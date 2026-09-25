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Explainer : तंग गलियां और जर्जर इमारतें, जानिए पटना में मौत के कितने हॉस्टल?

पटना के लॉज-हॉस्टल में रह रहे छात्रों की सुरक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है. कृष्णनंदन की ग्राउंड रिपोर्ट में पढ़ें..

PATNA HOSTEL SAFETY
कितने सुरक्षित हैं पटना के हॉस्टल-लॉज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 1:56 PM IST

17 Min Read
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पटना : बिहार के पटना में पढ़ाई करने आने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और लॉज ही उनका अस्थायी घर बनते हैं. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, कई हॉस्टलों की स्थिति चिंताजनक मिली है. नया टोला, महेंद्रु, बिखना पहाड़ी और खजांची रोड जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में चल रहे लॉज-हॉस्टल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

कितने सुरक्षित हैं पटना के हॉस्टल-लॉज

ईटीवी भारत की टीम खजांची रोड में स्थित हॉस्टल-लॉज का जायजा लेने पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं. हॉस्टल की बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में मिली. हॉस्टल के बाहर बिजली के तारों का जाल बेतरतीब तरीके से देखने को मिला. वहीं बिजली के मीटर भी बेढंगे तरीके से टांगे गए हैं. ऐसे में हमने कुछ छात्रों की केस स्टडी करके जानने का प्रयास किया कि उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

केस स्टडी 1

सबसे पहले हमारी टीम खजांची रोड में रहे छात्र रोशन से बात करने पहुंची जो पिछले एक साल से लॉज में रहकर मॉडलिंग और पढ़ाई दोनों कर रहे हैं. उनके लॉज के बाहर की गली इतनी संकीर्ण थी कि एक टू व्हीलर के पार्क करते ही दूसरी बाइक या साइकिल का गुजरना मुश्किल हो जाए. उन्होंने कहा कि यहां रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है.

खजांची रोड इलाके में 2 फीट और 3 फीट चौड़ी सड़क के दोनों किनारे 5 से 6 मंजिला मकान बने हुए हैं. ऐसे ही एक मकान में रोशन कुमार भी रहते हैं. उन्होंने कहा कि वह यहां लगभग 1 साल से अधिक समय से रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और मॉडलिंग भी कर रहे हैं. वह दूसरी मंजिल पर रहते हैं.

"तीसरी मंजिल पर मकान मालिक रहते हैं. तीन मंजिला ही था,लेकिन अभी हाल में चौथा मंजिला बना है. इमरजेंसी वाला कोई भी गाड़ी यहां नहीं आ सकता है. यह तीन से 3.5 फीट चौड़ी सड़क है और सड़क किनारे बने नाले की स्थिति भी खराब है जिसके कारण एक रिक्शा भी अंदर नहीं आ सकता है."- रोशन कुमार, छात्र

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जर्जर इमारतें दे रहीं हादसों को दावत (ETV Bharat)

केस स्टडी 2

खजांची रोड के ही इलाके में दूसरी संकीर्ण गली में लॉज में रहने वाले छात्र रणधीर जायसवाल ने बताया कि खजांची रोड का मुख्य सड़क चौड़ा है, जहां कमर्शियल दुकानें बनी हुई है और उसके बाद अंदर मोहल्ला में एक रिक्शा तक के आने की जगह नहीं है. वह इसी इलाके में 5 मंजिला मकान में रहते हैं और सभी मकान 5 से 6 मंजिला बने हुए हैं और सभी में लॉज चलते हैं.

दो बाइक का चलना मुश्किल

छात्र रणधीर जायसवाल ने अपनी गली दिखाते हुए कहा कि यह ऐसी सड़क है कि जिसमें दो बाइक आमने-सामने आ जाए तो नहीं निकल सकती है. यहां बरसात में आए दिन किसी न किसी के मकान का कोई ना कोई हिस्सा टूट जाता है. बिना पिलर का एक दूसरे की दीवार से सटाकर लोग ऊंची इमारत खड़े कर देते हैं.

