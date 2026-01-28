ETV Bharat / state

नरसिंहपुर के स्कूल में गांधी जी का अपमान! बच्चों के गाए आपत्तिजनक गीत पर बवाल

हंसी ठहाके लगाते रहे शिक्षक-प्राचार्य 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था. देश के कोने-कोने में 77 में गणतंत्र दिवस की धूम थी. चावरपाठा विकासखंड में भी स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और कविता का पाठ किया. सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी. आरोप है कि, इसी दौरान 2 बच्चियों ने गांधी जी को लेकर आपत्तिजनक गीत गाया. जिस वक्त यह प्रस्तुति दी उस वक़्त स्कूल के प्राचार्य से लेकर शिक्षक भी वहां मौजूद थे और हंसी ठहाके लगा रहे थे.

नरसिंहपुर: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से हैरान कर देने वाला सामने आया है. चावरपाठा विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला जामनपानी में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था. जिसमें स्कूली बच्चों ने प्रस्तुति दी. वहीं दो छोटी छात्राओं ने एक गीत गाया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अशब्दों का प्रयोग किया गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है.

वीडियो जारी होने के बाद हरकत में आया प्रशासन

स्कूल का वीडियो जारी होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया. जिला कलेक्टर रजनी सिंह ने तत्काल मामले में संज्ञान लिया. स्कूल में राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच से जुड़े अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि गीत में प्रयुक्त शब्द अनुचित और अत्यंत आपत्तिजनक पाए गए हैं.

प्राचार्य बोले-ग्रामीणों के कहने पर बच्चों ने गाना गाया

स्कूल के प्राचार्य दर्शन शर्मा का क्या कहना है कि, ''इस तरह के गीत की बच्चों को कोई रिहर्सल नहीं कराई थी. जब छात्राओं ने गीत गाया, मैं मौके पर मौजूद नहीं था. ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए उनके कहने पर छात्राओं ने गीत गाया है.''

स्कूल में 45 छात्र, केवल दो शिक्षक

इस प्राथमिक विद्यालय में कुल 45 छात्रा दर्ज हैं और यहां केवल दो शिक्षक पदस्थ हैं. स्थानीय लोगों के अनुसा, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे. इसी दौरान बच्चों ने मंच से यह प्रस्तुति दी.

अधिकारियों ने माना- वीडियो में आपत्तिजनक तथ्य

तेंदूखेड़ा तहसीलदार निर्मल पटले ने कहा, ''स्कूल का जो वीडियो जारी हुआ था उसकी जांच के लिए हम आए थे. हम वीडियो की जांच कर रहे हैं. जांच करने के बाद पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा. वीडियो में ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो आपत्तिजनक हैं, जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी. वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंचम सिंह मरावी ने बताया, ''यह वीडियो मैंने भी देखा है, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर हम स्कूल में आए हैं. हम वीडियो की जांच कर रहे हैं, जांच में जो तथ्य निकलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे. वीडियो में कुछ तथ्य ऐसे मिले हैं जो गलत हैं.''