हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने जमकर की ईख की खरीदारी, जानें क्या है महत्व
हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया गया है. जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. खबर में जानें मेले का महत्व.
Published : November 24, 2026 at 6:44 PM IST
हजारीबाग: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में मंगलवार को ऐतिहासिक नरसिंह स्थान में मेला का आयोजन किया गया. इस मेला को केतारी मेला के नाम से भी जाना जाता है. यह मेला सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और अटूट लोक आस्था का केंद्र है.
यह मेला धार्मिक महत्व के साथ किसानों के लिए भी बेहद खास होता है. ईख की खेती करने वाले किसान यहां बाजार गाते हैं. केतारी मेला में हजारीबाग से ही नहीं, बल्कि दूसरे जिलों से भी किसान यहां पहुंचते हैं. मान्यता यह है कि हर एक व्यक्ति जो इस मंदिर परिसर में आता है वह ईख प्रसाद स्वरूप अपने घर ले जाता है. यही कारण है कि यहां ईख की बिक्री खूब होती है.
हजारीबाग की पहचान केवल प्राकृतिक सुंदरता, जंगलों और पहाड़ियों तक सीमित नहीं है. यहां अनेक ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि व्यापक है. नरसिंह स्थान उनमें एक विशिष्ट स्थान रखता है. दामोदर मिश्र की तपस्या से जुड़ी जनश्रुतियां, महामाया का दरबार, भगवान नरसिंह का दुर्लभ शिलाविग्रह, शिवालय और समीप बहती कोनार नदी इस स्थल को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है.
450 सालों से मेले का हो रहा आयोजन
पिछले 450 वर्षों से कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां मेले का आयोजन होते आ रहा है. यहां भगवान विष्णु के अवतार भगवान नृसिंह की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जो काले रंग के ग्रेफाइट पत्थर की बनी है. गर्भ गृह में शिव के साथ भगवान विष्णु के विराजमान रहने से इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है. यह स्थान वैष्णव और शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है. मंदिर की स्थापना 1632 ईस्वी में पंडित दामोदर मिश्र ने की थी.
लोगों की आस्था का केंद्र है नृहसिंह स्थान
इस मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों के साथ राजनेताओं और पदाधिकारियों का भी अटूट विश्वास है. यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजनेता, पदाधिकारी आम जनता के साथ पूजा कर नृसिंह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सांसद मनीष जायसवाल और एसपी ने मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. इस मौके पर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि यह मेला ऐतिहासिक है. वहीं हजारीबाग के एसपी अमन कुमार ने कहा कि बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं. साथ ही सुरक्षा का मुआयना किया जा रहा है.
1632 में हुई थी मंदिर की स्थापना
बताते चलें कि हजारीबाग के नृसिंह मंदिर का इतिहास काफी पुराना है. मंदिर की स्थापना 1632 ईस्वी में पंडित दामोदर मिश्र ने की थी. वो संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान होने के साथ-साथ तांत्रिक भी थे. कहा जाता है कि देवी के उपासक पंडित दामोदर मिश्र ने स्वप्न देखा था कि नेपाल के काक भूसारी पर्वत में भगवान नरसिंह के प्रतिमा है. जब पंडित दामोदर मिश्र वहां गए और उन्होंने अपने स्वप्न में देखे हुए जगह की तलाश की, तो उन्हें वह मूर्ति मिली. पाषाण कालीन मूर्ति को हजारीबाग के खपरियांवा मंदिर में स्थापित किया गया, जो नरसिंह स्थान के रूप में जाना जाने लगा.
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