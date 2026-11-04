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देहरादून में त्योहारों की रौनक के बीच आग का खतरा! संकरी गलियां, तारों का जाल और अतिक्रमण से पटा पलटन बाजार

देहरादून पलटन बाजार से ग्राउंड रिपोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: दीपावली और त्योहारी सीजन में देहरादून के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. व्यापारी भी त्योहार के दौरान अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाए बैठे हैं. लेकिन इस रौनक के बीच एक ऐसा खतरा भी है, जिसे नजरअंदाज करना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है. जहां शहर के पलटन बाजार, धामावाला, झंडा बाजार और मोती बाजार जैसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य कितना आसान होगा, यह बड़ा सवाल है.

इन बाजारों की संकरी गलियां, दुकानों के बाहर फैला सामान, बिजली के खंभों पर उलझे और लटकते तार, ओवरलोडिंग और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ आग की घटनाओं में मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. मोती बाजार में हाल ही में आग लगने से 6 दुकानों को नुकसान पहुंचने की घटना ने एक बार फिर बाजारों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.