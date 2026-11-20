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गन्ने का रेट हुआ कड़वा तो मध्य प्रदेश में महासंग्राम, चीनी की मिठास फीकी करेगा किसान आंदोलन

नरसिंहपुर: मध्य प्रदेश का शक्कर कटोरा कहे जाने वाले नरसिंहपुर में इन दिनों हालात कुछ ठीक नहीं है. इसकी वजह है कि गन्ने की कीमत को लेकर किसानों और शुगर मिल संचालकों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. जिले के किसान गन्ने का भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं, जबकि शुगर मिल संचालक 450 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं. प्रशासन की मध्यस्थता में हुई बैठक के बाद भी दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी है.

किसान संगठनों का कहना है कि जब बाजार में शक्कर के दाम 60 से 62 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, तब किसानों को गन्ने का उचित मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है. इसी मांग को लेकर किसान पिछले एक सप्ताह से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. अब 23 नवंबर को भोपाल में आंदोलन की रणनीति बनाई गई है. बड़ी संख्या में नरसिंहपुर के किसानों के राजधानी पहुंचने की तैयारी है.

नर्मदा शुगर की क्षमता 5 हजार टन प्रतिदिन, शक्ति शुगर मिल की 4 हजार टन प्रतिदिन और आकृति शुगर मिल की 2,500 टन प्रतिदिन बताई गई है. महाकौशल शुगर की क्षमता 8 हजार टन प्रतिदिन है. इन आंकड़ों से जिले में गन्ना प्रसंस्करण की औद्योगिक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उद्योग रिकॉर्ड में नरसिंहपुर जिले की प्रमुख शुगर इकाइयों में महाकौशल शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज, नर्मदा शुगर मिल्स, करेली शुगर मिल्स, शक्ति शुगर मिल, आकृति शुगर मिल, राज राजेश्वरी शुगर और वंशिका शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज के नाम दर्ज हैं. केंद्र सरकार के एक संसदीय जवाब में जिले में आठ निजी शुगर मिलों का उल्लेख किया गया है.

इस तरह गन्ने का उपयोग केवल शक्कर बनाने तक सीमित नहीं रहता. इससे चीनी, एथेनॉल, बिजली, पशु आहार और जैविक खाद जैसे उत्पादों का कारोबार चलता है. नरसिंहपुर के बचई स्थित महाकौशल शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज की कंपनी वेबसाइट के अनुसार "यहां गन्ना पेराई की क्षमता 8 हजार टन प्रतिदिन है. कंपनी 36 मेगावाट क्षमता के को-जनरेशन प्लांट से बिजली भी बनाती है और लगभग 10 मेगावाट बिजली ग्रिड को बेचती है. इससे स्पष्ट है कि गन्ने से मिलने वाले उप-उत्पाद भी उद्योगों के लिए कमाई का बड़ा जरिया है."

1 क्विंटल मतलब 100 किलो गन्ने से औसतन 9 से 11 किलो के आसपास चीनी प्राप्त हो सकती है. वास्तविक मात्रा गन्ने की गुणवत्ता और शुगर रिकवरी पर निर्भर करती है. इसके अलावा लगभग 26 से 32 किलो बैगास यानी गन्ने का रेशेदार अवशेष निकलता है. इसका इस्तेमाल शुगर मिलों में बॉयलर चलाने और बिजली बनाने में किया जाता है. बाकी बचा हुआ बैगास बेचा जाता है, लगभग 4 से 5 किलो के आसपास अंतिम शीरा या मोलासेस भी प्राप्त हो सकता है. इससे एथेनॉल और अन्य औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं. चीनी बनाने की प्रक्रिया में प्रेसमड (Pressmud) भी निकलता है, जिसका इस्तेमाल खाद बनाने में किया जा सकता है.

यानी मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले हर 100 टन गन्ने में लगभग 46 टन गन्ना अकेले नरसिंहपुर जिले से आता है. यह आंकड़ा बताता है कि गन्ने की कीमत में होने वाला बदलाव जिले के हजारों किसानों और उससे जुड़े कारोबार को सीधे प्रभावित करता है.

नरसिंहपुर में गन्ने की खेती केवल एक फसल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है. कृषि विभाग के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 53,401 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती हुई और उत्पादन करीब 33.81 लाख टन रहा. वहीं लोकसभा में कृषि मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक 2024-25 में मध्य प्रदेश का कुल गन्ना उत्पादन 74.10 लाख टन था. इस हिसाब से राज्य के कुल उत्पादन में नरसिंहपुर की हिस्सेदारी लगभग 45.6 प्रतिशत बैठती है.

गन्ने की खेती से पैदा होने वाला रोजगार केवल खेत में काम करने वाले किसानों और मजदूरों तक सीमित नहीं है. बुवाई, सिंचाई, निराई, कटाई और खेत से मिल तक गन्ना पहुंचाने में बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक, हार्वेस्टर, मशीनरी मरम्मत, खाद-बीज की दुकानें, डीजल-पेट्रोल कारोबार और कृषि उपकरणों से जुड़े लोगों की आमदनी भी इसी फसल पर निर्भर रहती है.