"प्रशासन भी इस इलाके में निर्माण की निगरानी करने नहीं आता है और हर साल इस क्षेत्र के भवन की मंजिल बढ़ते जा रही है. अगर कोई भूकंप आ जाता है या कहीं कोई छोटी आज की घटना हो जाती है तो इसका प्रभाव बहुत बड़े इलाके में और बहुत वीभत्स होने की संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता है."- रणधीर जायसवाल, छात्र

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हॉस्टल के कमरे का हाल (ETV Bharat)

केस स्टडी 3

नया टोला के एक छह मंजिला लॉज की पांचवीं मंजिल पर रहने वाली छात्रा सोनाली सोनम ने बताया कि बाहर की सड़क करीब 8 से 10 फीट चौड़ी है. उनका कहना है कि अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी का यहां पहुंचना मुश्किल होगा.

"कमरे छोटे हैं और वेंटिलेशन भी ठीक नहीं है. दिन में बिजली चली जाए तो कमरे में अंधेरा छा जाता है. पीने की शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है और खरीद कर पानी पीनी पड़ती है."- सोनाली सोनम, छात्रा

केस स्टडी 4

ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पटना के सभी हॉस्टलों की स्थिति खराब नहीं है. कदमकुआं स्थित एक हॉस्टल में कमरे अपेक्षाकृत बड़े मिले और चारों तरफ वेंटिलेशन की व्यवस्था थी. हॉस्टल के बाहर करीब 40 फीट चौड़ी सड़क है, जिससे आपात स्थिति में बाहर निकलने और राहत-बचाव दल के पहुंचने की संभावना बेहतर है. यहां रह रहे राहुल कुमार ने कहा कि इससे पहले वह एग्जीबिशन रोड में स्थित एक हॉस्टल में रहते थे. उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि उन्हें कदमकुआं के हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा.

"मैं पहले जिस हॉस्टल में रहते था, वहां वेंटिलेशन की समस्या थी. एग्जीबिशन रोड इलाके में जिस हॉस्टल में रह रहा था, वह करीब 40 साल पुराना था और वहां हमेशा मकान की हालत को लेकर डर बना रहता था. अब बेहतर व्यवस्था वाला हॉस्टल मिला है."- राहुल कुमार, इंजीनियरिंग के छात्र

केस स्टडी 5

बीपीएससी की तैयारी कर रहे आयुष कुमार ने बताया कि वह पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी रह चुके हैं, जहां लॉज की व्यवस्था उन्हें बेहतर नहीं लगी. इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे निखिल राज के मुताबिक बाजार समिति इलाके में उनका पुराना हॉस्टल काफी कंजेस्टेड था. वहीं नीट की तैयारी कर रहे आयुष राज का कहना है कि पटना में अधिकांश जगह हॉस्टल कंजेस्टेड हैं और लॉज की स्थिति ज्यादा खराब है.

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पटना गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर (ETV Bharat)

"ओपेन माइंड का हॉस्टल ठीक है. कुछ दिन पहले ही मैं यहां आया हूं. वेंटिलेशन भी है. इससे पहले में लक्ष्मीनगर में रह रहा था. वहां की स्थिति बहुत खराब है. मापदंड का ख्याल नहीं रखा जा रहा है. फायर सेफ्टी का ध्यान देने की जरूरत है. पटना में भी कई इलाके ऐसे हैं, जहां अच्छे हॉस्टल नहीं है."- आयुष कुमार, बीपीएससी अभ्यर्थी

"अभी मैं जिस हॉस्टल में हूं उसकी हालत ठीक है. खाना-पीना भी ठीक है. पहले जहां था वह हॉस्टल नॉर्मल था. पटना के कई हॉस्टल की स्थिति बहुत खराब है."- निखिल राज, छात्र

"मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं. फिलहाल जिस हॉस्टल में हूं, वहां अच्छी व्यवस्था है. लेकिन लॉज की स्थिति अच्छी नहीं है. जगह नहीं रहती है. संकीर्ण गलियां रहती हैं. खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी."- आयुष पांडे, नीट अभ्यर्थी

केस स्टडी 6

भिखना पहाड़ी में रहने वाली नीट अभ्यर्थी अलका राज ने बताया कि उनका चार मंजिला हॉस्टल ठीक है. वह तीसरी मंजिल पर रहती हैं और कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था अच्छी है. हालांकि कमरे में दो छात्राएं रहती हैं और जगह सीमित है.

