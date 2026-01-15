मध्य प्रदेश का अनोखा गांव, यहां 100 साल से नहीं बिका दूध, जानें इसका राज
नरसिंहपुर के इस गांव में किसान नहीं नहीं बेचते हैं दूध, ग्वाल बाबा के जमाने से निभा रहे अनोखी परंपरा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
January 15, 2026
Updated : January 15, 2026 at 7:49 PM IST
नरसिंहपुर: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मौजूद भमका गांव की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध कहानी को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. एक तरफ गांव स्मार्ट और डिजिटल हो रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर ग्रामीण अपनी सैकड़ों साल पुरानी परम्परा और मान्यताओं को संजोए हुए हैं.
गांव में नहीं बेचा जाता है दूध
हर दौर में दूध लोगों की दैनिक जरूरत रही है. दूध से दही, घी और पनीर जैसे महंगे उत्पाद बनते हैं. इस मंहगाई के दौर में दूध के बढ़ते भाव से हर कोई परेशान हैं, लेकिन हैरत की बात है कि गाडरवारा तहसील के भमका गांव में दूध नहीं बेचा जाता है बल्कि मुफ्त में बांट दिया जाता है. जोकि वाकई हैरान करने वाली बात है.
जानवरों पर होता है ग्वाल बाबा का कहर
गाडरवारा तहसील के भमका गांव में करीब 500 लोगों की आबादी निवास करती है. इस गांव में किसान सैकड़ों साल पुरानी परंपरा के अनुसार गाय और भैंस के दूध नहीं बेचते हैं बल्कि फ्री में बांट देते हैं. अगर कोई किसान चोरी-छिपे परंपरा तोड़कर दूध का विक्रय कर देता है, तो ऐसा मानना है कि ग्वाल बाबा के कहर के चलते किसान के जानवर बीमार पड़ जाते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि जानवर की मृत्यु भी हो जाती है.
पर्व में फ्री मिलता है दूध
स्थानीय निवासी हाकम सिंह बताते हैं कि "हौलरा ग्वाल दादा का आर्शीवाद इस गांव पर है. प्राचीन समय में ग्वाल दादा दूध नहीं बेचते थे, इसलिए हम लोग भी नहीं बेचते हैं. अगर कोई दूध बेचता है तो उनके जानवर मर जाएंगे या फिर बीमार पड़ जाएंगे. यही कारण है कि इस गांव में किसी आयोजन के अवसर पर मुफ्त में दूध दे दिया जाता है."
एक अन्य ग्रामीण मुन्ना लाग बताते हैं कि "कई बार कुछ रुपए के लालच में किसी ने चोरी से दूध का विक्रय किया तो उसके जानवर मर गए या फिर बीमार पड़ गए हैं. ग्वाल बाबा का इतना आर्शीवाद है कि इस गांव में यदि कोई गाय और भैंस बीमार होती है तो ग्वाल बाबा के नाम का नारियल रख देते हैं. जिससे जानवर ठीक हो जाता है. इस गांव की कहानी वर्तमान समय में काफी निराली है. यहां के युवा दूध बेचकर पैसा तो कमाना चाहते हैं. लेकिन प्राचीन मान्यता के चलते नहीं कर पा रहे हैं. करीब 1 सौ साल से मान्यता है कि हौलरा ग्वाल देवता दूध का विक्रय नहीं करते थे. इसी मान्यता को गांव के लोग मानते चले आ रहे हैं."