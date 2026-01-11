ETV Bharat / state

सेना में भर्ती निकलते ही हाई हो जाता है युवाओं का जोश, नाम से कम फौजियों वाले गांव से है पहचान

देश भक्ति का जज्बा ऐसा कि हर घर का युवा सेना में दे रहा अपनी सेवाएं. नरसिंहपुर का बरहटा गांव कहलाने लगा फौजियों वाला गांव.

Narsinghpur Barhta soldiers village
नरसिंहपुर का फौजियों वाला गांव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 9:22 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नरसिंहपुर: गांव में ना तो ऐसा कोई खेल मैदान है और ना ही ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था, जहां युवा प्रेक्टिस कर सकें. बस है तो एक ऐसी सरपट सड़क जो गांव को शहर से जोड़ती है. इसी सड़क पर यहां के युवा सुबह 5 बजते ही पहुंच जाते हैं और फिर शुरु होता है दौड़ने-भागने और पसीना निकालने का सिलसिला.

बरहटा, कैकरा और बरेली के युवा यहां आकर रोज अभ्यास करते हैं और यहीं से शुरू होती है उनके सेना में पहुंचने की तैयारी . गाडरवारा तहसील का एक छोटा सा गांव बरहटा देशभक्ति के लिए जाना जाता है. यहां हर घर से कम से कम एक युवा सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है. अब यह गांव बरहट के नाम से कम फौजियों वाले गांव के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है.

हर घर का युवा सेना में दे रहा अपनी सेवाएं (ETV Bharat)

नरसिंहपुर का फौजियों वाला गांव

नरसिंहपुर के गाडरवारा तहसील के बरहटा गांव को आसपास के लोग फौजियों का गांव कहने लगे हैं. इस गांव का हर दूसरा युवा भारतीय सेना या अन्य सशस्त्र बलों में सेवा दे रहा है. यहां के युवाओं में देश प्रेम का ऐसा जज्बा है कि छुट्टी पर आए फौजी युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं. देश प्रेम के जज्बे को देखकर लोग वीरों की भूमि बताकर कहने लगे हैं कि यह फौजियों वाला गांव है. इस गांव की मिट्टी ही ऐसी है कि हर युवा सेना में जाने को उत्सुक रहता है.

MP NARSINGHPUR MILITARY FAMILY
70 से 80 युवा सेना में दे रहे सेवाएं (ETV Bharat)

70 से 80 युवा सेना में दे रहे सेवाएं

बरहटा गांव जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर है. कहने को तो यह ग्राम पंचायत है और इस पंचायत में कैकरा और बरेली गांव भी शामिल हैं. लेकिन पंचायत में कहीं ऐसी सुविधा नहीं है कि सेना में जाने के लिए युवा शारीरिक अभ्यास कर सकें. गांव में हाईस्कूल तक पहुंचते-पहुंचते ही युवाओं का देश सेवा के लिए जोश हाई हो जाता है और तैयारी का सिलसिला शुरू हो जाता है. यह देश सेवा का जज्बा ही तो है कि यहां के 70 से 80 युवा सेना में सेवाएं दे रहे हैं. लगभग हर घर से यहां कोई न कोई युवा सेना में नौकरी कर रहा है. अग्निवीर में भी 7 से 8 युवा चयनित हो चुके हैं. कई घर तो ऐसे हैं कि एक घर के दोनों बेटे सेना में हैं.

BARHATA VILLAGE NARSINGHPUR
नरसिंहपुर का बरहटा गांव कहलाने लगा फौजियों वाला गांव (ETV Bharat)

सुबह-शाम पसीना बहाते हैं नौजवान

जैसे ही सेना में भर्ती निकलती है तो यहां के युवाओं का जोश हाई हो जाता है. ऐसा नहीं है कि युवाओं की प्रेक्टिस का सिलसिला सिर्फ सेना की भर्ती के समय ही शुरू होता है बल्कि यहां के युवा साल भर प्रेक्टिस करते हैं. यहां युवा सुबह शाम सड़क पर पसीना बहाते देखे जा सकते हैं.

BARHATA VILLAGE NARSINGHPUR
सुबह-शाम पसीना बहाते हैं नौजवान (ETV Bharat)

युवा आकाश कौरव का कहना है कि "इस गांव के फौजी भाईयों पर हमें गर्व है और उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है. जब वे गांव में छुट्टी पर आते हैं तो उनसे हम लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं." शैलेष कौरव का कहना है कि "3 साल से वह भी तैयारी कर रहे हैं. यहां के कई युवा फौज में नौकरी कर रहे हैं और हमें भी उनसे सीखने को मिलता है."