"हॉस्टल के बाहर करीब 10 से 12 फीट चौड़ी सड़क है. इस इलाके में मकान मालिक की तरफ से शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं कराई जाती है. मकान में जो मोटर का पानी आता है वह पीने योग्य नहीं होता है."- अलका राज,नीट अभ्यर्थी

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संकरी तंग गलियां (ETV Bharat)

संकरी गलियों का जोखिम

महज 8 से 10 फीट चौड़ी गलियों के दोनों तरफ पांच से आठ मंजिला इमारतें खड़ी हैं. इन्हीं में छोटे-छोटे कमरों में बड़ी संख्या में छात्र रह रहे हैं. ऐसे में सवाल सिर्फ कमरे और किराये का नहीं, बल्कि आग, भूकंप या किसी दूसरी आपात स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने का है.

अधिक किराए के चक्कर में जान से खिलवाड़

नया टोला, महेंद्रु, भिखना पहाड़ी और खजांची रोड के कई हिस्सों में सड़क बेहद संकरी है. इसके बावजूद दोनों तरफ बहुमंजिला मकान बने हुए हैं. कई इमारतों में 5 से 8 मंजिल तक कमरे बनाए गए हैं और उनका इस्तेमाल लॉज के रूप में हो रहा है. छोटी जगह में 8 बाय 10 फीट के आसपास के कमरे बनाकर अधिक से अधिक छात्रों को ठहराने की कोशिश दिखाई देती है.

बुनियादी सुविधाओं और निकास का अभाव

अधिकांश भवनों में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा नहीं है. छात्रों को छह-सात मंजिल तक सीढ़ियों से जाना पड़ता है. ऐसे में बिजली कटने पर अंधेरी सीढ़ियां और आपात स्थिति में सीमित निकास चिंता बढ़ाते हैं. कई कमरों में पर्याप्त वेंटिलेशन भी नहीं है. आसपास की इमारतों से बेहद कम दूरी होने के कारण प्राकृतिक रोशनी और हवा की समस्या बनी रहती है.

पटना में पंजीकृत हॉस्टलों की संख्या

पटना में हॉस्टल की संख्या काफी बड़ी है. पटना नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स के आंकड़ों के अनुसार शहर के पांच अंचलों में 3000 से अधिक हॉस्टल दर्ज हैं. इनमें सबसे ज्यादा बांकीपुर अंचल में 1959 हॉस्टल हैं. पाटलिपुत्र में 743, कंकड़बाग में 172, नूतन राजधानी में 149 और अजीमाबाद अंचल में 12 हॉस्टल दर्ज हैं.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती

हालांकि इन आंकड़ों से लॉज की वास्तविक संख्या सामने नहीं आती. यही इस पूरे मामले का महत्वपूर्ण पहलू है. कई मकान आवासीय इस्तेमाल के लिए बने होते हैं, लेकिन बाद में उनमें बड़ी संख्या में छात्रों को रखकर लॉज के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगता है. ऐसे भवनों की निगरानी और उनका व्यावसायिक इस्तेमाल सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती है.

अवैध हॉस्टल बने सिरदर्द

हॉस्टल और लॉज की स्थिति में अंतर की एक वजह इनके संचालन की व्यवस्था भी है. निबंधित हॉस्टलों में निर्धारित नियमों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है. समय-समय पर निरीक्षण की व्यवस्था है और कमियां मिलने पर कार्रवाई व जुर्माने का प्रावधान है. यही वजह है कि कई हॉस्टलों में कम से कम बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है.

