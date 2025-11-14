Bihar Election Results 2025

बिहार चुनाव नतीजों पर नरोत्तम मिश्रा का तंज, थोड़ी देर में शुरू होगा EVM-वोट चोरी का रोना

मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी, कांग्रेस और RJD पर तंज, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर दिया बयान.

NAROTTAM MISHRA SLAMS RJD PARTY
बिहार चुनाव नतीजों पर नरोत्तम मिश्रा का बयान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 4:08 PM IST

Choose ETV Bharat

ग्वालियर: पूरे देश की निगाहें अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है. इस बीच मध्य प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोतम मिश्रा ने भाजपा की स्पष्ट जीत की बात कही है. उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि, थोड़ी देर में ही राहुल गांधी और तेजश्वी यादव का रोना शुरू होने वाला है.

नरोत्तम मिश्रा ने महागठबंधन पर कसे तंज

बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में एनडीए और बीजेपी के लिए डटे रहे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव नतीजों के दिन ग्वालियर पहुंचे. यहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने तीन चौथाई भागीदारी के साथ एनडीए की जीत की बात कही है. साथ ही उन्होंने विरोधी दलों और महागठबंधन को लेकर भी तंज कसे हैं.

'बिहार में कहा था, दो अंक में नहीं आ पाएगी कांग्रेस'

मीडिया से चर्चा में नरोत्तम मिश्रा ने कहा की, "2025 आरजेडी फिनिश, ये स्थिति है. आज जो वोट चोरी की यात्रा निकाल रहे थे. बिहार में आज जनता ने उन्हें वोट चोरी का जवाब दे दिया, बिहार में रहने के दौरान भी कहा था कि राहुल गांधी दो अंक में नहीं आ पाएंगे, आप देख लो अभी तक 10 सीटें ही नहीं आ पाई है."

नरोत्तम मिश्रा का बयान (ETV Bharat)

'राहुल समझ गए थे बिहार में नहीं गलेगी दाल, इसलिए पचमढ़ी घूमने आए'

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि "मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में बिहार चुनाव के मतदान से पहले ही घूमने आ गए थे, तभी समझ में आ गया था कि ये जानवरों को देखने आ गए हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि बिहार में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर चुके हैं और जनता अब झांसे में नहीं आने वाली है. बिहार में आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया. साथ ही यह बात भी साफ हो गई कि राहुल गांधी जिस पर हाथ रखेंगे वह भस्म ही होगा."

अखिलाश यादव से सबक़ लेते अश्विनी यादव

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव से सबक नहीं लिया. पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के साथ जोड़ी बनायी थी. वह ऐसी जोड़ी बनी कि आज तक पांच सालों में उबर नहीं पाए. अब ऐसे ही स्थिति तेजस्वी यादव के साथ भी बन गई है. जब पंजाब में बाढ़ आयी तो राहुल गांधी घूमने मॉरीशस चले गए. जब देश में कोरोना आया था, तब इटली चले गए थे.

अब देश की जनता इन सभी चीजों को देखती है. यही वजह है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन्होंने कितने वादे किए, लेकिन उन पर जनता का भरोसा नहीं दिखा. जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा किया है और अब तीन चौथाई जीत के साथ NDA अपनी सरकार बनाएगी.

'पुशअप्स करें या मछली पकड़े, जनता का भरोसा JDU और बीजेपी'

वहीं पचमढ़ी में राहुल गांधी के पुशअप्स लगाने को लेकर भी नरोत्तम मिश्रा ने एक स्टंट बताया. उन्होंने कहा कि "चाहे राहुल गांधी पुशअप्स लगाएं या मछली पकड़ें जनता को समझ में आता है. व्हाइट T शर्ट पहनकर भी राहुल गांधी पूरे देश में चले थे, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी. पूरे देश में क्या स्थिति बनी. आप चाहें मछली पकड़ें या पुशअप्स लगायें सब सामने है."

वहीं जातिवाद की राजनीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि जितना भी पिछड़ा वर्ग का शत प्रतिशत वोट था, वह भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जीती है. जितनी भी SCST की सीटें थीं, वह भारतीय जनता पार्टी जीती है. अब जात पात की विदाई होगी, जनता जात पात की बात स्वीकार नहीं करेगी.

'अभी ईवीएम और वोट चोरी का रोना रोएगी कांग्रेस'

चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि "अभी थोड़ी ही देर में कांग्रेस का रोना शुरू होने वाला है. वोट चोरी और EVM को लेकर सवाल चुनाव आयोग पर भी उठाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस का कॉसेप्ट साफ है. राहुल गांधी पर उंगली न उठे इसलिए EVM पर चुनाव आयोग पर उंगली उठा दो, फिर वोट चोरी का आरोप लगा कि हम हारे नहीं हमें हराया गया है. यह व्यवस्था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखने के लिए बनायी गई है, नहीं तो कांग्रेस के नेतृत्व पर उंगली उठाने लगेंगे"

