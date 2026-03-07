ETV Bharat / state

SDM से IAS बनेंगी पूजा सोनी, लगा दी सफलता की हैट्रिक, MPPSC, UPPSC के बाद UPSC में भी बाजी मारी

नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा में पदस्थ एसडीएम पूजा सोनी ने यूपीएससी में हासिल की 249वीं रैंक, नरिसंहपुर कलेक्टर ने दी बधाई.

अब आईएएस बनेंगी पूजा सोनी
Published : March 7, 2026

Updated : March 7, 2026

नरसिंहपुर : शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. इसमें नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा में पदस्थ एसडीएम पूजा सोनी ने 249वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. पहले MPPSC क्लियर कर बतौर एसडीएम कार्यरत पूजा अब UPSC निकालकर आईएएस बनने जा रही हैं.

इस वजह से IPS नहीं IAS चुना

पूजा ने अपनी सफलता पर खुशी व्यक्त की और कहा, '' आईएएस बनना मेरा बचपन से सपना था, इसलिए मैंने आईपीएस की जगह आईएएस चुना. पूजा सोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और मूल रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की देवेंद्रनगर तहसील की रहने वाली हैं. उनके पिता खेती-किसानी और बर्तनों का व्यवसाय भी करते हैं.

SDM से IAS बनेंगी पूजा सोनी

प्रतियोगी परिक्षाओं में लगा चुकी हैं हैट्रिक

तेंदूखेड़ा एसडीएम पूजा सोनी ने MPPSC 2019 में पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया था, जिसका परिणाम साल 2022 में आया था जिसके बाद UPPCS उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 12वीं रैंक हासिल कर उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की. इसके बाद अब UPSC में उन्होंने 249वीं रैंक के साथ आईएएस बनने का सपना पूरा किया और प्रतियोगी परिक्षाओं में हैट्रिक लगा दी है.

नरसिंहपुर कलेक्टर ने पूजा को दी बधाई

एसडीएम पूजा सोनी के यूपीएससी में चयन होने पर कलेक्टर रजनी सिंह ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी. कलेक्टर ने कहा, '' सुश्री पूजा सोनी ने कठिन परिश्रम, समर्पण और दृढ़ संकल्प के दम पर यह उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. उनकी यह उपलब्धि न केवल जिले के लिए गौरव का विषय है, बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणादायी है कि निरंतर प्रयास और लगन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.''

तेज तर्रार अधिकारियों में गिनी जाती हैं पूजा

पूजा सोनी की गिनती उन तेज तर्रार अधिकारियों में की जाती है जो त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो नरसिंहपुर के तेंदूखेडा मंडी का मामला हो या अवैध कॉलोनाइजर का मामला या ग्रामीणों की पीने के पानी की समस्या का मामला. उन्होंने कई मामलों में तत्काल एक्शन लेते हुए आमजन को राहत पहुंचाई है.

पूजा ने अपनी तैयारी के संबंध में बताते हुए कहा, '' कोचिंग आवश्यक नहीं है, लेकिन सही दिशा से की गई तैयारी की प्रक्रिया ही सफलता है.'' उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सलाह दी कि समय का सही उपयोग और आत्मविश्वास सफलता की सीढ़ी है. उन्होंने कहा कि जॉब के साथ तैयारी करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है.

Last Updated : March 7, 2026 at 7:11 AM IST

