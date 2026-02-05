ETV Bharat / state

फरार शराब माफिया की औकात महज एक कलदार, शर्म के मारे दौड़ा-दौड़ा पहुंचा पुलिस थाने

कई आपराधिक मामलों में आरोपी नरसिंहपुर का कुख्यात शराब माफिया पर पुलिस ने रखा एक रुपये (कलदार) इनाम. शर्मसार हो सरेंडर करने थाने पहुंचा.

One Rupee Reward liquor mafia
शराब माफिया हुआ शर्मसार, पुलिस थाने में सरेंडर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 7:11 PM IST

नरसिंहपुर : आमतौर पर जब किसी बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा मोटी रकम के इनाम की घोषणा की जाती है तो वह चर्चा के केंद्र में रहती है. लेकिन यहां मामला बिल्कुल उलटा है. नरसिंहपुर पुलिस ने फरार कुख्यात अपराधी पर इनाम रूपी ऐसा बाण मारा कि वह घायल होकर खुद ही पुलिस के पास सरेंडर करने पहुंच गया. पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ कि उसकी ये तरकीब इतनी काम की निकलेगी.

वांटेड पर एक रुपये का इनाम चर्चा के केंद्र में

नरसिंहपुर में शराब माफ़िया पर एक रुपये का इनाम पूरे जिले में ही नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश में चर्चा का विषय बना है. नरसिंहपुर पुलिस की अनोखी रणनीति ने कुख्यात शराब माफिया धनराज लोधी को शर्मसार कर दिया. एक महीने से फरार आरोपी पर नरसिंहपुर पुलिस ने महज़ 1 रुपये का इनाम रखा.

नरसिंहपुर एसपी ऋषिकेश मीणा (ETV BHARAT)

इस बारे में पूरे जिले में जगह-जगह पोस्टर लगाए गए. लोगों ने पहले नरसिंहपुर पुलिस की इस इनाम का हास्य उड़ाया. लेकिन पुलिस का ये दांव उस समय सफल होता दिखा जब शराब माफिया धनराज लोधी दौड़े-दौड़े पुलिस थाने पहुंचा.

लग्जरी वाहन से जब्त की थी 44 पेटी शराब

मामले के अनुसार नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र में 9 जनवरी को एक लग्जरी वाहन से 44 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की गई. मौके से 2 तस्कर तो गिरफ्तार हो गए लेकिन शराब तस्करी का सरगना धनराज लोधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. वह करीब एक माह से फरार चल रहा था.

One Rupee Reward liquor mafia
वांटेड पर एक रुपये का इनाम चर्चा के केंद्र में (ETV BHARAT)

शराब माफिया पर नरसिंहपुर एसपी ऋषिकेश मीणा ने 1 रुपये का इनाम घोषित किया. आरोपी के खिलाफ कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह 4 महीने पहले ही शराब तस्करी के एक मामले में जेल से रिहा हुआ था.

जेल से छूटते ही फिर करने लगा शराब तस्करी

जेल से रिहा होने के बाद धनराज लोधी दोबारा शराब की तस्करी करने लगा. नरसिंहपुर एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया "शराब माफिया पर प्रतीकात्मक रूप से एक रुपये का इनाम घोषित किया गया. पूरे जिले में उसके पोस्टर चस्पा किए गए. इससे शराब माफिया पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा. महज एक रुपये का इनाम रखने से वह शर्मसार हो गया. बदनामी के डर से आरोपी खुद को सरेंडर करने करेली थाने पहुंच गया." इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

