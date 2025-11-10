ETV Bharat / state

JNU में नरसिंहपुर की लड़की का कमाल, दानिश अली ने जीता जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव

दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को भारतीय राजनीति की नर्सरी कहा जाता है. यहां से निकलने वाले कई छात्र नेताओं ने देश की राजनीति में अहम रोल निभाया है. जेएनयू में इस बार के छात्र संघ के चुनाव में नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के एक गांव बादरवरु की छात्रा दानिश अली ने छात्रसंघ के संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की है. उन्होंने इस चुनाव में लगभग 1,991 वोट हासिल किए हैं. दानिश ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार को हराया है.

नरसिंहपुर: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव में वामपंथी छात्र संगठन ने चुनाव जीता है. जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नरसिंहपुर के गाडरवारा तहसील के एक छोटे से गांव की लड़की ने जीत हासिल की है. इस लड़की का नाम दानिश अली है. दानिश के पिता रिटायर्ड टीचर हैं और परिवार का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है.

ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़ी दानिश

दानिश अली अपने तेज तर्रार भाषणों की वजह से चर्चा में है. उन्होंने अपने भाषणों में आदिवासी, मुसलमान, दलित और कमजोर वर्गों के ऊपर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाया है. दानिश अली वामपंथी विचारधारा की पुरजोर समर्थक है. दानिश एआईएसए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन नाम के छात्र संगठन से जुड़ी हुई है. हालांकि दिल्ली में अपने भाषणों से युवाओं को प्रभावित करने वाली यह लड़की एक बेहद ही आम परिवार से ताल्लुक रखती है. दानिश के पिता बादरवरु में रहते हैं.

गाडरवारा से की शुरुआती पढ़ाई

दानिश अली के पिता अहफाज अली बताते हैं कि "दानिश की शुरुआती पढ़ाई गाडरवारा के कॉन्वेंट स्कूल में हुई. वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली गई थी. यहीं पर इतिहास में शोध कर रही है. इसी दौरान उन्होंने छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लिया और अपने विचारों की वजह से युवाओं को प्रभावित किया." दानिश का परिवार पूरी तरह से गैर राजनीतिक है. पिता रिटायर्ड टीचर हैं और परिवार के दूसरे लोग किसान या कारोबारी हैं. वहीं नरसिंहपुर में वामपंथी विचार के लोगों की भी संख्या बहुत कम है. ऐसी स्थिति में दानिश के वामपंथी विचार उनके मौलिक सोच है. परिवार के लोगों का कहना है कि दानिश पढ़ने के लिए दिल्ली गई है और वह पढ़ाई में कुछ और अच्छा भी करेगी.