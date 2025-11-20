ETV Bharat / state

शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, मोहन यादव समेत कई मंत्रियों ने दिया कंधा

शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा नरसिंहपुर जिले के बोहनी गांव के रहने वाले थे. आशीष शर्मा की पार्थिव देह गुरुवार को बालाघाट से सड़क मार्ग से नरसिंहपुर जिले में उनके गांव पहुंची. आशीष शर्मा की अंतिम यात्रा को हर जगह श्रद्धांजलि दी गई. लोग सड़कों पर फूल माला लिए खड़े हुए थे. लोगों ने उनकी पार्थिव देव को ले जा रहे वाहन के ऊपर भी फूलों की बारिश की.

नरसिंहपुर: नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए नरसिंहपुर जिले के बोहनी गांव के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए. उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. शहीद आशीष शर्मा की अर्थी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मंत्री उदय प्रताप ने मिलकर कंधा दिया. हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके बोर तालाब में नक्सलियों से लड़ते-लड़ते शहीद हो गए थे.

बोहनी नरसिंहपुर जिले का एक छोटा सा गांव है लेकिन शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए नरसिंहपुर के सभी स्थानों से लोग यहां पहुंचे. गांव की सड़कों में पैर रखने की जगह नहीं थी. राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई.अंतिम यात्रा के दौरान आशीष शर्मा अमर रहें और भारत माता का बेटा कैसा हो, आशीष शर्मा जैसा हो जैसे नारों से आसमान गूंज उठा. आशीष शर्मा की पार्थिव देह को उनके घर ले जाया गया. जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

श्रद्धांजलि देने दूर-दूर से पहुंचे स्थानीय लोग (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया कंधा

आशीष शर्मा की अंतिम यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए. आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे. प्रहलाद पटेल का कहना है कि हमने एक जांबाज कमांडर खो दिया.आशीष शर्मा के पिता ने बताया कि "बचपन में आशीष बेहद शर्मीला लड़का था लेकिन वह पढ़ने में तेज था और पुलिस में भर्ती होने के बाद तो उसके जीवन में अनोखा परिवर्तन हुआ और वह एक जांबाज सिपाही बन गया था."

'नक्सली क्षेत्र में ही करवाई 3 बार अपनी पोस्टिंग'

मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि "मैंने नक्सलवाद को बहुत करीब से देखा है. सामान्य तौर पर जिन लोगों की भर्ती इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों में होती है वे ज्यादातर एक टर्म ही यहां रहते हैं और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर का मौका मिलता है. लेकिन आशीष शर्मा गजब का जांबाज था उसने एक बार नहीं बल्कि 3 बार अपनी पोस्टिंग नक्सली क्षेत्र में ही करवाई. एक के बाद एक नक्सलियों से लोहा लेते हुए उन्होंने कई मोर्चे पर अपने साहस का परिचय दिया. इसलिए आशीष को कई बार सम्मानित भी किया गया. आशीष शांति और संविधान पर भरोसा करता था. आशीष की शहादत को लोग याद रखेंगे. आशीष शर्मा का काम हमें प्रेरणा देगा."

नक्सली मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा (ETV Bharat)

'आशीष शर्मा की शहादत का कोई मोल नहीं'

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "शहीद आशीष शर्मा की शहादत का कोई मोल नहीं है लेकिन सरकार ने आशीष के परिवार को एक करोड़ रुपए की राशि दी है, इसके साथ ही उनके छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर की नौकरी देने का वादा किया है. इसके लिए जीतू पटवारी ने सरकार का धन्यवाद किया. शहीद के परिवार के साथ जनता और समाज को इसी तरह खड़े होना जरूरी है."

नक्सली मुठभेड़ में लगी थी आशीष शर्मा को गोली

नक्सलियों के खिलाफ बुधवार को मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र बोर तालाब के पास एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था. यहां नक्सलियों से मुठभेड़ के समय तीनों राज्यों की टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को गोली लग गई थी. उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था.