गन्ने की कटाई के सीजन में दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी मजदूर नरसिंहपुर पहुंचते हैं. मिलों में तकनीकी कर्मचारी, ऑपरेटर, इंजीनियर, सुरक्षा कर्मचारी, पैकिंग और परिवहन से जुड़े लोगों को काम मिलता है. गुड़ और खांडसारी इकाइयों में भी मौसमी रोजगार पैदा होता है. इस तरह गन्ने का कारोबार नरसिंहपुर के साथ आसपास के जिलों और बाहर से आने वाले श्रमिक परिवारों की अर्थव्यवस्था को भी सहारा देता है.

भोपाल में आंदोलन करेंगे किसान (Courtesy Social Media Farmer Leader)

एक एकड़ की खेती पर 60 से 70 हजार रुपए खर्च

गन्ने की खेती करने वाले किसान गिरिराज सिंह का कहना है कि "गन्ने की खेती में लागत लगातार बढ़ रही है. एक एकड़ में गन्ने की फसल तैयार करने पर करीब 60 से 70 हजार रुपए तक खर्च आ रहा है. इसमें खेत की तैयारी, बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, बिजली, डीजल, मजदूरी और कटाई-ढुलाई का खर्च शामिल है. मजदूरी, पेट्रोल-डीजल और कृषि सामग्री की कीमतें बढ़ने से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है."

किसानों के मुताबिक यह लागत उस स्थिति में है, जब किसान के पास अपनी जमीन हो. यदि खेती के लिए जमीन किराए पर लेनी पड़े तो लागत और बढ़ जाती है. ऐसे में किसान को गन्ने का मौजूदा मूल्य लाभकारी नहीं लग रहा. किसानों का तर्क है कि गन्ने की खेती में लगभग एक साल तक पूंजी लगी रहती है और भुगतान के लिए भी मिलों पर निर्भर रहना पड़ता है.

शक्कर 60 रुपए किलो, फिर गन्ने का दाम 450 क्यों?

गन्ना किसानों का कहना है कि पिछले वर्षों में जब बाजार में शक्कर लगभग 40 रुपए किलो बिक रही थी, तब गन्ने का भाव करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल था. अब शक्कर के दाम बढ़कर 60 से 62 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, लेकिन गन्ने की कीमत में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है. मिलों को चीनी के अलावा एथेनॉल, शीरा और बिजली से भी आय होती है, किसान संगठनों का कहना है कि इन सभी उत्पादों से होने वाली कमाई को देखते हुए गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए.

प्रशासन की बैठक भी बेनतीजा, अब भोपाल में आंदोलन

गन्ने के दाम को लेकर किसान संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन शुरू किया है. प्रशासन की मध्यस्थता में किसान प्रतिनिधियों और शुगर मिल संचालकों के बीच बैठक आयोजित की गई. किसानों ने 600 रुपए प्रति क्विंटल की मांग रखी, जबकि मिल संचालक 450 रुपए के आसपास ही भुगतान करने पर सहमत दिखाई दिए. बैठक में कुछ बढ़ोतरी पर चर्चा हुई, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव को पर्याप्त नहीं माना. इसके बाद भी विवाद का समाधान नहीं हो सका.

राष्ट्रवादी किसान संगठन के नेता प्रतीक शर्मा का कहना है कि "किसानों की मांग नाजायज नहीं है. जब पहले शक्कर के दाम लगभग 40 रुपए किलो थे, तब गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल था. अब शक्कर 60 रुपए किलो से ऊपर बिक रही है, इसके बावजूद किसानों को 450 रुपए के आसपास ही भाव देने की बात की जा रही है. उनका कहना है कि गन्ने की खेती में लागत बढ़ी है, इसलिए किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए. प्रशासन की मध्यस्थता के बाद भी मिल संचालकों के साथ सहमति नहीं बनने पर किसान संगठनों ने 23 नवंबर को भोपाल में आंदोलन करने का फैसला किया है. इसके लिए बड़ी संख्या में किसानों के राजधानी कूच करने की तैयारी है."

देश में गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन कर रहे हैं. हरियाणा में किसान ₹600 प्रति क्विंटल की मांग पर धरने पर हैं, पंजाब में ₹550 की मांग को लेकर सड़क और रेल रोकने की तैयारी है, जबकि कर्नाटक में किसान अधिक खरीद मूल्य और महाराष्ट्र में ₹4,500 प्रति टन भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन और हाईवे जाम कर चुके हैं.

गन्ने के दाम को लेकर किसानों में नाराजगी (Getty Image)

दरअसल मध्य प्रदेश में यह समस्या केवल नरसिंहपुर जिले की है. इसलिए सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है. केवल नरसिंहपुर में हर साल 2000 करोड़ का शक्कर उत्पादन होता है. सरकार को 5 प्रतिशत जीएसटी के हिसाब से लगभग 100 करोड़ रुपए की आय प्रत्यक्ष रूप से होती है, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार की गन्ने को लेकर कोई नीति नहीं है. अभी भी मध्य प्रदेश में गन्ने का भाव ₹350 प्रति क्विंटल ही है, इसीलिए किसानों को आंदोलन करके अपनी बात रखनी पड़ रही है.