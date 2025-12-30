ETV Bharat / state

पवित्र नर्मदा घाट पर खुले आम पेशाब करता देख IAS तमतमाए, युवक को रसीद दिया थप्पड़

धार्मिक स्थल व पवित्र नर्मदा नदी के घाट पर पेशाब कर रहा था युवक, जिला पंचायत सीईओ ने थप्पड़ मारकर समझाया.

पेशाब करने वाले युवक को आईएएस ने मारा थप्पड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 10:47 AM IST

Updated : December 30, 2025 at 11:29 AM IST

नरसिंहपुर : बरमान के पवित्र नर्मदा घाट पर एक युवक की गंदी हरकत देख जिला पंचायत सीईओ तमतमा गए और उसे थप्पड़ मार दिया. इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कि जिस पवित्र नर्मदा नदी की हम पूजा करते हैं. घाट पर कई महिलाएं पूजा पाठ कर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रही थी, उसी के करीब युवक द्वारा खुलेआम पेशाब करने की हरकत की गई थी, इसलिए उसे इस तरह से समझाइश दी गई.

लोगों ने लगाए घाट पर मारपीट के आरोप, सीईओ ने बताया सच

इससे पहले नरसिंहपुर के बरमान घाट का वीडियो सामने आया था जिसमें लोगों को बहस करते हुए दिखाया गया. इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश एक युवक को थप्पड़ जड़ देते हैं. जिला पंचायत सीईओ पर आरोप लगे कि उन्होंने घाट पर एक अन्य युवक से भी मारपीट की. हालांकि, जिला पंचायत सीईओ ने मीडिया को बताया कि कैसे एक युवक द्वारा बरमान नर्मदा घाटी पवित्रता भंग की जा रही थी. सीईओ ने कहा, '' उस दिन की घटना ऐसी थी कि हमने उस बच्चे को समझाइश दी कि यहां पेशाब नहीं करते हैं, मां नर्मदा के आंचल को हम इस तरह गंदा करेंगे तो कौन व्यक्ति ऐसी हरकत स्वीकार करेगा? उसे थप्पड़ मारने का आशय नहीं था, लेकिन जहां से 30 मीटर की दूरी पर हमारी माताएं बहनें पूजन कर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रही थीं, वहां पेशाब करने पर केवल समझाइश देने से बात नहीं बनती.''

जिला पंचायत सीईओ ने बताया सच, आखिर घाट पर क्या हुआ (Etv Bharat)

प्रहलाद पटेल के ग्रह जिले का मामला

मामला पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के ग्रह जिले का है. आगामी मकर संक्रांति को लेकर बरमान घाट पर पूजन-पाठ और धार्मिक आयोजनों की तैयारियों को लेकर जिला पंचायत सीईओ लगातार दौरे कर रहे थे. शनिवार सुबह जब वे बरमान रेत घाट पहुंचे तब विवाद की स्थिति बनी.

मकर संक्रांति पर बरमान घाट पर होते हैं कई धार्मिक आयोजन व लगता है मेला (Etv Bharat)

घाट पर व्यापारियों के प्लॉट से जुड़ा मामला?

इसी बीच बरमान रेत घाट पर कथा और पूजन कार्य करने वाले पंडित कैलाश चंद्र मिश्रा ने जिला पंचायत सीईओ पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं. पंडित कैलाश चंद्र मिश्रा ने कहा कि सीईओ ने उन्हें भी अपशब्द कहे और धमकी दी, साथ ही कथित तौर पर दंड बैठक भी लगवाई. वहीं, जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि बरमान घाट के प्रकरण को कुछ अलग ढंग से पेश किया जा रहा है, कि व्यापारियों को प्लॉट नहीं दिए गए. 62 व्यापारियों को प्लॉट दिए गए जो वहां व्यापार कर रहे हैं, और कलेक्टर गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है. इस बात को लेकर जिला अधिकारियों और सभी की सहमति थी कि घाट से 150 मीटर की दूरी तक ऐसे कोई निर्माण नहीं होंगे, लेकिन शायद कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ हो रही है कि ये सारी व्यवस्था क्यों चल रही है.

कर्मकांडी ब्राह्मण महासंघ कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन (Etv Bharat)

जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि बरमान घाट हमारा गौरव है और नरसिंहपुर के सबसे बड़े धार्मिक व पर्यटन स्थलों में से एक है और वहां की स्वच्छता, सुंदरता, व्यवस्था और उसे आकर्षक बनाए रखना हमारी प्रतिबद्धता है. इसी बीच सोमवार को कर्मकांडी ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है. नरसिंहपुर के डीएसपी मनोज गुप्ता ने बताया, '' ब्राह्मण समाज की ओर से एक ज्ञापन मिला है. मामले की जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा.''

