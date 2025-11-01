ETV Bharat / state

अध्यात्म व तपस्या की धरती नरसिंहपुर में बढ़ती नशाखोरी पर चिंतित हुए मंत्री प्रहलाद पटेल

मध्य प्रदेश के स्थापन दिवस पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर की खूबियों का जिक्र किया तो वर्तमान की चिंता भी बताई.

Narsinghpur drug addiction
नशाखोरी पर चिंतित हुए मंत्री प्रहलाद पटेल (Prahlad patel X Account)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 12:18 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 12:29 PM IST

नरसिंहपुर : मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर नरसिंहपुर के स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर के गौरवशाली इतिहास की चर्चा की. साथ ही नरसिंहपुर में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा "यदि हम बेहतर भविष्य चाहते हैं तो नशा छोड़ना होगा."

सबसे पुराना शिवलिंग नरसिंहपुर की धरती पर

कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा "केवल इतिहास से प्रदेश नहीं बनता. इसके लिए वर्तमान भी अच्छा होना चाहिए. नई पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है. ये समाज के लिए बहुत घातक है. हमें आज यह संकल्प लेना होगा कि नरसिंहपुर को नशामुक्त बनाएंगे. नरसिंहपुर कई महान तपस्वियों की भूमि रही है. यहां पर आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी. उनकी गुफा सकल घाट में है. महादेव पिपरिया नाम के स्थान पर एक शिवलिंग है, जिसे जियोलॉजी ने बताया है कि यह सबसे पुराना शिवलिंग है."

नरसिंहपुर में एक से बढ़कर एक तपस्वी हुए

प्रहलाद पटेल ने कहा "महर्षि महेश योगी ने यहीं पर तपस्या की थी. शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती नरसिंहपुर के जंगलों में ही तपस्या करते थे. श्री बाबा श्री ने भी नरसिंहपुर के बगासपुर में ही तपस्या की थी. वर्तमान में दुनिया के एक बड़े दार्शनिक ओशो रजनीश भी नरसिंहपुर की ही गाडरवारा से निकले थे. नरसिंहपुर केवल आध्यात्मिक और तपस्वी लोगों की वजह से नहीं बल्कि यहां की भौगोलिक विरासत की वजह से भी अपनी विशेष पहचान है."

नरसिंहपुर के बगासपुर में सोने की खदान

मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा "नरसिंहपुर में एशिया की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि नक्षत्र में पाई जाती है. गाडरवारा के पास कोयले का उत्पादन होता है. वहीं बगासपुर के पास सोने की खदान होने की संभावना है. मध्य प्रदेश की सबसे खर्चीली सड़क भी नरसिंहपुर में ही बन रही है, जहां एक छोटे से गांव में रहने वाले अति पिछड़ी जनजाति के लोगों के लिए सरकार सड़क बना रही है. यह स्थान गाडरवारा में है. बहुत छोटी सी बस्ती के लिए बहुत पैसा खर्च करके एक सड़क बनाई जा रही है."

