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NASA Dragonfly Mission: अंतरिक्ष में भेजें अपना नाम, नासा दे रहा है फ्री डिजिटल बोर्डिंग पास, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

नासा ड्रैगनफ्लाई मिशन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने दुनियाभर के लोगों को एक खास मौका दिया है. अब कोई भी व्यक्ति अपना नाम शनि ग्रह (Saturn) के सबसे बड़े चांद 'टाइटन' पर जाने वाले 'ड्रैगनफ्लाई मिशन' के साथ भेज सकता है. इसके लिए नासा ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. जो लोग भी अपना नाम रजिस्टर करेंगे, उनके नाम एक छोटी सी माइक्रोचिप में सेव किए जाएंगे. यह चिप ड्रैगनफ्लाई स्पेसक्राफ्ट के साथ टाइटन पर जाएगी. इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन करने वाले हर व्यक्ति को यादगार के तौर पर एक फ्री डिजिटल बोर्डिंग पास भी मिलेगा.

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोल विद अमर पाल सिंह ने बताया है कि डिजिटल बोर्डिंग पास कोई भौतिक टिकट नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष मिशन से जुड़ने का प्रतीकात्मक स्मृति-चिह्न है. इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को टाइटन पर भौतिक रूप से नहीं भेजा जाएगा बल्कि उनका केवल नाम जायेगा. खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार स्पष्ट है कि ये पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है और कोई भी प्रतिभागी अपना नाम भेज सकता है साथ ही इसके लिए किसी प्रकार का कोई भी भुगतान भी नहीं करना है.

शनि के चंद्रमा टाइटन पर जाने वाला नासा का यान (Photo Credit; ETV Bharat) नाम कैसे जमा करें? खगोलविद ने बताया कि नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नाम जमा करने के इच्छुक व्यक्ति, नासा के आधिकारिक पृष्ठ my.nasa.gov/specialevents/s/send-your-name-with-dragonfly पर जा सकते हैं. वहां अपना नाम और ईमेल, पता दर्ज करके पंजीकरण किया जा सकता है और पंजीकरण के बाद प्रतिभागी को डिजिटल बोर्डिंग पास प्राप्त होगा. नासा ने लोगों से केवल नासा की आधिकारिक वेबसाइट से ही पंजीकरण करने की सलाह दी है. नासा ने चेताया है कि किसी तीसरे पक्ष की वेबसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, भुगतान या अनावश्यक अनुमतियां कभी भी न दें. यह भी ध्यान दें कि इस मिशन में निःशुल्क नाम भेजने की ये सुविधा भारत सहित दुनिया के सभी देशों के लोगों के लिए खुली है.



कब तक है निःशुल्क नाम, जमा करने की अंतिम तिथि? खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, नाम जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027, रात 11:59 बजे पूर्वी अमेरिकी समय (EST) है जबकि, भारतीय मानक समय के अनुसार ये समय लगभग 16 जनवरी 2027, सुबह 10:29 बजे तक होगा. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला (Photo Credit; ETV Bharat) ड्रैगनफ्लाई क्या है? खगोलविद ने बताया कि नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ड्रैगनफ्लाई नासा का अत्याधुनिक रोटरक्राफ्ट है, जिसे टाइटन की ठंडी, धुंधली और घनी वायुमंडल वाली सतह पर उड़ान भरने के लिए विकसित किया जा रहा है. ये कार के आकार का रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (MMRTG) ऊर्जा से चलने वाला यान है, जिसे अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के लॉरेल स्थित जॉन्स हॉपकिन्स एप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी (APL) में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है. साथ ही एपीएल ही नासा के लिए इस मिशन का नेतृत्व कर रहा है. ड्रैगनफ्लाई नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम का चौथा मिशन है, जिसे नासा के साइंस मिशन डायरेक्टरेट के लिए अलबामा के हंट्सविले स्थित मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर प्रबंधित करता है.