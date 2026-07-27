जबलपुर में पेट से जुड़े कंजॉइंट ट्विन्स की बेहद जटिल सर्जरी, पहला चरण रहा सफल
जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नरसिंहपुर के पेट से जुड़े जुड़वा बच्चों को अलग करने की सर्जरी शुरू की गई, पहले स्तर पर मिली सफलता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:17 PM IST
जबलपुर: जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पेट से जुड़े हुए दो बच्चों की सर्जरी करके उन्हें अलग-अलग करने का ऑपरेशन किया जा रहा है. अभी पहले स्तर का ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है. नरसिंहपुर के एक परिवार में इन बच्चों का जन्म हुआ था. इन्हें नरसिंहपुर से जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था, जहां यह अनोखा ऑपरेशन किया गया है.
नरसिंहपुर जिला अस्पताल में दो बच्चों का जन्म हुआ लेकिन यह दोनों ही बच्चे पेट से एक दूसरे से जुड़े हुए थे. नरसिंहपुर के डॉक्टरों ने इन दोनों को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज के बाल शल्य चिकित्सा विभाग में इन दोनों ही बच्चों की जांच पड़ताल शुरू की है.
इस्चियोपैगस कंजॉइंट ट्विन्स का अत्यंत दुर्लभ प्रकार
मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के अनुसार यह बीमारी लाखों बच्चों में से किसी एक मामले में देखने को मिलती है. यह इस्चियोपैगस (Ischiopagus) कंजॉइंट ट्विन्स का अत्यंत दुर्लभ प्रकार है, जिसमें दोनों बच्चे श्रोणि (Pelvis) के स्तर पर जुड़े होते हैं. ऐसे मामलों में सामान्यतः निचली आंत्र (Lower Alimentary Tract) तथा निचली मूत्र प्रणाली (Lower Urinary Tract) आपस में जुड़ी होती है, जिसे जटिल ऑपरेशन से अलग किया जाता है.
एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन दुर्लभ एवं जटिल जन्मजात विकृति है
दोनों बच्चों में एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन (Anorectal Malformation) भी पाया गया, जो स्वयं एक दुर्लभ एवं जटिल जन्मजात विकृति है. विस्तृत जांचों में शरीर के विभिन्न अंगों की संरचनात्मक असामान्यताएं भी सामने आईं. विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे अधिकांश संयुक्त जुड़वा शिशुओं में जन्मजात हृदय संबंधी गंभीर विकृतियां भी पाई जाती हैं, जो उपचार को और अधिक कठिन बना देती हैं.
बाल शल्य चिकित्सा विभाग के डॉ. विकेश अग्रवाल अनुसार "पिछले 25 सालों में विभाग में ऐसे केवल 4–5 मामले ही आए हैं, जिससे इस बीमारी की दुर्लभता का अनुमान लगाया जा सकता है. अधिकांश मामलों में गंभीर जन्मजात हृदय विकारों के कारण ऑपरेशन करना संभव नहीं हो पाता. इस मामले में डॉक्टरों को जांच के बाद बच्चों के जीवित रहने की संभावना नजर आई इसलिए पहले लेबल का ऑपरेशन किया गया है. हालांकि, बच्चों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उन्हें NICU वार्ड में भर्ती किया गया है."
बच्चों को अलग करने का ऑपरेशन 2 घंटे चला
पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर विकेश अग्रवाल ने बताया कि "बच्चों को अलग करने का ऑपरेशन लगभग 2 घंटे तक चला. जिसमें अभी प्रथम चरण में आंत्र मार्ग का डायवर्जन (Diversion of Alimentary Tract) किया गया है. संयुक्त जुड़वा शिशुओं का पूर्ण पृथक्करण एवं पुनर्निर्माण (Reconstruction) एक लंबी एवं बहु-चरणीय प्रक्रिया होती है, जिसे बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आगे किया जाएगा.
इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती शल्य चिकित्सा एवं एनेस्थीसिया का समन्वय था. ऑपरेशन के लिए दो अलग-अलग सर्जिकल टीमें, दो एनेस्थीसिया टीमें, दो सेट एनेस्थीसिया मशीनें, दो वेंटिलेटर, दो मॉनिटरिंग सिस्टम तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरणों के दो-दो सेट उपलब्ध कराए गए. इतनी उन्नत व्यवस्था सामान्य ऑपरेशन थिएटर में उपलब्ध नहीं होती, किंतु एनएससीबी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में इस प्रकार के जटिल ऑपरेशन करने हेतु आवश्यक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं.
ऑपरेशन के बाद दोनों बच्चे जीवित हैं."
विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सतत निगरानी की जा रही
मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने बताया कि "इस प्रकार के मामलों में ऑपरेशन के बाद की देखभाल भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है जितनी शल्य चिकित्सा. यदि किसी एक बच्चे की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित होती है, तो उसका प्रभाव दूसरे बच्चे पर भी पड़ सकता है. यही कारण है कि दोनों बच्चों की चौबीसों घंटे विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सतत निगरानी की जा रही है.
इस दुर्लभ एवं जटिल शल्य चिकित्सा के लिए दो अलग-अलग सर्जिकल टीमें गठित की गई थीं, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. विकेश अग्रवाल तथा डॉ. हिमांशु आचार्य ने कियाय. शल्य चिकित्सा टीम में डॉ. अभिषेक तिवारी, डॉ. राजपाल सिंह सिसोदिया, डॉ. ऋषभ पटेल, सीनियर रेजिडेंट डॉ. रोहित हरचंदानी तथा जूनियर रेजिडेंट्स डॉ. दीपा पारते, डॉ. मानसी, डॉ. सतेन्द्र, डॉ. अर्जुन वडीवा, डॉ. हरीश मुकाती एवं डॉ. लक्ष्मी ने सहयोग दिया. इसको अलावा एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. आशीष सेठी और डॉ. राजेश मिश्रा ने एनेस्थीसिया टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई."
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इन बच्चों को अलग अलग करने के लिए कई स्तर पर ऑपरेशन किए जाएंगे. इसमें बच्चों के स्वास्थ्य और उनके संक्रमण पर सतत निगरानी रखी जाएगी. इस तरह की मामले कई सालों में आते हैं, इसलिए डॉक्टर को टीम बनाकर काम करना होता है. अभी भी इन दोनों ही बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है. सभी लोग इन बच्चों के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.