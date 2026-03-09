ETV Bharat / state

भ से लिखा भगवती, म से मुन्नी, सरपंच की इस पाठशाला में इन्हें मिलती हैं एंट्री

नरसिंहपुर की माया विश्वकर्मा अनपढ़ महिलाओं की जिंदगी में ला रहीं ज्ञान की रोशनी, USA छोड़ गांव की बहू-बेटियों को पढ़ा रहीं.

NARSINGHPUR USA RETURNED SARPANCH
सरपंच की इस पाठशाला में इन्हें मिलती हैं एंट्री (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 8:16 PM IST

रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल/नरसिंहपुर: भगवती बाई ने स्कूल का मुंह नहीं देखा कभी. हाथ में कभी चॉक बत्ती या पेंसिल भी नहीं उठाई, लेकिन एक हसरत तो थी कि वो अपना नाम अपने हाथ से लिख पाती. कुछ महीने की मेहनत लगी, लेकिन भगवती बाई अब अपना नाम लिख पाती है. मुन्नी बाई की इच्छा है कि वो अपने पोते-पोतियों को कहानी की किताब पढ़कर सुना पाए. पढ़ना-सीखना है, तो लिखना भी तो आना चाहिए, शान से बताती है कि वो अब अपना नाम अपने हाथ से लिख पाती है.

ये पहली पायदान है, लेकिन बचपन में अपने क्लासरूम से दरकिनार रहीं इन उम्रदराज महिलाओं के लिए ये पूरी हुई छोटी सी कोशिश ही बड़ी कामयाबी है. रसोई संभालने और घर बुहारने वाले इन हाथों में पेन पैंसिल भी सध रही है. नरसिंहपुर के मेहरागांव पंचायत में लगने वाली सरपंच की पाठशाला में ऐसे ही भरम तोड़ती है कि उम्र के इस पड़ाव में ये कांपते हाथ नई इबारत भी लिख सकते हैं. खास बात ये है कि इस पाठशाला में बच्चों की नो एंट्री है और बुजुर्गों का वेलकम.

गांव की महिलाओं का सहारा बनी माया (ETV Bharat)

भ से भगवती म से मुन्नी का पाठ

कोई घंटों सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर लिखने में लगा दे रहा है. इस जिद में कि एक दिन अपना पूरा नाम मुझे अपने हथों से लिखना है. गांव देहात की भगवती जैसी महिलाओं के लिए स्कूल बचपन का सपना था. जो बचपन में ही टूट गया. कमोबेश सबकी कहानी यही कि कम उम्र में ब्याह दी गई और फिर चौके-चूल्हे की लड़ाई में कहां वक्त था कि कोई किताबों से दोस्ती कराता. तो इन महिलाओं ने अपना सूरज आप बनाया. जागीं और अपने हिस्से का सवेरा ले आईं.

नरसिंहपुर जिले के मेहरागाव पंचायत के दालानों में ये सवेरा इसी तरह उतरता है. जहां कोई महिला ताली बजाते तब खुश हो रही होती है, जब वो स्लेट पर अपना नाम लिख लेती है या किताब में लिखी कविता की कोई पूरी पंक्ति बिना अटके पढ़ जाती है. सरपंच की पाठशाला में ये चमत्कार रोज होते हैं.

Narsinghpur Sarpanch Maya
यूएस रिटर्न सरपंच की पाठशाला (ETV Bharat)

अमेरिका रिटर्न सरपंच की जिद से खुली ये अनोखी पाठशाला

असल में नरसिंहपुर के मेहरागांव समरस पंचायत है. इसमें पंच सरपंच सभी महिलाएं हैं. हर वर्ग और जाति की महिलाएं पंचायत में शामिल हैं. अमेरिका में कैंसर पर रिसर्च करके भारत अपने गांव लौटी माया विश्वकर्मा इस गांव की सरपंच है. माया चाहती थी कि उनकी गांव की महिलाएं कम से कम अपना नाम तो लिख पाएं, किताबें पढ़ें और उनकी जिंदगी में भी ज्ञान की रोशनी आए. तो माया ने अपना सरपंच की पाठशाला नाम से पूरा एक मॉडल तैयार किया.

माया विश्वकर्मा बताती हैं, "तीन महीने पहले हमने अपने गांव में सरपंच की पाठशाला के जरिए घर-घर में पढाई शुरू करवाई. जिसके तहत ऐसी महिलाएं जिनको लिखना-पढ़ना एवं हस्ताक्षर करना नहीं आता, उनको शिक्षा के दूत जो ग्राम की पढ़ी-लिखी बेटियां या बहुएं थी. उनको मासिक 2000 रुपए का सहयोग दिया जाता है. इस फंड का इंतजाम भी माया ने खुद ही किया. अपने मानदेय के साथ उनकी अपनी सुकर्मा फाउंडेशन से वे ये खर्च उठाती हैं.

Narsinghpur Sarpanch Paathshala
सरपंच की जिद से खुली ये अनोखी पाठशाला (ETV Bharat)

उनकी अपनी पंचायत में इसके जरिए 16 लोगों को रोजगार मिला है. सुनीता उन्हीं में से है, जो गांव में महिलाओं को पढ़ाने घर-घर जाती है. सुनाती बताती हैं, वो खुशी देखती बनती है, जब कोई अममा आखिरकार सीखते-सीखते अपना नाम खुद लिख पाती हैं."

4 महीने में नाम लिखा, कल कहानियां भी पढ़ेगी

अमेरिका की लक्जरी लाइफ छोड़कर अपने मेंहरगांव लौटी माया विश्वकर्मा कहती हैं, "ये पूरी कोशिश बीते 4 महीने की है. कैसे होगा क्या होगा, ये सोचा नहीं बस कोशिश शुरू कर दी. हाथ जुड़ते गए और बढ़ते गए. गांव की ही बहू-बेटियां इस अभियान का हिस्सा बनीं, जो पढ़ी लिखी थी. उन्होंने बीड़ा उठाया कि अपनी सास और मां जैसी बुजुर्ग महिलाओं को पुरुषों को भी पढ़ाएंगी. अभी गांव की 280 महिलाएं हैं, जो इस सरपंच की पाठशाला का हिस्सा है.

Narsinghpur Sarpanch Maya
महिलाओं का पढ़ाना सिखा रही माया विश्वकर्मा (ETV Bharat)

सुनने में ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन एक-एक जिंदगी में शब्दों का दाखिल होना. उनका हाथ में पेन पकड़ पाना ही एक बहुत बड़ी क्रांति मैं मानती हूं. जो आज एक एक अक्षर लिख रही हैं, कल पढ़ेंगी और ये दादी नानियां अपने नाती पोतों को खुद किताबें पढ़कर कहानियां सुना सकेंगी. मेरा लक्ष्य ये है कि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता. एक साल दो साल जितना समय लगे ये अभियान चलता रहेगा."

