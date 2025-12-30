ETV Bharat / state

पवित्र नर्मदा घाट पर खुले आम पेशाब करता देख IAS तमतमाए, युवक को रसीद दिया थप्पड़

पेशाब करने वाले युवक को आईएएस ने मारा थप्पड़ ( Etv Bharat )

नरसिंहपुर : बरमान के पवित्र नर्मदा घाट पर एक युवक की गंदी हरकत देख जिला पंचायत सीईओ तमतमा गए और उसे थप्पड़ मार दिया. इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कि जिस पवित्र नर्मदा नदी की हम पूजा करते हैं. घाट पर कई महिलाएं पूजा पाठ कर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रही थी, उसी के करीब युवक द्वारा खुलेआम पेशाब करने की हरकत की गई थी, इसलिए उसे इस तरह से समझाइश दी गई. लोगों ने लगाए घाट पर मारपीट के आरोप, सीईओ ने बताया सच इससे पहले नरसिंहपुर के बरमान घाट का वीडियो सामने आया था जिसमें लोगों को बहस करते हुए दिखाया गया. इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश एक युवक को थप्पड़ जड़ देते हैं. जिला पंचायत सीईओ पर आरोप लगे कि उन्होंने घाट पर एक अन्य युवक से भी मारपीट की. हालांकि, जिला पंचायत सीईओ ने मीडिया को बताया कि कैसे एक युवक द्वारा बरमान नर्मदा घाटी पवित्रता भंग की जा रही थी. सीईओ ने कहा, '' उस दिन की घटना ऐसी थी कि हमने उस बच्चे को समझाइश दी कि यहां पेशाब नहीं करते हैं, मां नर्मदा के आंचल को हम इस तरह गंदा करेंगे तो कौन व्यक्ति ऐसी हरकत स्वीकार करेगा? उसे थप्पड़ मारने का आशय नहीं था, लेकिन जहां से 30 मीटर की दूरी पर हमारी माताएं बहनें पूजन कर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रही थीं, वहां पेशाब करने पर केवल समझाइश देने से बात नहीं बनती.'' जिला पंचायत सीईओ ने बताया सच, आखिर घाट पर क्या हुआ (Etv Bharat) प्रहलाद पटेल के ग्रह जिले का मामला