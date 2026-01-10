ETV Bharat / state

झारखंड से गायब हुआ नरसिंहपुर का शुभम, बुजुर्ग मां ने मोहन यादव से की मार्मिक अपील

नरसिंहपुर का शुभम काम करने गया था झारखंड, अचानक फोन आने लगा बंद, मां ने मुख्यमंत्री से बेटे को वापस लाने की लगाई गुहार.

झारखंड से गायब हुआ नरसिंहपुर का शुभम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 10:00 PM IST

नरसिंहपुर: झारखंड में काम करने गए बरमान के रहने वाले शुभम चौरसिया 5 जनवरी से लापता हैं. जिसके बाद से उसके घर में चिंता का माहौल बना हुआ है. शुभम के अचानक गायब होने से उसकी बुजुर्ग मां ममता चौरसिया अपने बेटे की तलाश में दर-दर भटक रही है. शुभम की मां का रो-रोकर बुरा हाल है, क्योंकि उनके परिवार का पालन पोषण करने वाला शुभम अकेला था. अब शुभम की मां ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भावुक अपील करते हुए अपने बेटे को ढूंढने की गुहार लगाई है.

3 सदस्यों का है शुभम का परिवार

शुभम के परिवार में केवल 3 सदस्य हैं. जिसमें एक शुभम खुद और दूसरी उसकी बुजुर्ग मां ममता चौरसिया. इसके अलावा शुभम का एक भाई है, जो उससे छोटा है. इस कारण अब शुभम की तलाश में उसकी बुजुर्ग मां दफ्तरों के चक्कर लगा रही है. वह काफी परेशान हैं और अधिकारियों से गुहार लगा रही है कि कोई उसके बेटे को ढूंढकर वापस ले आए.

लापता बेटे की तलाश में दर-दर भटकती मां (ETV Bharat)

शुभम की मां ममता चौरसिया ने बताया कि "मेरा बेटा 5 तारीख से लापता है. उससे साढ़े 5 बजे बात हुई थी, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा है. हमने पता लगाया तो लोग बता रहे हैं कि मेरा बेटा जहां काम करता था, वहां से पैसा लेकर भाग गया है. मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि मेरा बेटा वापस दिला दें."

स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को सौंपा ज्ञापन

शुभम के लापता होने को लेकर बरमान के स्थानीय निवासियों ने भी बरमान चौकी में पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है. लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है. बरमान चौकी प्रभारी आशीष गोपचे ने बताया कि "शुभम झारखंड के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक शराब दुकान में काम करता था. जहां उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी. उसी दिन से वह लापता है. फिलहाल नरसिंहपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है."

