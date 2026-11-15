जीवदया का जज्बा: गायों की भूख और प्यास नहीं देख पाए नरपत...बेच दी बाइक, बुलेट एवं ड्रोन भी बेचेंगे
पर्यावरण प्रेमी नरपत सिंह का मानना है, शौक और संपत्ति फिर अर्जित की जा सकती है, लेकिन जीवों की जिंदगी दोबारा नहीं लौटाई जा सकती.
Published : November 15, 2026 at 8:01 AM IST
बाड़मेर: पर्यावरण एवं वन्यजीव प्रेमी नरपतसिंह राजपुरोहित अकाल एवं सूखे के बीच गौमाता को बचाने फिर सामने आए. अपने शौक से ऊपर जीवदया को प्राथमिकता दी. गौमाता के चारे-पानी की व्यवस्था के लिए नरपत ने अपनी प्रिय बाइक एवं ड्रोन आदि बेचने का निर्णय लिया है. नरपत ने अपनी एक बाइक तो बेच भी दी है.
पर्यावरण एवं वन्यजीव प्रेमी नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बेसहारा पशुओं के सामने चारे पानी का संकट है. इनके चारे-पानी के इंतजाम के लिए अपनी प्रिय बाइक एवं बुलेट और ड्रोन आदि बेचेंगे. उन्होंने अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बुलेट, हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ओर डीजेआई एयर 3 ड्रोन को बेचने का फैसला किया है. उनका मानना है कि शौक और संपत्ति दोबारा अर्जित की जा सकती है, लेकिन बेजुबान जीवों की जिंदगी दोबारा नहीं लौटाई जा सकती.
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34 हजार में बेची बाइक: उन्होंने बताया कि थार में सूखे की वजह से बॉर्डर इलाके के दूरस्थ ओर डीएनपी क्षेत्र में हजारों गौवंश के सामने चारे-पानी का बड़ा संकट है. गौवंश के हालात बेहद चिंताजनक है. जिसके चलते अपनी बुलेट ओर बाइक को 3.70 लाख ओर ड्रोन कैमेरा 80 हजार में बेच रहे हैं. 34 हजार में अपनी एक बाइक को बेचकर इसकी शुरुआत कर दी.
चार गाड़ी चारे का इंतजाम: ग्रीनमैन के नाम से मशहूर राजपुरोहित ने बताया कि वे यह सामान बेचकर 3-4 गाड़ी चारे की व्यवस्था कर पाएंगे. उन्होंने गौभक्तों ओर भामाशाहों से अपील की कि वे उनकी बुलेट ओर ड्रोन खरीदकर इस अभियान में सहभागी बनें और संकट की घड़ी में गौमाता एवं बेजुबान जीवों के लिए चारा-पानी की व्यवस्था में सहयोग करें. उन्होंने सरकार से गौवंश को राहत की दिशा में कदम उठाने की मांग की.
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16 कुंडों से बुझा रहे प्यास: नरपतसिंह 15 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव बचाव, पक्षी संरक्षण और जल संरक्षण के कार्यों में जुटे हैं.अपनी ग्रीन डेजर्ट संस्थान के जरिए थार में लगातार जीव सेवा अभियान चला रहे हैं. उन्होंने जनसहयोग से अब तक 16 कुंडों का निर्माण करा चुके हैं. इनसे हर साल लाखों वन्यजीवों और पशु-पक्षी प्यास बुझा रहे हैं.
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