सिक्कों और अनाज से बनाई निर्मला सीतारमण की तस्वीर, ओल्ड क्वाइन्स के लिए म्यूजियम की मांग

नर्मदापुरम के योगेंद्र सिंह सोलंकी ने अनाज की मदद से बनाई निर्मला सीतारमण की अनोखी तस्वीर, प्राचीन सिक्कों का म्यूजियम बनाने की अपील.

निर्मला सीतारमण का प्राचीन मुद्राओं और सिक्कों से बनाई तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 1:24 PM IST

नर्मदापुरम: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश कर रही है. यह बजट हर व्यक्ति के घर में धन-धान्य लेकर आए, इसके लिए किसान ने उनकी एक तस्वीर बनाई है. जिसे प्राचीन सिक्के, अनाज और कौड़ी आदि से तैयार किया गया है. इस तस्वीर को तैयार करने वाले योगेंद्र सिंह सोलंकी कहते हैं कि "प्राचीन मुद्रा कौड़ी, सिक्के और अनाज की मदद से निर्मला सीतारमण की तस्वीर बनाई है, जो धन-धान्य का प्रतीक है."

बजट में हर वर्ग के समावेश का प्रतीक

योगेंद्र सिंह ने बताया कि "पिछले कई वर्षों से अनाजों से फोटो बनाने का काम कर रहे हैं. इस वर्ष भी मैंने कुछ अलग करने की सोची थी. इसी कड़ी में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं, उनकी फोटो बनाई है. यह फोटो बजट में हर वर्ग और हर चीज के समावेश का प्रतीक है. जिस प्रकार से धन-धान्य मुद्राओं का इस तस्वीर में इस्तेमाल किया गया है, उसी तरह देश के हर घर में हर नागरिक के पास धन का भंडार रहे."

अनाजों से बनी निर्मला सीतारमण की अनोखी तस्वीर (ETV Bharat)

प्राचीन सिक्कों का म्यूजियम बनाने की अपील

किसान ने बताया कि "वित्त मंत्री की फोटो में धन-धान्य और प्राचीन मुद्रा, कौड़ी का उपयोग किया है. इस फोटो में अनाज के रूप में धान, खसखस, राजगीरा, तिल, अलसी आदि अनाजों का उपयोग किया है." किसान योगेंद्र सिंह का कहना है कि "इस फोटो में इस्तेमाल किये गये 50-60 के दशक के सिक्के जो देश में अब नहीं चलते उनको लेकर सिक्कों का म्यूजियम बनाया जाए, ताकि लोग उन्हें याद रख सकें."

उन्होंने जिले स्तर पर प्राचीन सिक्कों का म्यूजियम बनाने या बैंकों में बड़ी प्रदर्शनी लगाए जाने की अपील की है, ताकि लोगों में धन संचय की भावना प्रबल हो और वे प्राचीन सिक्कों को संभाल कर रखें.

संपादक की पसंद

