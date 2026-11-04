देहरादून में त्योहारों की रौनक के बीच आग का खतरा! संकरी गलियां, तारों का जाल और अतिक्रमण से पटा पलटन बाजार
देहरादून के पलटन बाजार में संकरी गलियां, अतिक्रमण और बिजली के तारों का जाल किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है. रिपोर्ट- धीरज सजवाण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 6:57 AM IST
देहरादून: दीपावली और त्योहारी सीजन में देहरादून के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. व्यापारी भी त्योहार के दौरान अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाए बैठे हैं. लेकिन इस रौनक के बीच एक ऐसा खतरा भी है, जिसे नजरअंदाज करना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है. जहां शहर के पलटन बाजार, धामावाला, झंडा बाजार और मोती बाजार जैसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य कितना आसान होगा, यह बड़ा सवाल है.
इन बाजारों की संकरी गलियां, दुकानों के बाहर फैला सामान, बिजली के खंभों पर उलझे और लटकते तार, ओवरलोडिंग और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ आग की घटनाओं में मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. मोती बाजार में हाल ही में आग लगने से 6 दुकानों को नुकसान पहुंचने की घटना ने एक बार फिर बाजारों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.
वहीं, पिछले साल दीपावली के दौरान महज साढ़े 6 घंटे के भीतर आग लगने की 12 घटनाएं सामने आई थीं. ऐसे में इस बार त्योहारी सीजन में सुरक्षा को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने शहर के प्रमुख बाजार पलटन बाजार में पहुंचकर अग्नि सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की और व्यापारियों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक से बात की.
अतिक्रमण से संकरी होती बाजारों की गलियां, हादसे के समय कैसे पहुंचेगी दमकल? ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान पलटन बाजार में व्यापारियों ने सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण को बताया. व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के दिनों में बाजारों में ग्राहकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे में दुकानों के बाहर सामान रखने, अस्थायी स्टॉल लगाने एवं सजावट के लिए बैनर व त्रिपाल लगाने से पहले से संकरी गलियां और छोटी हो जाती हैं.
बाजार में पैदल चलने वालों को भी कई बार निकलने के लिए जगह नहीं मिलती. ऐसे में अगर किसी दुकान में आग लग जाए या कोई दूसरी आपात स्थिति पैदा हो जाए तो लोगों को बाहर निकालना या दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बन सकता है. पलटन बाजार के व्यापारी अरुण ने बताया कि,
अरुण ने दुकानों के आगे लगाए जाने वाले त्रिपाल और बैनर-पोस्टर की ओर भी ध्यान दिलाया. उनका कहना है कि कई जगह ये इतने नीचे तक लगाए जाते हैं कि बड़े वाहनों की आवाजाही में भी दिक्कत होती है. ऐसे में दमकल की गाड़ी बाजार के अंदर कैसे पहुंचेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है.
व्यापारी अरुण का कहना था कि प्रशासन और संबंधित विभागों को केवल त्योहारों के समय नहीं, बल्कि पूरे साल बाजारों की नियमित मॉनिटरिंग करनी चाहिए. ताकि, रास्ते खाली रहें और किसी आपात स्थिति या हादसे की स्थिति में राहत कार्य में देरी न हो. लिहाजा, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
बिजली के तारों का जाल और बढ़ता लोड, एक चिंगारी से कई दुकानों को खतरा: बाजारों में दूसरी बड़ी चिंता बिजली की व्यवस्था को लेकर है. कई दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में त्योहारों के दौरान अतिरिक्त लाइटिंग, सजावट और बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ऐसे में बिजली की पुरानी वायरिंग और ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट की वजह बन सकती है.
पलटन बाजार के व्यापारी हरीश ने बाजार में बिजली के तारों की स्थिति दिखाते हुए बताया कि कई जगह बिजली के खंभों पर तारों का ऐसा जाल फैला हुआ है, जिसे देखकर ही खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है. दुकानों की छतों और आसपास से गुजर रहे खुले तार भी चिंता का विषय हैं.
उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में अंडरग्राउंड केबलिंग जरूर की गई है, लेकिन पलटन बाजार की मुख्य गलियों और डिस्पेंसरी रोड जैसे स्थानों पर अभी भी खुले तारों की समस्या दिखाई देती है. त्योहारों के दौरान जब लाइटिंग और दूसरे बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ता है तो इन तारों पर लोड भी बढ़ जाता है. हरीश का कहना है कि,
व्यापारियों के लिए सालभर की कमाई का समय, लेकिन सुरक्षा की चिंता भी: वहीं, एक अन्य व्यापारी रमन सूद ने बताया कि दीपावली का त्योहार कारोबार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है. सालभर व्यापारी इस समय का इंतजार करते हैं. क्योंकि, त्योहारों में बाजारों में ग्राहकों की संख्या बढ़ती है.
इस दौरान बिक्री भी अच्छी होती है. इसके साथ ही बाजारों में भीड़, सजावट, अतिरिक्त बिजली के उपकरण और दुकानों में रखे सामान की मात्रा भी बढ़ जाती है. ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. व्यापारी रमन सूद का कहना था कि,
वहीं, व्यापारी रुबी ने दुकानों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि,
हादसे के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन? बाजारों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय नागरिकों की चिंता भी सामने आई. स्थानीय निवासी सज्जन सिंह रावत ने कहा कि देहरादून के बाजारों में आग लगने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन हर बार हादसे के बाद ही प्रशासन की सक्रियता दिखाई देती है. कुछ दिनों तक निरीक्षण और कार्रवाई की बात होती है, लेकिन समय बीतने के साथ व्यवस्थाएं फिर पहले जैसी हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि,
उन्होंने कहा कि बाजारों में केवल दमकल की गाड़ियां तैनात कर देने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, बल्कि रास्तों को खाली रखना, बिजली की व्यवस्था ठीक करना और दुकानों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता भी जरूरी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को बाजारों की सुरक्षा को लेकर स्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए, न कि केवल त्योहारों और हादसों के समय अभियान चलाकर जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए.
