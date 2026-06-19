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संत धर्मपुरी महाराज की चमत्कारी साधना, हाथों के बल 3600 किमी नर्मदा परिक्रमा पर

सिद्ध संत धर्मपुरी जी महाराज अमरकंटक से निकले नर्मदा परिक्रमा पर. गोटेगांव पहुंचे तो दर्शन को उमड़े शहरवासी.

Narmada Parikrama on Hands
संत धर्मपुरी महाराज की चमत्कारी साधना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 4:43 PM IST

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नरसिंहपुर : आपने नर्मदा परिक्रमा करते हुए कई लोगों को देखा होगा. श्रद्धालु विभिन्न तरकों से नर्मदा यात्रा करते हैं. लेकिन शायद ही सुना या देखा होगा कि कोई श्रद्धालु पैरों से नहीं, बल्कि हाथों के बल पर नर्मदा परिक्रमा पर निकला है. ये कोई आम श्रद्धालु नहीं बल्कि सिद्ध संत धर्मपुरी जी महाराज हैं. जब वह अमरकंटक से हाथ के बल पर परिक्रमा करते हुए नरसिंहपुर पहुंचे तो उन्हें देखने और दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

अमरकंटक से हाथों के बल चलकर संत की अनोखी नर्मदा परिक्रमा देखकर लोग हैरान हैं. नरसिंहपुर के गोटेगांव पहुंचे धर्मपुरी जी महाराज का पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत किया गया. भगतराम चौराहा के पास स्थित राम मंदिर में धर्मपुरी महाराज ने विश्राम किया और फिर आगे की ओर रवाना हो गए.

हाथों के बल 3600 किमी नर्मदा परिक्रमा पर धर्मपुरी महाराज (ETV BHARAT)

नर्मदा परिक्रमा 4 साल में पूरी होने की उम्मीद

धर्मपुरी जी महाराज द्वारा अमरकंटक से मां नर्मदा की 3500 किलोमीटर लंबी असाधारण परिक्रमा हाथों के बल चलकर जारी है. ये यात्रा लगभग 4 साल में पूरी होने की उम्मीद है. यह परिक्रमा उनकी तपस्या और समर्पण का प्रतीक है और लोगों के लिए आस्था का अद्भुत उदाहरण बन गई है. धर्मपुरी महाराज ने दशहरा पर्व के दिन अमरकंटक से मां नर्मदा की यह असाधारण परिक्रमा शुरू की. सामान्यतः लोग पैर से चलकर मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, वहीं धर्मपुरी महाराज ने हाथों के बल चलकर 3500 किलोमीटर की परिक्रमा करने का संकल्प लिया है.

अभी तक 290 किमी यात्रा कर चुके हैं

धर्मपुरी जी महाराज अमरकंटक से गोटेगांव तक लगभग 290 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं. वह प्रतिदिन लगभग ढाई से तीन किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं. उनके शिष्य भी इस परिक्रमा में साथ चल रहे हैं. लोगों का कहना है उन्होंने अपने जीवनकाल में कई संत देखे हैं, लेकिन इस तरह की परिक्रमा करते किसी को नहीं देखा. महाराज श्री द्वारा एक टाइम का भोजन किया जा रहा है और प्रत्येक एकादशी के दिन वह जिस स्थान पर रहते हैं, वहां भंडारे का आयोजन कराते हैं. उनके साथ चल रहे गुरु भाई सुमन गिरी जी महाराज ने बताया "इस परिक्रमा का उद्देश्य मानव कल्याण और देश में खुशहाली लाना है."

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