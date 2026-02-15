ETV Bharat / state

सपा की साइकिल पर सवार हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी; अखिलेश ने किया स्वागत

जनवरी में ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया था इस्तीफा, इससे पहले छोड़ा था बीएसपी का साथ.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल हुए.
नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार का दिन बेहद खास रहा. एक तरफ कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है, वहीं सपा को मजबूती मिली है. पिछले दिनों कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की उपस्थिति में अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी में उनका स्वागत किया. कहा कि उनके सपा के साथ आने से 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी. नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ कई और कांग्रेसी नेताओं ने समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर ली.

अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. तमाम नेता अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजने लगे हैं. इन्हीं नेताओं में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में महासचिव की भूमिका में रहने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी शामिल हैं. सिद्दीकी ने रविवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली. पिछले कुछ दिनों से यूपी की राजनीति में कयासबाजी का दौर चल रहा था कि नसीमुद्दीन कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या आजाद समाज पार्टी के साथ जाएंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम में शामिल होंगे. समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चाएं तो चल रही थीं, लेकिन राजनीतिक जानकर इसकी उम्मीद कम जता रहे थे, पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए आखिरकार समाजवादी पार्टी में अपने लिए जगह बना ली. रविवार को नसीमुद्दीन सपाई हो गए. साइकिल की सवारी कर 2027 में यूपी में समाजवादी पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाने को तैयार हैं.

बता दें कि, आठ साल पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी चार फरवरी 2018 को बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे. इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में उम्मीदवार बनाया. विभिन्न कमेटियों में प्रमुख स्थान दिया. बड़े पदों पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी काबिज रहे, लेकिन सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया. उन्होंने आरोप लगाया था कि वे ग्रास रूट पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ग्रास रूट पर काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया. हालांकि, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हर तरह से फ्री हैंड रखा, जिससे वह पार्टी में पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करते रहें. फिलहाल अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस से अलग होकर सपा के साथ हो लिए हैं.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक करियर

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के स्योंढ़ा गांव निवासी नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक सफर साल 1988 में बांदा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव से शुरू हुआ था. हालांकि, पहले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली. वर्ष 1991 में बसपा के टिकट से उन्होंने बांदा सदर सीट से विधायक का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. वे न सिर्फ बांदा के पहले मुस्लिम विधायक बने, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती के खास और भरोसेमंद भी हो गए. साल 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तब उनकी भी किस्मत खूब चमकी. बसपा सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. जब बसपा अध्यक्ष मायावती 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनीं तब सिद्दीकी को कैबिनेट मंत्री बनाया. 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक छोटे से कार्यकाल में भी वे मंत्री रहे. तीन मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक एक साल के लिए वे फिर कैबिनेट में शामिल हुए. 13 मई 2007 से सात मार्च 2012 तक बसपा सरकार में 18 विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे. नसीमुद्दीन सिद्दीकी दो दशकों तक विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं. उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी भी पांच साल तक एमएलसी रहीं. उनके बेटे अफजल सिद्दीकी ने 2014 में फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी से विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है. अब वे अपनी नई पारी समाजवादी पार्टी के साथ शुरू कर रहे हैं.

