घर को बनाया मिनी म्यूजियम, पाषाण युग की चीजें के साथ मौजूद हैं बुंदेली भाले और तलवार

मध्य प्रदेश के छोटे से शहर गाडरवारा में रहने वाले अजय को पुरानी और नायाब चीजों का कलेक्शन करने का शौक है. ये शौक उन्हें अपने पिता से मिला है. इसलिए धीरे-धीरे करके अजय ने अपने घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया है. पुराने जमाने में राजा-रानियां अपने श्रृंगार में जिन धातुओं से बनी चीजों का इस्तेमाल करती थीं, उन आदिकाल की चीजों को भी अजय जायसवाल ने अपने घर में सुरक्षित करके रखा हुआ है.

नरसिंहपुर: मध्य प्रदेश के गाडरवारा में रहने वाले अजय जायसवाल एक ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने अपने घर को ही मिनी म्यूजियम बना दिया है. आपने म्यूजियम बहुत देखे होंगे, लेकिन अजय के घर यानी मिनी म्यूजियम को देखकर दंग रह जाएंगे. उनके मिनी म्यूजियम में कई पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का कलेक्शन है, जो उन्हें विरासत में मिली हैं. पुराने जमाने में राजा-रानियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली धातु की कई चीजें उनके म्यूजियम में संजो कर रखी गई हैं.

4 पीढ़ियों की विरासत संजोए है मिनी म्यूजियम

अजय जायसवाल ने अपने घर में कई ऐतिहासिक वस्तुएं, कलाकृतियां, मूर्तियां, सिक्के और वैज्ञानिक नमूने संग्रह कर के रखे हैं. लोग यहां इन चीजों को देखने भी आते हैं. इसके साथ ही शिक्षा और शोध से जुड़े लोग भी इस मिनी म्यूजियम को विजिट करते हैं. अजय जायसवाल ने अपनी 4 पीढ़ियों से विरासत में मिली पुरातन चीजों को अपने मिनी म्यूजियम में रखा है. उन्हें इन सारी चीजों से बहुत प्रेम है, इसलिए आज भी वे इन्हें संजोए हुए हैं.

आग जलाने वाले पत्थर और लाइटर का है संग्रह

अजय जायसवाल बताते हैं कि "उनके संग्रह में यूनिक प्रकार के लाइटर, यूनिक प्रकार की माचिस मौजूद है. आदिकाल में लोग आग जलाने के लिए जिस पत्थर का उपयोग करते थे, वह भी यहां पर सुरक्षित रखा हुआ है. प्राचीन काल की सूर्यकांत मणि उनके पास मौजूद है. जब प्राचीन काल में लोग आग जलाया करते थे, उस समय के उत्तल लेंस जैसे दिखने वाले जहाज के पत्थर उनके संग्रह में मौजूद है, जो करीब ढाई हजार साल पुराना है.

ताम्र, पाषाण युग की चीजें भी हैं मौजूद

अजय के पास 4000 साल पुराने तांबे के बने हुए अलग अलग औजार हैं. जिसमें पुरानी तलवारें और बुंदेलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भाले की तरह दिखने वाले औजार भी शामिल हैं. उनके संग्रह में तांबे और कांस्य की कुल्हाड़ी भी मौजूद है. वहीं, ताम्बे के पुराने बर्तनों और पुरानी पद्धति में नाप तौल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें आज भी उनके पास सुरक्षित हैं.