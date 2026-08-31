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नरसिंहपुर के गन्ना किसानों की बढ़ गई उम्मीदें, महंगी शक्कर घोलेगी मुनाफे की मिठास!

शक्कर की बढ़ी हुई कीमतों से खुश हैं नरसिंहपुर जिले के किसान. कहा- शक्कर में तेजी बनी रही तो उन्हें मिलेंगे गन्ने के अच्छे भाव. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Narsinghpur Sugarcane farmer
नरसिंहपुर में गन्ने की खेती फायदे का सौदा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 10:10 PM IST

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नरसिंहपुर: इस समय पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि चीनी के दाम 40 रुपये से 60-70 रुपये तक पहुंच गए हैं. आम आदमी महंगाई से परेशान है लेकिन शक्कर और गुड़ महंगा होने की वजह से नरसिंहपुर जिले का किसान बेहद खुश है.

किसानों का मानना है कि यदि चीनी के दाम तेज होते हैं तो इसकी खेती फायदे का सौदा बन जाएगी. जिले के किसानों का कहना है कि चीनी और महंगी होनी चाहिए जिससे उनको फायदा मिल सकता है. वे लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शक्कर और गुड़ के भाव में तेजी आए. 31 अगस्त को जबलपुर में शक्कर का थोक भाव 5800-6200 प्रति क्विंटल है.

Narsinghpur Sugarcane farmer
महंगी चीनी से खुश हैं किसान (ETV Bharat)

जबलपुर की रहने वाली जया तिवारी का कहना है कि इतनी महंगी शक्कर उन्होंने पहले कभी नहीं खरीदी है. इसकी वजह से आने वाले त्योहारों में मिठाई का बजट बढ़ गया है. शक्कर महंगी होने से वह नाखुश हैं. बीते दिनों महंगी शक्कर पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि वे चीनी नहीं खाते हैं और यदि शक्कर महंगी होती है तो वे इस महंगाई से बहुत खुश हैं.

शक्कर की महंगाई से खुश हैं नरसिंहपुर के किसान

नरसिंहपुर के बघूवार ग्राम के किसान शैलेंद्र सिसोदिया ने इस साल 5 एकड़ में गन्ने की खेती की है. शैलेंद्र का कहना है "अभी तक शक्कर का भाव 4000 रुपये प्रति क्विंटल था इसलिए उनके गन्ने का भाव भी 3500 रुपये प्रति टन ही मिलता था. इस साल यदि शक्कर का दाम 5 हजार रुपये प्रति क्विंटल होता है तो उन्हें उम्मीद है कि उनका गन्ना भी लगभग 4500 रुपये प्रति टन बिकेगा. और यदि यह भाव 6 हजार रुपये प्रति कुंटल होता है तो उन्हें 5500 रुपये प्रति टन के दाम भी मिल सकते हैं."

Narsinghpur Sugarcane farmer
नरसिंहपुर में गन्ने की खेती (ETV Bharat)

गन्ने का दाम नहीं बढ़ने से घाटे का सौदा बनती जा रही गन्ने की खेती

इसी गांव के रहने वाले एक दूसरे किसान विजय कुमार नारोलिया ने बताया "दरअसल गन्ना एक महंगी फसल है और हर साल महंगाई की वजह से उनकी लागत भी बढ़ती जा रही है. लेकिन गन्ने का दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है. इस वजह से गन्ने की खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है."

वर्तमान में नरसिंहपुर में औसत 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव रहता है. सामान्य तौर पर एक एकड़ में औसतन 250 से 300 क्विंटल तक गन्ना निकल आता है. इस हिसाब से गन्ने की फसल बेचने के बाद किसान को मात्र 10 हजार रुपये की बचत हो पाती है. यदि किसान की खुद की जमीन है तो किराए का पैसा बच जाता है. इस तरह से एक एकड़ में साल भर में किसान 50 से 60 हजार रुपये ही गन्ने की फसल से कमा पा रहे हैं.

100 रुपये प्रति क्विंटल दाम बढ़ने पर एक एकड़ होगी 70-80 हजार की बचत

एक दूसरे गन्ना किसान यशवंत पटेल का कहना है कि जिस तरह चीनी के दाम 60-70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, वैसे ही गन्ने के दाम में बढ़ोतरी होनी चाहिए. यदि गन्ने के दाम लगभग 100 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ जाता है तो किसानों को एक एकड़ में हर साल 70 से 80 हजार रुपये बचेंगे. इसलिए चीनी के बढ़े दाम से वह खुश हैं. उनकी मांग है कि शुगर मिलों को गन्ने के दाम बढ़ना चाहिए. हालांकि विदेश से आयात होने वाली चीनी की खबर ने उन्हें थोड़ा सा परेशान किया है.

फिलहाल तय नहीं हुए गन्ने के दाम

करेली शुगर मिल के गन्ना सुपरवाइजर मनोज साहू का कहना है "अभी तक नए साल के लिए गन्ने की नई कीमतों की घोषणा नहीं हुई है। नरसिंहपुर जिले में लगभग 12 बड़ी शुगर मिले हैं इसके अलावा छोटी 20 खंडसारी फैक्ट्रियां हैं और 3000 से ज्यादा गुड़ बनाने वाली छोटी इकाइयां है. सामान्य शक्कर के दामों पर गन्ने के दाम ₹400 प्रति क्विंटल के लगभग ही खुलने की संभावना थी लेकिन शक्कर के महंगे होने की वजह से दाम बढ़ाए जा सकते हैं."

सरकार को मिलते हैं हर साल लगभग 400 करोड़

नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक जिला है. सरकारी वेबसाइट के अनुसार नरसिंहपुर जिले में 75 हजार हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती होती है. इससे लगभग 2 लाख टन गुड़ और 2 लाख टन शक्कर बनाई जाती है.

करेली के चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित रावत का कहना है "मध्य प्रदेश में शक्कर के व्यापार पर पांच प्रतिशत का टैक्स है. इस हिसाब से सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपये की आय होती है. इसके साथ ही मंडी टैक्स मिलता है. हालांकि खुले गुड़ का व्यापार टैक्स फ्री है. इस कारोबार से नरसिंहपुर जिले में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग चार लाख लोगों को रोजगार मिलता है."

गन्ना किसानों की चुनौतियां

फसल हमेशा सही उपज देगी ऐसा तय नहीं होता. गन्ने के मामले में कई चुनौतियां हैं. कई बार गन्ने में रोग लग जाता है. सबसे बड़ी चुनौती जंगली सूअरों की है. जंगली सूअर सैकड़ों एकड़ की गन्ने की फसल को बर्बाद कर देते हैं. इनका शिकार करने पर कई किसानों को जेल तक जाना पड़ा है. कई बार किसानों के पास अच्छे बीज नहीं होने और कभी बारिश की वजह से फसल खराब हो जाती है.

अब देखना यह है कि आज जो शक्कर में तेजी देखी जा रही है यह तेजी उसे समय तक बरकरार रहती है कि नहीं. कहीं ऐसा ना हो कि जब तक स्थानीय किसानों का गन्ना बाजार में आए, विदेश से आयातित शक्कर की वजह से चीनी के भाव कम हो जाएं और किसानों को इस तेजी का कोई फायदा ना मिले.

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