दूसरी तरफ, मनमाने तरीके से चल रहे लॉज में एक ही मकान के भीतर कम जगह में ज्यादा लोगों को रखने का चलन दिखाई देता है. भवन की क्षमता, मंजिलों की अनुमति, वेंटिलेशन, आपातकालीन निकास और अग्नि सुरक्षा जैसे मानकों की स्थिति हर जगह स्पष्ट नहीं है. खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में संकरी सड़कें अतिरिक्त जोखिम पैदा करती हैं.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

वरिष्ठ पत्रकार ने भी जतायी चिंता

वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल के मुताबिक पटना में भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल की निगरानी को गंभीरता से लेने की जरूरत है. उनका कहना है कि किसी हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ऐसे भवनों की पहचान होनी चाहिए, जहां बड़ी संख्या में छात्र रह रहे हैं.

"भवन की ऊंचाई, उसकी संरचनात्मक सुरक्षा, फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकास की नियमित जांच जरूरी है. छात्रों की सुरक्षा को सिर्फ हॉस्टल रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि लॉज के तौर पर इस्तेमाल हो रहे मकानों को भी निगरानी के दायरे में लाना होगा."- लक्ष्मीकांत सजल, वरिष्ठ पत्रकार

नगर आयुक्त का बयान

वहीं, पटना नगर निगम के नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि भवनों में बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर अंचल स्तर पर लगातार निगरानी और जांच की जाती है. नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित भवन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है. जरूरत पड़ने पर वाद दर्ज कर सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के निर्देश के आधार पर आगे की कार्रवाई भी होती है.

"फिलहाल सभी अंचलों में भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े नए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. इसमें यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कितने लोग अपने मकान का इस्तेमाल लॉज के रूप में कर रहे हैं और वहां कितने लोग रह रहे हैं. वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी."- यशपाल मीणा, पटना नगर निगम के नगर आयुक्त

दो हिस्सों में बंटी पटना की तस्वीर

पटना की तस्वीर दो हिस्सों में दिखाई देती है. एक तरफ ऐसे हॉस्टल हैं जहां बड़े कमरे, वेंटिलेशन और अपेक्षाकृत चौड़ी सड़क जैसी सुविधाएं हैं. दूसरी तरफ ऐसे लॉज हैं जहां संकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतों के भीतर छोटी जगह में बड़ी संख्या में छात्र रह रहे हैं.

शिक्षाविद् की राय

शिक्षाविद और पटना विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ उदय शंकर का कहना है कि सुरक्षा की जांच केवल हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन तक सीमित रखने के बजाय उन सभी भवनों तक पहुंचाने की जरूरत है जिनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में छात्रों को ठहराने के लिए किया जा रहा है. यानी लॉज की व्यवस्थित मॉनिटरिंग की आवश्यकता है. प्रशासन को यह भी देखना होगा कि भवन कितनी मंजिल का स्वीकृत है, वास्तविक निर्माण कितना है, वहां कितने लोग रह रहे हैं, फायर सेफ्टी और निकास की व्यवस्था कैसी है और आपात स्थिति में एंबुलेंस या अग्निशमन वाहन वहां तक पहुंच सकता है या नहीं. बच्चों को पीने योग्य पानी मिल रहा है कि नहीं.

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"छात्रों के लिए यह महज सुविधा का सवाल नहीं है. वह जिस भवन में महीनों और वर्षों तक रहकर पढ़ाई करते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. इसलिए किसी हादसे के बाद जागने के बजाय संभावित खतरे वाले भवनों की पहचान और जांच पहले करना ज्यादा जरूरी है. देश में कहीं कोई घटना होती है तो कुछ दिन पटना में रहकर पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा की चिंता होती है और फिर सब भूल जाते हैं."- डॉ उदय शंकर, शिक्षाविद और पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर

क्या हैं मानक?

सरकारी मानकों के अनुसार, छात्र हॉस्टलों के लिए न्यूनतम 30-40 फीट चौड़ी सड़क अनिवार्य है ताकि दमकल गाड़ियां आ सकें. प्रत्येक मंजिल पर अग्निशामक यंत्र, स्मोक अलार्म और एक वैकल्पिक आपातकालीन निकास होना आवश्यक है. इसके अलावा, हॉस्टलों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस, 24/7 सीसीटीवी कैमरा निगरानी, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन और छात्राओं की सुरक्षा के लिए महिला वार्डन होना अनिवार्य नियम है.

