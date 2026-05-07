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नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भाजपा पर तीखा प्रहार, कहा - उत्तर प्रदेश में जनता को आगे आकर ज़वाब देना होगा

सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैंने कभी भी ऐसी सरकार नहीं देखी. ( ETV Bharat )

शाहजहांपुर : यूपी के शाहजहांपुर में पीडीए की बैठक में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी भाजपा पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि बंगाल में जो चल रहा है वह भाजपा कर रही है. चुनाव आयोग भाजपा के इशारे के नाच रहा है. बीजेपी सब करवा रही है, जो एसआईआर में बेमानी हुई, जो चुनाव में बेमानी हुई, जो नतीजे आये. उसी का नतीजा है ये कि अगर किसी की हत्या हो रही है, तो वह गलत है. सिद्दीकी ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जो भी दोषी हो उसको बक्शा नहीं जाना चाहिए. सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैंने कभी भी ऐसी सरकार नहीं देखी. (ETV Bharat) दरअसल शाहजहांपुर में पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के आवास पर पीडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे. वहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा. यहां कितनी सरकारें आई. वहीं उन्होंने कहाकि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत बुरी है. उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है. उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा. हर समाज हर वर्ग के लोग परेशान हैं.