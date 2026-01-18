ETV Bharat / state

करेली में ताला तोड़ दुकानों में घुसे चोर, सामान चुरा छोड़ा धमकी भरा लेटर

नरसिंहपुर में चोरी का अजीबोगरीब मामला, चोरी के बाद धमकी भरा लेटर छोड़कर गया चोर, जांच में जुटी पुलिस.

करेली में ताला तोड़ दुकानों में घुसे चोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 1:46 PM IST

नरसिंहपुर: आपने कई अजीबोगरीब चोरियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के करेली मामला कुछ अलग ही है. यहां चोर दुकानों का तोलकर अंदर गए, पैसे चुराए और एक लेटर छोड़ गए. जिसमें 'भाईजान से पंगा लेने पर अंजाम बुरा होगा', जैसी बातें अभद्र भाषा के साथ लिखा गया है. इसके अलावा इस लेटर के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और हिंदूओं के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है.

करेली से चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जिसने इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. इस चोरी को जीबोगरीब इसलिए कह रहे हो क्योंकि इसमें चोर पहले दुकानों का ताला तोड़ कर चोरी की वारदात को अंजाम देता है फिर एक लेटर लिखता है. बीती रात करेली के तीन से चार व्यापारियों की दुकानों के ताले टूटे मिले. दुकानों में रखी नगदी रकम पर चोरों ने हाथ साफ किया था, लेकिन बड़ी बात यह रही की इन तीन से चार दुकानों के बीच एक दुकान में चोर एक लेटर भी छोड़ गया.

करेली में दुकानों में हुई चोरी पर पुलिस का बयान (ETV Bharat)

जिसमें अपशब्दों के साथ यह लिखा है कि ..भाईजान से पंगा लोगे तो ऐसे ही... तुम हिंदू हो हिंदू रहो, अगर अब कुछ किया तो अंजाम बुरा होगा. दुकान में मिले इस लेटर की चर्चा जोरों पर है.

इलाक़े के व्यापारियों में दहशत का माहौल

सभी दुकानदार भयभीत हैं. दुकानदारों का कहना है की हमारी किसी से कोई बुराई नहीं है ना हमने किसी से कुछ कहा है. ऐसे में दुकान पर यह लेटर छोड़ जाना कई सवाल खड़े कर रहा है. लोग कह रहे हैं कि करेली के सौहार्द्र को खराब करने की कोशिश की जा रही है.

जांच में जुटी करेली पुलिस

बहरहाल पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आसपास के CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है. साथ ही इलाके में लोगों से पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आखिर चोर ने इस लेटर में यह क्यों लिखा और चोर कौन है?

