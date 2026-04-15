ETV Bharat / state

नरसिंहपुर में पतंजलि की लीगल टीम की बड़ी कार्रवाई, फर्जी ट्रेडमार्क लगातार बेचा जा रहा तेल

नरसिंहपुर में नकली ट्रेडमार्क और नाम के तेल ब्रांड का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

पतंजलि फूड्स लिमिटेड के एडवोकेट आयुष जैन ने बताया , "पतंजलि फूड्स लिमिटेड को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि नरसिंहपुर के करेली में स्थित अनिल इंडस्ट्रीज द्वारा पतंजलि के तुलसी गोल्ड से एकदम मिलता हुआ नकली नाम तुलसी के नाम से तेल बेचा जा रहा है. जिसकी पैकेजिंग, नाम, डिजाइन और तुलसी लिखने का तरीका और पूरी बनावट बिल्कुल पतंजलि के तुलसी गोल्ड जैसी है. इससे आम ग्राहक आसानी से धोखे में आ सकता है."

नरसिंहपुर: करेली में पतंजलि और एक स्थानीय तेल मिल के बीच विवाद खड़ा हो गया है. यहां दिल्ली के कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर पतंजलि फूड्स लिमिटेड की लीगल टीम और लोकल कमिश्नर सहित स्थानीय पुलिस ने स्थानीय तेल मिल पर छापेमार कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 10 बॉक्स संदिग्ध तेल जब्त कर उन्हें सील कर दिया और मिल मालिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं मिल संचालक ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है.

फर्जी ट्रेडमार्क लगातार बेचा जा रहा तेल (ETV Bharat)

लोकल कमिश्नर और पुलिस के साथ मिलकर छापामारी

पतंजलि फूड्स लिमिटेड की लीगल टीम ने दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालय में मामला दायर किया. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला मजबूत पाते हुए लोकल कमिश्नर नियुक्त किया और पुलिस की मदद से जांच के आदेश दिये. कोर्ट के आदेश पर मंगलवार (14 अप्रैल) को लोकल कमिश्नर और स्थानीय पुलिस ने अनिल इंडस्ट्रीज के ठिकाने पर छापा मारा. छापे के दौरान बड़ी मात्रा में तुलसी गोल्ड नाम के नकली तेल की पैकिजिंग बरामद किए गए. नकली माल को जब्त कर अनिल इंडस्ट्रीज को सील कर दिया गया है. जो अब कोर्ट की कस्टडी में है.

टीम ने करीब 10 बॉक्स संदिग्ध तेल किया जब्त (ETV Bharat)

अनिल इंडस्ट्रीज के संचालक ने लगाया परेशान करने का आरोप

वहीं, अनिल इंडस्ट्रीज के संचालक अमन जैन ने कहा, "मेरे पास ब्रांड से जुड़े सभी वैध दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन मौजूद हैं. मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वे अपना ब्रांड बंद कर केवल पतंजलि के उत्पाद बेचें. इससे पहले भी उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है. यह मुझे परेशान करने की कोशिश है."

लीगल टीम ने अनिल इंडस्ट्रीज को किया सील (ETV Bharat)

फिलहाल अंबेडकर जयंती के चलते न्यायालय बंद होने के कारण तत्काल राहत नहीं मिल सकी है, लेकिन मिल संचालक ने कोर्ट खुलने के बाद इस कार्रवाई को चुनौती देने की बात कही है. अब इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा. दिल्ली कोर्ट के आदेश के बाद अनिल इंडस्ट्रीज अब तुलसी नाम से तेल का निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण, प्रचार नहीं कर सकती है. ऐसा करना कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.