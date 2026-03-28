ETV Bharat / state

किसानों के नाम पर पेट्रोल डीजल की जमाखोरी, 45 लीटर की कैन लेकर पहुंच रहे लोग, नरसिंहपुर से सामने आया वीडियो

अफवाहों का असर अब मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिख रहा है. नरसिंहपुर के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश पेट्रोल पंप आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं. यहां भी लोगों द्वारा जरूरत से ज्यादा ईधन लेने के मामले सामने आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में लोग 45 लीटर तक की कैन लेकर पंपों पर पहुंच रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सारे के सारे किसान हैं या किसानों की आड़ में जमाखोर? ग्रामीण क्षेत्रों में जो गिनती के पंप मौजूद हैं वहां भी जमाखोरों की वजह से असली किसानों को जरूरत के मुताबिक डीजल नहीं मिल पा रहा.

नरसिंहपुर : ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध का असर विश्व के बाकी देशों की तरह भारत पर भी पड़ रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर हर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित कर रहा है. इसी बीच बार-बार उड़ रही पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों के चलते लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन अपने वाहनों में भरवा रहे हैं, इसी की वजह से पेट्रोल पंप में पेट्रोल-डीजल खत्म हो रहा है और अफवाहों को और हवा मिल रही है. नरसिंहपुर से ऐसा ही एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जहां कई लोग किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी कैन लेकर पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं. ऐसी जमाखोरी से असली अन्नदाताओं के लिए परेशानी खड़ी हो रही है.

हार्वेस्टर और ट्रैक्टर के लिए डीजल जरूरी

इस समय किसानों के लिए डीजल बेहद जरूरी है. मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है और मूंग की बोनी का समय भी है. ऐसे में हार्वेस्टर और ट्रैक्टर के संचालन के लिए पर्याप्त डीजल नहीं मिल पाने से किसानों को खासा परेशान होना पड़ रहा है.पेट्रोल पंपों पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है, किसान बड़े-बड़े डिब्बे लेकर देर रात तक लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं. लेकिन इन्हीं किसानों के बीच कुछ जमाखोर भी बड़ी-बड़ी कैन लेकर पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ा रहे हैं. कई जगहों पर डीजल को लेकर विवाद और झगड़े की स्थिति भी बन रही है. किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही डीजल की सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो गेहूं की कटाई का काम प्रभावित हो सकता है और मूंग की बोनी पर भी असर पड़ना तय है.

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी किसानों की परेशानी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- जहां प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी वहां दो दिन में 6 गुना बढ़ गई थी डिमांड, 80 फीसदी पेट्रोल पंप हो गए थे खाली

इस स्थिति को लेकर नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, '' जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है. स्थित के नियंत्रण के लिए समय-समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं.''

शहडोल में वाहन चालकों ने पेट्रोल पंप प्रबंधन पर लगा दिए आरोप



पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों का असर शहडोल जिले में भी दिखना शुरू हो गया है, शहडोल जिले के जैतपुर में एक पेट्रोल पंप में तेल देने को लेकर विवाद हुआ, और उस विवाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और प्रबंधन पर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं.

सीमित पेट्रोल-डीजल देने पर विवाद

स्थानीय लोगों के अनुसार पंप में वाहनों को सीमित मात्रा में पेट्रोल दिया जा रहा था, बाइक चालकों को 200 रु और बड़े वाहनों को 500 रु का ही तेल दिया जा रहा है जबकि खाली डिब्बों में अधिक मात्रा में पेट्रोल देने के आरोप लग रहे हैं, इसी बात को लेकर लाइन में लगे वाहन चालकों ने विरोध जताना शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई. कार चालक आशीष शुक्ला ने बताया, मैं गुरुवार रात अपने वाहन में पेट्रोल भरने जैतपुर पेट्रोल पंप पहुंचा था, जहां पहले से कई वाहन लाइन में लगे थे, जब हमारी बारी आई तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कार में केवल 500 रु का ही पेट्रोल डाला.'' कार चालक ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से लंबी दूरी जाने की बात कह कर अधिक पेट्रोल देने को कहा, लेकिन कर्मचारियों ने मना कर दिया, कार चालक आशीष शुक्ला ने आरोप लगाया है कि कि इस दौरान कुछ लोगों को डिब्बों में 20 लीटर तक पेट्रोल दिया गया.