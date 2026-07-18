ETV Bharat / state

आप चाहे यमलोक में हों या स्वर्गलोक में ई-अटेंडेंस लगानी पड़ेगी! DEO ने जारी किया नोटिस

नरसिंहपुर के करेली में 7 माह पहले मृत शिक्षक को नोटिस जारी कर ई-अटेंडेंस नहीं लगाने पर कार्रवाई की चेतावनी.

Notice Deceased Teacher
7 माह पहले मृत शिक्षक को नोटिस जारी किया (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नरसिंहपुर: आजकल शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस का जोर है. हर स्कूल में शिक्षकों के बीच ई-अटेंडेंस ही चर्चा का मुद्दा है. शिक्षा विभाग ने ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है. यहां तक कि शिक्षकों की मॉनीटरिंग करने वाले ब्लॉक व जिला शिक्षा अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं. इसी का असर है कि ब्लॉक व शिक्षा अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों को लगातार नोटिस जारी कर रहे हैं. लेकिन इस फुर्ती में एक ऐसे शिक्षक के नाम से भी नोटिस जारी कर दिया गया, जो 7 माह पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं.

मृत शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी

मामला नरसिंहपुर के करेली जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया की रितुआ टोला प्राथमिक शाला का है. यहां पदस्थ शिक्षक जोगेंद्र किशोर दिलवाइड का 28 दिसंबर 2025 को निधन हो चुका है. इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उन्हें ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया. नोटिस में ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करने पर वेतन कटौती और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. साथ ही तत्काल जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए.

Notice Deceased Teacher
नोटिस मिलने पर परिजन हकबक (ETV BHARAT)

नोटिस मिलने पर परिजन हकबक

नोटिस मिलते ही परिजनों ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. परिजनों का कहना है कि नोटिस जारी करने से पहले संबंधित शिक्षक की सेवा संबंधी जानकारी और रिकॉर्ड का सत्यापन क्यों नहीं किया गया. इस मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरविंद वर्मा का कहना है "मामले की जानकारी मिली है. जांच की जा रही है कि ये मिस्टेक कैसे हुई."

ई-अटेंडेंस का लगातार विरोध

जाहिर है नरसिंहपुर में शिक्षा विभाग के ई-अटेंडेंस सिस्टम की तकनीकी खामी से इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है. विभाग द्वारा तीन बार पोर्टल अपग्रेड किए जाने के बावजूद त्रुटियां दूर नहीं हो सकी हैं. नतीजा सबके सामने है. 7 माह पहले मृत शिक्षक के नाम पर नोटिस जारी कर दिया गया. स्कूलों में शिक्षकों द्वारा ई-अटेंडेंस का कई माह से विरोध किया जा रहा है.

TAGGED:

NARSINGHPUR DEO NOTICE
TEACHERS E ATTENDANCE
PROTEST AGAINST E ATTENDANCE
NARSINGHPUR NEWS
NOTICE DECEASED TEACHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.