पटना का नियम क्या है?

पटना के रिहायशी इलाकों में नियमों के तहत संकरी गलियों और कम चौड़ी सड़कों (जैसे 12 से 16 फीट) पर अधिकतम 3 मंजिल (G+2) तक ही निर्माण की अनुमति है. पटना नगर निगम (PMC) के भवन उपनियमों के अनुसार, किसी भी इमारत की ऊंचाई और मंजिलों की संख्या सीधे तौर पर उसके सामने मौजूद सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करती है.

नियमों की अनदेखी

पटना के शैक्षणिक हब माने जाने वाले इलाकों, जैसे राजीव नगर, बाजार समिति, महेंद्रू और बोरिंग रोड में भवन निर्माण नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं. बिहार बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों को दरकिनार कर मकान मालिक और बिल्डर्स संकरी गलियों में नियमों से अधिक ऊंची इमारतें खड़ी कर रहे हैं. मुनाफाखोरी के चक्कर में नियमों का उल्लंघन लगातार जारी है.

सड़क अनुसार सीमाएं

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण और नगर निगम के नियमों के अनुसार 12 फीट चौड़ी सड़क पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के साथ एक मंजिल (G+1) यानी अधिकतम 7 मीटर ऊंचाई तक के निर्माण की अनुमति है. वहीं 12 से 16 फीट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 3 मंजिल (G+2) या 10 से 11 मीटर तक की ऊंचाई की ही कानूनी इजाजत दी जाती है.

बहुमंजिला इमारतों की शर्त

नियमों के अनुसार सड़क की चौड़ाई 20 फीट होने पर ही 4 मंजिल (G+3) का निर्माण कानूनी रूप से वैध माना जाता है. इसके अलावा, सड़क की चौड़ाई 30 फीट या उससे अधिक होने पर ही 5 मंजिल या उससे ऊपर की इमारतों के निर्माण की अनुमति दी जाती है. संकरी गलियों में इससे अधिक ऊंचाई पूरी तरह गैर-कानूनी है.

400 से अधिक अवैध हॉस्टल

बीते डेढ़ दशक में पटना में हॉस्टल की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है. देश के कई नामचीन कोचिंग संस्थान की ब्रांच पटना में खुले, जिसके बाद राज्य के अंदरूनी इलाकों से छात्र-छात्राएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर का रुख करने के बजाए पटना आने लगे. उनकी इस आमद के चलते बड़ी संख्या में पटना में हॉस्टल खासतौर पर गर्ल्स हॉस्टल खुले.

दिल्ली में हॉस्टल की इमारत गिरने के बाद बिहार में भी PG और हॉस्टलों की निगरानी तेज कर दी गई है. पूरे बिहार में 400 से अधिक ऐसे PG और हॉस्टल चिन्हित किए गए हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं. सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर रजिस्ट्रेशन कराने और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

सालाना कारोबार

आंकड़ों की बात करें तो राज्य में कुल 6,383 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं. इनमें सिर्फ पटना में 1,256, मुजफ्फरपुर में 578 और गया में 428 कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं. वहीं, एक अनुमान के अनुसार, राजधानी पटना में छात्रों के लॉज और हॉस्टल का सालाना कारोबार लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये का है.

दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे के बाद उठे सवाल

पटना के हॉस्टल और लॉज की सुरक्षा पर चर्चा के बीच दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुआ इमारत हादसा एक गंभीर चेतावनी की तरह सामने आया है. यहां पांच मंजिला जर्जर इमारत के ढहने से 7 लोगों की मौत हुई थी. जर्जर इमारत गिरने की घटना के बाद पुराने और असुरक्षित भवनों के साथ-साथ घनी आबादी वाले इलाकों में निर्माण और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सवाल उठे. सत्य निकेतन की घटना ने यह सवाल सामने रखा कि किसी भवन की कमजोरी का पता हादसे के पहले भी तो पता लगनी चाहिए. क्योंकि हादसे के बाद राहत पहुंचाने से ज्यादा जरूरी है कि हादसा होने से पहले ही खतरे की पहचान कर ली जाए.

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