फायर विभाग ने बनाई 3 स्तर की व्यवस्था, संकरी गलियों के लिए फायर बाइक तैनात: बाजारों की इन चुनौतियों को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने इस बार त्योहारी सीजन के लिए विशेष तैयारी की है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि दीपावली के दौरान लोग घरों और दुकानों में लाइटिंग, सजावट और बिजली के उपकरणों का अधिक इस्तेमाल करते हैं. पटाखों और बढ़ते बिजली लोड के कारण आग लगने की आशंका भी बढ़ जाती है.
इसे देखते हुए विभाग ने इस बार विशेष रणनीति तैयार की है. जिले के सभी फायर स्टेशनों में मौजूद दमकल वाहनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दिन में कम से कम तीन बार प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त करेंगे. इस दौरान ये भी देखा जाएगा कि कहीं दुकानों के बाहर अतिक्रमण तो नहीं है और दमकल वाहनों की आवाजाही में कोई बाधा तो नहीं आ रही है. उन्होंने कहा कि,
इसके अलावा अग्निशमन विभाग ने संकरी गलियों से लेकर बड़े अग्निकांड तक निपटने के लिए अलग-अलग स्तर पर संसाधनों की व्यवस्था की है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने आगे बताया कि,
41 स्थानों पर पानी की व्यवस्था, सात नए फायर टेंडर भी मिले: मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक, आग बुझाने के दौरान कई बार पानी की कमी और उसे दोबारा भरने में लगने वाला समय भी चुनौती बनता है. इसे देखते हुए इस बार जल संस्थान के साथ समन्वय कर 41 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां पानी के टैंकर और हाइड्रेंट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. इससे आग बुझाने के दौरान जरूरत पड़ने पर पानी की उपलब्धता बनी रहेगी और दमकल वाहनों को बार-बार दूर नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि,
इसके अलावा अभिनव त्यागी ने कहा कि आग से बचाव केवल अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है. व्यापारियों और आम लोगों को भी अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों में बिजली की वायरिंग की नियमित जांच करानी चाहिए. क्षमता से ज्यादा बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और सुरक्षा के जरूरी उपाय अपनाने चाहिए.
देहरादून जिले में 41 स्थानों पर पानी के टैंकरों की व्यवस्था: दीपावली पर आगजनी की घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण पाने के लिए देहरादून जिले में 41 स्थानों पर पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है. वहीं, शहर के 23 संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थलों पर फायर टैंकर तैनात रहेंगे. ताकि, आग की सूचना मिलते ही राहत ओर बचाव कार्य शुरू किया जा सके. साथ ही जिले में 90 फीसदी से ज्यादा फायर हाइड्रेंट क्रियाशील हैं. बाकी हाइड्रेंट को भी दुरुस्त कराया जा रहा है.
नगर निगम का दावा, अतिक्रमण और रास्तों पर रखी जा रही नजर: वहीं, बाजारों में अतिक्रमण, सफाई और दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम भी अपनी तैयारियों का दावा कर रहा है. नगर आयुक्त आलोक पांडे ने बताया कि शहर में साफ-सफाई और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम की टीमें सुबह 6 बजे से काम कर रही हैं.
उनके मुताबिक, मुख्य सड़कों की करीब 90 प्रतिशत लाइटों और संबंधित व्यवस्थाओं को ठीक किया जा चुका है. अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में रेहड़ी-पटरी और ठेले लगाने वाले लोगों के लिए रोजगार का भी सवाल होता है. ऐसे में प्रशासन को अतिक्रमण हटाने और लोगों के रोजगार के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है. हालांकि, यातायात और फायर ब्रिगेड के रास्ते बाधित न हों, इसके लिए क्यूआरटी टीमों को मुख्य सड़कों और बाजारों के किनारे तैनात किया गया है.
देहरादून नगर आयुक्त आलोक पांडे ने कहा कि इन टीमों के जरिए रास्तों को सुचारू रखने और जरूरत के मुताबिक कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है. बिजली के तारों की समस्या पर नगर आयुक्त ने बताया कि,
इसके अलावा नगर आयुक्त आलोक पांडे ने कहा कि,
सुरक्षा के दावे कितने कारगर, त्योहारों में होगी असली परीक्षा: कुल मिलाकर देहरादून के बाजारों में त्योहारी रौनक के साथ आग से सुरक्षा की चुनौती भी बढ़ गई है. एक तरफ व्यापारी अतिक्रमण, बिजली के तारों और फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी को लेकर चिंता जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अग्निशमन विभाग नए वाहनों, फायर बाइक, पानी के इंतजाम और लगातार गश्त के जरिए अपनी तैयारी का दावा कर रहा है.
नगर निगम भी रास्तों को खाली रखने और अतिक्रमण पर नजर रखने की बात कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तैयारियां बाजारों की जमीनी समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं? जब तक दुकानों के बाहर फैला सामान हटाने, संकरी गलियों को खाली रखने, बिजली के तारों को व्यवस्थित करने और हर दुकान में जरूरी अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक खतरा पूरी तरह टालना मुश्किल होगा. त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच प्रशासन के दावों और तैयारियों की असली परीक्षा अब जमीन पर होगी.
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