10 तोला सोना को डबल करने तंत्र-मंत्र के चक्कर में फंसी महिला, लाल कपड़े में बांधकर रख दिया था पूरा जेवर
नरसिंहपुर में एक फर्जी बाबा ने तंत्र-मंत्र से सोना डबल करने का महिला को दिया झांसा. जेवरात और नगदी लेकर फरार होने का लगाया आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 8:03 PM IST
नरसिंहपुर: सोना को दोगुना करने के चक्कर में एक महिला ठगी का शिकार हो गई. तंत्र-मंत्र के द्वारा सोना को दोगुना करने के फेर में फंसकर महिला ने अपने लाखों रुपए के जेवरात गंवा दिए. ठगी का शिकार होने के बाद महिला ने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताते हुए शिकायत की है.
सोना को डबल करने के लालच में ठगी
नरसिंहपुर में ठगी का मामला सामने आया है. यहां सोना को डबल करने का लालच देकर एक महिला से लाखों रुपए के जेवरात और नगदी ठग ली गई. घटना नरसिंहपुर शहर के छिंदवाड़ा बायपास क्षेत्र की बताई जा रही है. महिला ने 10 तोला सोने के जेवर गायब होने का आरोप एक बाबा पर लगाया है. ठगी होने के बाद स्टेशनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
50 साल की महिला को तंत्र-मंत्र का दिया झांसा
बांसकुंवारी रोड हाईवे के पास रहने वाली 50 साल की रजनी विश्वकर्मा अपनी मां के साथ रहती हैं जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य बाहर रहते हैं.
रजनी विश्वकर्मा ने बताया कि "पड़ोस में रहने वाले अजय मेहरा उर्फ अज्जू ने उन्हें एक कथित बाबा का मोबाइल नंबर दिया और संपर्क करने की सलाह दी यहीं से मैं झांसे में आ गई. जब मैंने उस नंबर पर बात की, तो सामने वाले व्यक्ति ने खुद को मुल्ला अजमेर बताते हुए तंत्र-मंत्र के जरिए सोना दोगुना करने का झांसा दिया. ठग ने महिला को विश्वास में लेकर कहा कि विशेष प्रक्रिया से उनका सोना दोगुना कर दूंगा. इसके लिए वह कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था."
10 तोला सोने के जेवर खाली प्लॉट से गायब
रजनी विश्वकर्मा ने बताया कि "मुल्ला अजमेर के कहने पर मैंने करीब 10 तोला सोने के जेवर और 60 हजार रुपए नगद एक लाल कपड़े में बांधकर घर के पास एक खाली प्लॉट में रख दिए. जेवरों में चेन, झुमकी, अंगूठियां, चूड़ियां, हार और पायल थीं. उसने ये सब फोन पर ही बताया था. इसके अलावा कहा था कि सामान रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना और एक घंटे बाद वापस आकर दोगुना सोना ले जाना. एक घंटे बाद जब दोबारा वहां पहुंची तो सामान गायब था. ठगी का एहसास होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई है."
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पुलिस कर रही मामले की जांच
थाना प्रभारी सौरभ पटेल ने बताया कि तंत्र-मंत्र का झांसा देकर सोना डबल करने के लालच में एक महिला के साथ ठगी होने का एक शिकायती आवेदन मिला है. इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई है.