फौजियों की पत्नी और मां को अपने लाड़लों पर गर्व

इस गांव के युवाओं पर उनकी माताएं और पत्नियां भी गर्व महसूस करती हैं. कुलदीप कौरव फौज में नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनका परिवार गांव में ही रहता है. कुलदीप की पत्नी मधु कौरव कहती हैं कि "अभी जयपुर में हैं और 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली आर्मी परेड की तैयारी कर रहे हैं. जब लोगों को बताते हैं कि उनके पति आर्मी में हैं तो सभी को बहुत खुशी होती है और उन्हें भी अच्छा लगता है."

BARHATA VILLAGE SAINIKO KA GAON
फौजियों की पत्नी और मां को अपने लाड़लों पर गर्व (ETV Bharat)

कुलदीप की मां भगवती बाई कहती हैं कि "उनके दोनों बेटे फौज में हैं और उन्हें फक्र है कि दोनों बेटे देश सेवा कर रहे हैं. याद तो दोनों की खूब आती है लेकिन देश सेवा भी तो जरुरी है. बड़े बेटे को 17 साल हो गए और छोटा बेटा 10 साल से फौज में है." डर लगने के सवाल पर कहती हैं कि "जब बेटे देश सेवा कर रहे हैं तो डर किस बात का."

'गांव की बेटियां भी अब पीछे नहीं'

बरहटा गांव के सरपंच आत्माराम कौरव ने बताया कि "गांव से सबसे पहले उनके भतीजे राकेश कौरव साल 2003 में फौज में भर्ती हुए थे. इसके बाद गांव में देशसेवा की भावना धीरे-धीरे बढ़ती गई. लगातार इस गांव के बच्चों का देश प्रेम और सेना के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है. हर साल युवा सेलेक्ट होते हैं और सेना में भर्ती होते हैं. यहां से 70 से 80 युवा सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस कारण लोग अब इस गांव को फौजियों वाला गांव कहकर बुलाने लगे हैं.

Narsinghpur soldiers village
नाम से कम फौजियों वाले गांव से होती है पहचान (ETV Bharat)

सुबह 5 बजे से युवा संघर्ष करते हैं और तैयारी करते हैं. सेना का जो भी जवान यहां छुट्टी में रहता है वो युवाओं को गाइडेंस देते हैं और उनकी तैयारी कराते हैं. अब गांव की बेटियां भी पीछे नहीं हैं और 8 से 10 बेटियां तैयारियां कर रही हैं और वे भी सेना में जाने को आतुर हैं."

'एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे युवा'

गांव में कोई भी बड़ा मैदान नहीं है और न ही सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था है कि यहां युवा अपनी प्रेक्टिस कर सकें. 13 साल से फौज की नौकरी कर रहे वीरेन्द्र कुमार कौरव कहते हैं कि "बरहटा के साथ कैकरा और बरेली गांव के युवा भी यहां आकर अभ्यास करते हैं. युवाओं में भारतीय सेना के लिए जज्बा देखते ही बनता है. एक दूसरे से प्रेरणा लेकर ही यहां हर युवा फौज में जा रहा है और यह सिलसिला लगातार जारी है. युवा चाहते हैं कि उन्हें यहां ऐसी सुविधा मिले ताकि वह अपनी प्रेक्टिस अच्छे से कर सकें."

70 to 80 youth in army
70 से 80 युवा सेना में दे रहे सेवाएं (ETV Bharat)

ग्रामीणों को भी है फक्र

स्थानीय निवासी विशेष कौरव का कहना है कि "युवाओं का भारतीय सेना में जाना और देश सेवा करने से उनके गांव को नई पहचान मिली है और उन्हें भी अच्छा लगता है और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वे इस गांव के रहने वाले हैं जिसे लोग अब फौजियों वाले गांव के नाम से पहचानते हैं."

TAGGED:

NARSINGHPUR EVERY HOUSEHOLD SOLDIER
BARHATA VILLAGE NARSINGHPUR
MP NARSINGHPUR MILITARY FAMILY
BARHATA VILLAGE SAINIKO KA GAON
NARSINGHPUR SOLDIERS VILLAGE STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.