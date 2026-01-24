कांग्रेस को बड़ा झटका; पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा, जानिए कारण
नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 5:37 PM IST
लखनऊ: पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्यागपत्र देने की घोषणा की है. नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने इस्तीफे में किसी विशेष राजनीतिक या संगठनात्मक कारण का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि “अपरिहार्य कारणों” का हवाला देते हुए पद और सदस्यता छोड़ने की बात कही है.
नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपना त्यागपत्र कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को भेज दिया है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि वह कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से स्वयं को मुक्त कर रहे हैं. उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए. उन्होंने इसे व्यक्तिगत फैसला बताया है.
गौरतलब है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम रहा है. वह लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे और मायावती सरकार में मंत्री भी रहे. हालांकि, बीएसपी सुप्रीमो मायावती से अनबन और एक ऑडियो वायरल होने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी थी. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था.
कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कई वर्षों तक संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे. लेकिन अब कांग्रेस से भी उनके इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. फिलहाल उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
