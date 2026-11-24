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हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने जमकर की ईख की खरीदारी, जानें क्या है महत्व

हजारीबाग स्थित नरसिंह स्थान में पूजा-अर्चना करते श्रद्धालु. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में मंगलवार को ऐतिहासिक नरसिंह स्थान में मेला का आयोजन किया गया. इस मेला को केतारी मेला के नाम से भी जाना जाता है. यह मेला सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और अटूट लोक आस्था का केंद्र है.

यह मेला धार्मिक महत्व के साथ किसानों के लिए भी बेहद खास होता है. ईख की खेती करने वाले किसान यहां बाजार गाते हैं. केतारी मेला में हजारीबाग से ही नहीं, बल्कि दूसरे जिलों से भी किसान यहां पहुंचते हैं. मान्यता यह है कि हर एक व्यक्ति जो इस मंदिर परिसर में आता है वह ईख प्रसाद स्वरूप अपने घर ले जाता है. यही कारण है कि यहां ईख की बिक्री खूब होती है.