

इस पर उन्होंने एक शेर कहा कि दुनिया में ऐसी तमसिर नहीं मिलती कातिल ही मुहाफिज है कातिल ही सिपाही है. महसूस ये होता है यह दौरे तबाही है शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है. ये कानून तोड़ने वाले लोग भाजपा में हैं.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए उसे भाजपा की कठपुतली बताया और बंगाल चुनाव का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता को आगे आकर जवाब देना होगा.

उन्होंने देशभर में दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाया और कहा कि मौजूदा हालात पहले कभी नहीं देखे गए. उन्होंने महंगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर भी सरकार को घेरा.

उन्होंने दावा किया कि सपा की नीतियों से प्रभावित होकर कई पूर्व मंत्री और नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं. साथ ही बताया कि वह लगातार दौरे कर रहे हैं और अब तक 48 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं.

इसके अलावा उन्होंने उन्नाव, हाथरस और अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए. फिलहाल, सपा पीडीए के तहत समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है.

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