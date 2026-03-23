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गाडरवारा अस्पताल में करोड़ों की लागत से तैयार PICU व HDU वार्ड खुद बीमारी के शिकार

गाडरवारा के सरकारी अस्पताल की बदहाली से शहरवासी दुखी. 4 साल पहले बने स्पेशल वार्डों को डॉक्टर्स का इंतजार.

Gadarwara Govt Hospital
गाडरवारा के सरकारी अस्पताल की बदहाली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 6:09 PM IST

2 Min Read
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नरसिंहपुर : मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं खस्ताहाल हैं. नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के सरकारी अस्पताल का भ्रमण करने से पता चल जाएगा कि सरकार के साथ ही स्वास्थ्य विभाग मरीजों के इलाज के प्रति कितनी लापरवाह है. गाडरवारा हॉस्पिटल के हवाले शहर की करीब 2 लाख लोग हैं. यहां करोड़ों खर्च कर आधुनिक वार्ड तो तैयार कर दिए गए लेकिन पिछले 4 साल से इनको ऑपरेट करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर और स्किल्ड स्टाफ नहीं है. नतीजा ये है कि ये वार्ड तभी से बंद पड़े हैं. इन वार्डों के गेट पर ताला लटका हुआ है.

करोड़ों की लागत से बने स्पेशल वार्ड

गाडरवारा हॉस्पिटल में 4 साल पहले आधुनिक पीआईसीयू और एचडीयू वार्ड बनाए गए. इसके पीछे उद्देश्य ये था कि यहां के बाशिंदों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जिला अस्पताल नरसिंहपुर और मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर न करना पड़े. लेकिन आधुनिक तकनीक और मशीनों से लैस ये दोनों वार्ड बंद पड़े हुए हैं. गंभीर मरीजों का इलाज करने वाले वार्ड आज खुद के इलाज के लिए तरस रहे हैं.

करोड़ों की लागत से तैयार पीआईसीयू और एचडीयू वार्ड पर ताला (ETV BHARAT)

रेफरल सेंटर बना गाडरवारा हॉस्पिटल

कई बार गंभीर परिस्थिति में रेफर करते समय मरीज रास्ते में ही इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा देते हैं. पीआईसीयू अस्पताल का ऐसा खास वार्ड है जहां गंभीर रूप से बीमार बच्चों, नवजात से लेकर किशोर तक का इलाज किया जाता है. इस वार्ड में वेंटिलेटर, मॉनिटर, ऑक्सीजन, तमाम प्रकार की सुविधाएं बेड पर उपलब्ध हैं.

कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह (ETV BHARAT)

एचडीयू वार्ड गंभीर मरीजों के लिए है. खासकर हार्ट से जुड़ी बीमारियों में ये वार्ड कारगर साबित होते हैं. लेकिन इन वार्डों के लिए अब तक कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त नहीं हो सके हैं. इसलिए गाडरवारा अस्पताल से गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है.

Gadarwara Govt Hospital
करोड़ों की लागत से बने स्पेशल वार्ड 4 साल से खाली (ETV BHARAT)

स्थानीय विधायक को कोई जानकारी नहीं

इस मामले में ईटीवी भारत के सवाल पर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है "आपके माध्यम से जानकारी मिली है. कई बार विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं हो पाती. गाडरवारा अस्पताल में जल्द ही विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति के प्रयास करेंगे."

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