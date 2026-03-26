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गाडरवारा में दो अलग-अलग आस्था लेकिन एक है रास्ता, साथ में है मंदिर और मजार

चैत्र नवरात्र के आठवें दिन हम आपको नरसिंहपुर के गाडरवारा में मौजूद मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां गंगा-जमुनी तहजीब की पेश हो रही मिशाल.

NARSINGHPUR TEMPLE GANGA JAMUNI
गाडरवारा में मंदिर और मजार अगल-बगल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 1:43 PM IST

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नरसिंहपुर: आज के समय आए दिन मंदिर-मस्जिद के नाम पर दो पक्षों में विवाद की घटनाएं आती रहती है, ऐसी स्थिति में फिर हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और प्रशासन को सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था संभालनी पड़ती है, लेकिन इस सबसे उलट मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नजारा आपको कुछ अलग ही देखने मिलता है. यहां हिन्दू-मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की एक ऐसी सुन्दर तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जो न केवल धार्मिक नफरत को आइना दिखाती है, बल्कि हिंदू-मुस्लिम एकता, प्रेम और भाईचारे और सौहार्द को दर्शाती है.

मंदिर और मजार में जाने का एक ही रास्ता

ये अद्भुत और अनोखी तस्वीर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गाडरवारा की है. जहां दो अलग-अलग धर्मों के धार्मिक स्थल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं. यहां पूजा और इबादत के तरीके अलग-अलग हैं, लेकिन भगवान और खुदा तक पहुंचने का रास्ता एक ही है. जी हां आपने सही सुना भगवान और खुदा तक पहुंचने का रास्ता एक ही है. मंदिर के पुजारी ने बताया कि गाडरवारा का यह मंदिर करीब 200-250 साल पुराना है और इतनी ही पुरानी यहां मौजूद मजार भी है.

खेरापति मंदिर और चांदसा वली मजार एक साथ

पुजारी ने कहा मैं बचपन से इस मंदिर को ऐसे ही देखते आ रहा हूं. गाडरवारा के इस प्राचीन मंदिर का नाम खेरापति माता मंदिर है. यहां माता की प्रतिमा विराजित है. वहीं इस मंदिर से सटी एक मजार है, जिसे चांदसा वली दरगाह के नाम से जाना जाता है. इन दोनों स्थलों पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को एक ही सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है.

गाडरवारा में गंगा-जमुनी तहजीब की मिशाल

मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं की मानें तो, प्राचीन समय से ही ये मान्यता चली आ रही है कि खेरापति माता और चांदसा वली के बीच भाई-बहन का पवित्र रिश्ता है. इसी स्नेह और रिश्ते के प्रतीक के तौर पर यह दरगाह और मंदिर सदियों से एक साथ अगल-बगल मौजूद है. जो लोग नवरात्र में मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं, वही लोग चांदसा वली मजार में चादर भी चढ़ाते हैं और जो रमजान में चादर चढ़ाने आते हैं, वहीं लोग मातारानी के मंदिर में दर्शन कर पूजा पाठ करते हैं.

पुजारी ने कहा यहां किसी तरह का कोई बैमनस्य नहीं है न कभी कोई दंगा देखा. सब प्रेम भाव से आते हैं और अपने-अपने स्थलों के दर्शन करते हैं. जिस तरह से धर्म को लेकर आए दिन तनाव देखने को मिलता है. वहीं गाडरवारा का यह अनूठा मंदिर और मजार भाईचारा और आपसी सौहार्द का संदेश पूरे देश को दे रहा है. साथ ही पूरी दुनिया को इंसानियत का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश दे रहा है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है.

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CHAITRA NAVRATRI 2026
GADARWARA KHERAPATI TEMPLE
NARSINGHPUR TEMPLE GANGA JAMUNI
KHERAPATI TEMPLE CHANDSA WALI MAZAR
GADARWARA TEMPLE AND MAZAR TOGETHER

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