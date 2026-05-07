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गेहूं खरीद केंद्र पर पहुंचे बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी को गुस्साए किसानों ने खदेड़ा

इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी चल रही है. नरसिंहपुर जिले में भी 10 दिन तक गेहूं खरीदी की जाएगी. इसके लिए जिला प्रशासन ने 67 केंद्र बनाए हैं. इनमें से 53 सहकारी समितियां हैं और 14 स्व सहायता समूहों को गेहूं खरीदी की जिम्मेदारी दी गई है. नरसिंहपुर जिले में मात्र 4055 किसानों ने स्लॉट बुकिंग करवाई है. इसके बावजूद नरसिंहपुर में गेहूं खरीदी नहीं हो पा रही है. नरसिहपुर के सालेचौका ब्लॉक में वेयरहाउस में गेहूं की खरीदी चल रही है. यहां पर बीते 7 दिन से लगभग 400 ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं, जिनमें किसान गेहूं भर कर लाए हैं.

नरसिंहपुर : सालेचौका में गेहूं खरीदी केंद्र पर किसान 7 दिन से खड़े हैं लेकिन उनकी खरीदी नहीं हो पा रही है. इसी बीच बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी वहां पहुंचे तो किसान और गुस्सा गए. किसानों ने सांसद को खूब खरी-खोटी सुनाई. उनसे कहा "यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहां से चले जाएं." सांसद के साथ चल रहे समर्थकों ने किसानों से आराम से बात करने की नसीहत दी तो मामला और गर्म हो गया.

खरीद केंद्र पर 7 दिन से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र पर केवल एक दिन में 800 कुंतल की ही तुलाई हो पा रही है. इसलिए किसान बहुत अधिक परेशान हैं. दूसरी तरफ नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी इसी केंद्र पर किसानों से मिलने के लिए पहुंच गए. परेशान किसानों ने उन्हें घेर लिया और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. किसानों ने दर्शन सिंह से कहा "चुनाव के पहले जब आप किसान नेता थे तो गांव में रात रुकते थे. आप आज रात भी सालेचौका के इसी वेयरहाउस में रुकें और हम किसानों की समस्या को हल करवाएं."

खरीद केंद्र पर 7 दिन से खड़े किसान, सांसद को सुनाई खरी-खोटी (ETV BHARAT)

किसानों का गुस्सा देख मौके से भागे सांसद

किसानों की मांग पर सांसद दर्शन सिंह तैयार नहीं हुए. बल्कि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया. उनका कहना था "गेहूं खरीदी का काम राज्य सरकार का है और वे सांसद हैं. मैं गेहूं खरीदी में सीधा दखल नहीं कर सकता." ये सुनकर किसान गुस्सा गए. किसानों ने सांसद दर्शन सिंह को मौके से भगा दिया. घटनास्थल पर मौजूद किसान नेता प्रतीक शर्मा ने बताया "सांसद दर्शन सिंह चौधरी रील बनाने के लिए गेहूं खरीदी के केंद्र पर पहुंचे थे और वह परेशान किसानों का मजाक उड़ाते हुए पूछ रहे थे कि क्या कोई समस्या है. इस पर किसान बिफर गए."

ट्रैक्टर का किराया देना भारी पड़ रहा

किसानों का कहना है "वे पहले ही परेशान हैं, जो किसान किराए के ट्रैक्टरों में गेहूं भर कर लाए हैं. उन्हें बीते 5 दिन से रोज ट्रैक्टर का किराया देना पड़ रहा है. और उनका गेहूं भी नहीं तुल पा रहा है." किसान प्रतीक शर्मा ने आरोप लगाया "बीते दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव गेहूं खरीदी के कुछ केदो पर पहुंचे थे, जहां-जहां मोहन यादव गए वहां व्यवस्थाएं सुधर गईं. लेकिन अन्य जगहों पर मनमानी है. यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है." इस मामले में जब ईटीवी भारत ने दर्शन सिंह चौधरी का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.