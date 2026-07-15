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मध्य प्रदेश का मैंगो मैन, 70 एकड़ रेतीली जमीन पर इजराइल की तकनीक से लगाया आम का बगीचा

नरसिंहपुर के गाडरवारा में छेना कछार गांव की जिस रेतीली जमीन को कभी खेती के लिए अनुपयोगी माना जाता था, वही जमीन आज किसानों के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है. छेना कछार गांव में किसान विजय पाल सिंह पटेल ने नदी किनारे की करीब 70 एकड़ रेतीली भूमि पर आम का विशाल बगीचा तैयार कर खेती का नया मॉडल प्रस्तुत किया है. विदेशी तकनीक से विकसित इस बाग से वह लाखों की कमाई कर रहे हैं. अब उनके आम देश-प्रदेश के बड़े शहरों तक पहुंच रहे हैं.

नरसिंहपुर: गाडरवारा तहसील के छोटे से गांव छेना कछार के उस किसान की यह कहानी है जिसने रेतीली जमीन पर अपने सपने को पूरा कर दिखाया. नदी किनारे की यह ऐसी जमीन थी जिसे लोग रेतीली कहकर बेकार बताते थे लेकिन उसी जमीन पर इस किसान ने खेती का नया मॉडल प्रस्तुत कर किसानों को बड़ा संदेश दिया है. विदेशी तकनीक से विकसित आम के बगीचे से अब हर साल लाखों की कमाई कर रहे हैं.

मूल रूप से छिंदवाड़ा निवासी विजय पाल सिंह ने पारंपरिक फसलों की जगह बागवानी को चुना. किसान विजय पाल सिंह बताते हैं, "आम के बगीचे को तैयार करने के लिए उन्होंने इजराइल की अल्ट्रा हाई डेंसिटी तकनीक का उपयोग किया. इस तकनीक का उपयोग करके आम के पौधे लगाए हैं. जहां सामान्य रूप से एक एकड़ में 65 से 100 आम के पौधे लगाए जाते हैं, वहीं इजराइल की इस तकनीक से एक एकड़ में 400 से लेकर 1400 तक पौधे लगाए जा सकते हैं."

आम के बगीचे में हैं 54 हजार आम के पौधे

वर्तमान में विजय पाल सिंह के आम के बगीचे में कई किस्मों के लगभग 54 हजार आम के पौधे लगे हुए हैं. जिनमें से 600 केसर किस्म के आम के पौधे हैं. इसके अलावा इस बगीचे में आम की कई देशी और विदेशी किस्म भी शामिल हैं.

किसान विजय पाल बताते हैं, "शुरुआती 3 सालों तक उत्पादन नहीं मिलने और अधिक लागत के कारण अधिकांश किसान इस खेती से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन एक बार बगीचा तैयार हो जाने पर प्रति एकड़ 2 लाख रुपये तक की आय संभव है. पिछले वर्ष एक एकड़ से लगभग 5 टन उत्पादन मिला था. इस वर्ष ओलावृष्टि और तेज आंधी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है नहीं तो 10 टन तक उत्पादन की उम्मीद थी."

बैगिंग तकनीक से मिलती है लगभग दोगुनी कीमत

किसान विजय पाल सिंह बताते हैं, "उत्पादन के साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए बगीचे में बैगिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं. जिसमें फलों पर विशेष बैग लगाए जाते हैं. इन बैगों को लगाने से आम का रंग, चमक और गुणवत्ता बेहतर होती है. इसके साथ ही कीटों और पक्षियों से सुरक्षा मिलती है.

इस प्रकार की तकनीक से आम की बाजार में बेहतर कीमत मिलती है. केसर आम की किस्म गुजरात की है. यह इस साल 172 रुपये प्रति किलो तक बिका, जबकि लंगड़ा आम के भी 80 से 120 रुपये प्रति किलो का भाव मिला. बैगिंग तकनीक के बगैर इस्तेमाल के इन्हीं आम की कीमत लगभग आधी मिलती है. देश के कई शहरों इंदौर, जयपुर और गुजरात के बाजारों में इन आमों की अच्छी डिमांड है."

विजय पाल सिंह की किसानों से अपील

विजय पाल सिंह का कहना है. "यदि किसान इजराइल की अल्ट्रा हाई डेंसिटी तकनीक का उपयोग कर शुरुआत में कम से कम 100 पौधे लगाएं तो खेती की तस्वीर बदल सकती है. उनका यह प्रयोग अब नरसिंहपुर जिले के किसानों के लिए मिसाल बनता जा रहा है. इसके अलावा जहां हर साल अब वह लाखों की कमाई कर रहे हैं वहीं कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं.