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जीवदया का जज्बा: गायों की भूख और प्यास नहीं देख पाए नरपत...बेच दी बाइक, बुलेट एवं ड्रोन भी बेचेंगे

गायों के प्रति नरपत का अनूठा प्रेम ( ETV Bharat Jaisalmer )

बाड़मेर: पर्यावरण एवं वन्यजीव प्रेमी नरपतसिंह राजपुरोहित अकाल एवं सूखे के बीच गौमाता को बचाने फिर सामने आए. अपने शौक से ऊपर जीवदया को प्राथमिकता दी. गौमाता के चारे-पानी की व्यवस्था के लिए नरपत ने अपनी प्रिय बाइक एवं ड्रोन आदि बेचने का निर्णय लिया है. नरपत ने अपनी एक बाइक तो बेच भी दी है.