ETV Bharat / state

हींग बेचने वाले निकले अंतरराज्यीय चोर, बस स्टैंड पर बैग काटकर निकाल लेते थे माल

नरसिंहपुर शहर में घूम रहे तीन अंतरराज्यीय चोर गिरफ्तार, हींग की आड़ में देते थे चोरी की वारदातों को अंजाम, आरोपियों से माल बरामद.

narsinghpur Police arrest thieves
हींग बेचने वाले निकले अंतरराज्यीय चोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 12:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नरसिंहपुर: हींग बेचने के बहाने नरसिंहपुर शहर में घूम रहे तीन मुसाफिर, अंतरराज्यीय शातिर चोर निकले. गाडरवारा पुलिस ने बस स्टैंड पर बैग काटकर लाखों रुपये के जेवर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं. थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान ने पूरे मामले की जानकारी दी है.

हींग बेचने के बहाने चोरी
थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान ने बताया कि, ''अंतरराज्यीय चोर गिरोह के सदस्य शहर में हींग बेचने का काम कर रहे थे. ये आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों और बस स्टैंड पर यात्रियों को निशाना बनाकर बैग काटने की वारदातों को अंजाम देते थे. 28 जून को गाडरवारा बस स्टैंड पर एक यात्री के बैग से सोने-चांदी के जेवर चोरी होने की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली है.''

हींग की आड़ में देते थे चोरी की वारदातों को अंजाम (ETV Bharat)

आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद
पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर कौड़िया रोड से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली. उनके कब्जे से चोरी गया एक सोने का हार, एक सोने की अंगूठी और एक चांदी का कमरबंद बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत करीब 3 लाख रुपये है. गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के रहने वाले हैं.

gold and silver jewellery recovered
आरोपियों से चोरी का माल बरामद (ETV Bharat)

पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस गिरोह ने अन्य जिलों और राज्यों में कितनी वारदातों को अंजाम दिया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. साथ ही लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों और बस स्टैंड पर अपने सामान का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.

TAGGED:

NARSINGHPUR NEWS
NARSINGHPUR BAG CUTTING GANG ARREST
GOLD AND SILVER JEWELLERY RECOVERED
MADHYA PRADESH NEWS
NARSINGHPUR POLICE ARREST THIEVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.