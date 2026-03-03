ETV Bharat / state

नर्मदापुरम में खून से लथपथ मिली युवक-युवती की लाश, बंदूक तो चली लेकिन किसी ने नहीं सुनी आवाज

नर्मदापुरम के भटगांव में एक घर में युवक-युवती की मिली लाश. दोनों के सिर में लगी गोली लेकिन किसी ने नहीं सुनी बंदूक की आवाज.

NARMADAPURAM BOY GIRL BODIES FOUND
नर्मदापुरम में खून से लथपथ मिली युवक-युवती की लाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 3, 2026 at 8:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम: सोहागपुर विधानसभा के ग्राम भटगांव में सोमवार को एक घर में युवक-युवती की खून से सनी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. दोनों के सिर में गोली लगी थी. प्राथमिक जांच के बाद पुलिस इस मामले को लव एंगल से जोड़कर देख रही है. युवती के घर मिलने पहुंचे युवक ने युवती को मारकर खुदकुशी की या फिर दोनों की गोली मारकर हत्या की गई, इसकी पुलिस जांच कर रही है.

इधर पूरे मामले में हॉरर किलिंग की संभावना भी व्यक्त की जा रही है. क्योंकि जिस घर में गोली लगने से 2 हत्याएं हुई, वहां किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी. लेकिन जांच पड़ताल में पुलिस आत्महत्या या हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है.

'रात 12 बजे तक छत पर थी युवती'

सोहागपुर एसडीओपी संजू चौहान ने बताया कि "घर में हत्या होने की सूचना मृतका रिंकी उम्र 21 वर्ष के पिता सुरेश पुर्वीया ग्राम भटगांव ने दी थी. मृतक युवक की पहचान अरुण पुर्वीया उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम गौरा मछवाई जिला रायसेन के रूप में हुई है. मृतका के पिता ने अनुसार रात 12 बजे तक रिंकी छत पर थी. सुबह 7 बजे जब ऊपर छत पर पहुंचे तो दोनों के शव बाथरूम के पास पड़े हुए थे."

प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि "मृतका रिंकी अपनी बहन के साथ छत पर बने एक कमरे में सो रही थी. देर रात को युवक रिंकी से मिलने आया होगा. इसी दौरान पूरा घटनाक्रम हुआ है. जांच पड़ताल में यह भी सामने आया है कि युवक-युवती दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करते थे. दोनों मृतकों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं."

मृतक के हाथ में मिली बंदूक

युवक-युवती की हत्या की सूचना मिलने के बाद सोहागपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. जिसमें मृतक अरुण के हाथ में बंदूक मिली है. छत पर ही दूसरी तरफ रिंकी का शव पड़ा था. इसके अलावा मौके पर बिना उपयोग की प्रेगनेंसी किट और कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी मिली हैं. हत्या के बाद जांच को लेकर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड टीम भी मौके पर पहुंची. फिंगरप्रिंट के साथ कई अन्य सबूतों की जांच की गई. युवक-युवती के मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है.

'लव एंगल का हो सकता है मामला'

सोहागपुर एसडीओपी संजू चौहान ने बताया कि "भटगांव में एक घर में युवक और युवती की मौत की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जांच पड़ताल में पूरा मामला लव एंगल का नजर आ रहा है. युवक और युवती की मौत सिर में बंदूक की गोली लगने से हुई है. मौका स्थल की जांच एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड द्वारा की गई है. कई सबूत इकठ्ठे किए गए हैं. ऐसा भी हो सकता है कि युवक द्वारा युवती को गोली मारने के बाद खुद गोली मार कर आत्महत्या की गई हो या दोनों की किसी ने हत्या कर दी हो. हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच की जा रही है. दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया है. जांच के बाद वास्तविक स्थिति सामने आएगी."

TAGGED:

NARMADAPURAM BOY GIRL MURDER
KILLED HIMSELF OR HORROR KILLING
LOVE ANGLE KILLED HIMSELF CASE
NARMADAPURAM CRIME NEWS
NARMADAPURAM BOY GIRL BODIES FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.