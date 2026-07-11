हींग बेचने वाले निकले अंतरराज्यीय चोर, बस स्टैंड पर बैग काटकर निकाल लेते थे माल
नरसिंहपुर शहर में घूम रहे तीन अंतरराज्यीय चोर गिरफ्तार, हींग की आड़ में देते थे चोरी की वारदातों को अंजाम, आरोपियों से माल बरामद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 12:23 PM IST
नरसिंहपुर: हींग बेचने के बहाने नरसिंहपुर शहर में घूम रहे तीन मुसाफिर, अंतरराज्यीय शातिर चोर निकले. गाडरवारा पुलिस ने बस स्टैंड पर बैग काटकर लाखों रुपये के जेवर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं. थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान ने पूरे मामले की जानकारी दी है.
हींग बेचने के बहाने चोरी
थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान ने बताया कि, ''अंतरराज्यीय चोर गिरोह के सदस्य शहर में हींग बेचने का काम कर रहे थे. ये आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों और बस स्टैंड पर यात्रियों को निशाना बनाकर बैग काटने की वारदातों को अंजाम देते थे. 28 जून को गाडरवारा बस स्टैंड पर एक यात्री के बैग से सोने-चांदी के जेवर चोरी होने की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली है.''
आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद
पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर कौड़िया रोड से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली. उनके कब्जे से चोरी गया एक सोने का हार, एक सोने की अंगूठी और एक चांदी का कमरबंद बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत करीब 3 लाख रुपये है. गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के रहने वाले हैं.
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पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस गिरोह ने अन्य जिलों और राज्यों में कितनी वारदातों को अंजाम दिया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. साथ ही लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों और बस स्टैंड पर अपने सामान का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.