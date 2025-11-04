ETV Bharat / state

दिग्विजय सिंह को सता रही उमर खालिद की चिंता, फिर सपोर्ट में उतरे, बताया सेंसिटिव व्यक्ति

दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर उमर खालिद का किया बचाव, खालिद को बताया सुशिक्षित और सेंसिटिव व्यक्ति.

DIGVIJAY SINGH SUPPORTS UMAR KHALID
उमर खालिद के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:17 PM IST

नरसिंहपुर: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद का एक बार फिर समर्थन किया है. नरसिंहपुर में एक स्वास्थ्य शिविर के कार्यक्रम में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने खालिद को सुशिक्षित और सेंसिटिव व्यक्ति बताया. सिंह ने बीते 2 नवंबर को एक्स पर पोस्ट करके उमर खालिद का समर्थन किया था. अब नरसिंहपुर में मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर दिग्विजय ने एक बार फिर से खालिद का समर्थन और बचाव किया है.

दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर खालिद का किया था समर्थन

मंगलवार को नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के किनारे रोहिणी गांव में आयोजित स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह पहुंचे थे. पत्रकारों ने उनसे 2 दिन पहले उमर खालिद के समर्थन में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सवाल पूछा, तो दिग्विजय सिंह ने यहां भी खालिद का समर्थन और बचाव किया. उन्होंने 2 नवंबर के अपने एक्स पोस्ट में लिखा था कि 'उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है. पीएचडी स्कॉलर है और किसी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है. उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए.'

दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर उमर खालिद का किया बचाव (ETV Bharat)

'उमर खालिद सुशिक्षित और सेंसिटिव व्यक्ति है'

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, "उमर खालिद ने हिस्ट्री से डॉक्टरेट की हुई है. उसकी ये डॉक्टरेट बताती है कि वो एक सुशिक्षित और सेंसिटिव व्यक्ति है. उस पर जो मामले हैं उसकी जांच करके निराकरण किया जाए." सिंह ने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, "खालिद पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसके बावजूद उसे साढ़े पांच साल से जेल में रखा गया है."

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत 'बेल इज ए राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन' का हवाला देते हुए कहा, "खालिद को यह अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है. यहां तो उसकी बेल की तारीख बढ़ा दी जाती है और जो सरकार में हैं वहीं लोग इसे प्रभावित करते हैं. जिससे उसे उसका हक भी नहीं मिल पा रहा है."

दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप में जेल में बंद है खालिद

उमर खालिद पर सितंबर 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का गंभीर आरोप है. वह पिछले 5 सालों से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत जेल में बंद है. उसके ऊपर आरोप है कि उसने कई लोगों के साथ मिलकर सीएए के विरोध की आड़ में दंगों की साजिश रची.

इस साजिश का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना था. खालिद की जमानत याचिकाएं निचली अदालतों और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कई बार खारिज कर दी गई है. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है.

