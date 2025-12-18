ETV Bharat / state

'धड़कनों पर नियंत्रण रखकर खेलना पड़ता है', बोले मार्डन पेंटाथलॉन में मेडल जीतने वाले यश बाथरे

नर्मदापुरम के यश बाथरे ने साउथ अफ्रीका में कंबाइंड खेल में लिया हिस्सा, 3 मेडल जीत देश का नाम किया रौशन.

YASH BATHRE COMBINED SPORTS MEDAL
मार्डन पेंटाथलॉन प्रतियोगिता में 3 मेडल जीत देश का नाम किया रौशन (YASH BATHRE)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम: नर्मदा नदी में तैराकी के गुण सीखकर नर्मदापुरम के यश बाथरे ने साउथ अफ्रीका में मार्डन पेंटाथलॉन प्रतियोगिता में 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जीतकर देश का नाम रौशन किया है. इस कठिन मार्डन पेंटाथलॉन प्रतियोगिता में यश ने साउथ अफ्रीका में कंबाइंड खेल में हिस्सा लिया था. जिसमें समुद्र में तैरकर, रेत पर दौड़कर और शूटिंग तीनों एक साथ कंप्लीट कर मेडल जीता है.

3 गेम एक साथ कंप्लीट करने पर मिलती है जीत

यश ने बताया कि "यह एक प्रकार का कंबाइंड गेम है, जिसमें 600 मीटर रनिंग करना पड़ता है. इसके साथ ही फाइव शूट्स करने पड़ते हैं और उसके बाद 200 मीटर स्विमिंग करनी पड़ती है. रनिंग सेंड (रेत) में होती है और स्विमिंग समुद्र में करनी पड़ती है. वहीं, शूटिंग के लिए लेजर पिस्टल का यूज किया जाता है.

नर्मदापुरम के यश ने साउथ अफ्रीका में कंबाइंड गेम में जीता मेडल (ETV Bharat)

ओलंपिक में खेलना चाहते हैं यश बाथरे

यश का कहना है कि "इस खेल में अपनी धड़कनों पर नियंत्रण रख कर खेलना पड़ता है. क्योंकि रनिंग के बाद हार्ट रेट तेज होने पर शूटिंग बिगड़ जाती है. सभी विधाओं में एक साथ जीत हासिल करने के बाद ही इस प्रतियोगिता में जीत होती है." यश आगे ओलंपिक में खेलकर देश का नाम रौशन करना चाहते हैं.

नर्मदा में की थी तैराकी की प्रैक्टिस

यश नर्मदा किनारे रहते हैं. वे बताते हैं कि "नर्मदा जी में स्विमिंग करते थे. जिससे मुझे बहुत लाभ मिला, तैरने की अच्छी प्रैक्टिस हो पाई और मैं मेडल जीत पाया." इसके साथ ही उन्होंने अपने ताऊजी, स्विमिंग कोच उमाशंकर व्यास, कोच कैप्टन मनोज कुमार झा को अपनी सफलता का श्रेय दिया.

कई मेडल जीत चुके हैं यश बाथरे

यश ने बताया कि "मैं अभी तक 4 इंटरनेशनल और 37 नेशनल गेम खेल चुका हूं. जिसमें कई मेडल जीते हैं. इसके साथ ही जापान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं. वहीं, साउथ अफ्रीका में आयोजित यूआईपीएम वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल मिला है.

Modern Pentathlon competition
मार्डन पेंटाथलॉन प्रतियोगिता में जीता 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल (ETV Bharat)

'अभ्यास ही है सबसे बड़ा गुरु'

यश बाथरे को प्रशिक्षण देने वाले उमाशंकर व्यास बताते हैं कि "1984 से नर्मदा युवा संस्था एवं तैराकी संघ एवं ट्रायथलॉन संघ के माध्यम से ग्रीष्मावकाश में 35 सालों से नि:शुल्क तैराकी का शिविर चला रहा हूं. इसमें बच्चों को वाटर स्पोर्ट और स्विमिंग की ट्रेनिंग देता हूं." उन्होंने कहा, "वास्तव में गुरु जो है, वह है अभ्यास. एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और अभ्यास करके उनके शिष्य अर्जुन को मात दी. इसलिए अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरू है."

प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की अपील

उमाशंकर व्यास ने बताया कि " 2 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यश गया, जिसमें खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि, किराया और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी. लेकिन उसके परिवार ने कर्ज लेकर ये सारा खर्च संभाला. मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी मदद करें. उसको प्रोत्साहित करें और शूटिंग, रनिंग के लिए अलग से कोच उपलब्ध कराएं. जिससे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करे."

TAGGED:

NARMADAPURAM YASH BATHRE
MODERN PENTATHLON COMPETITION
NARMADAPURAM SWIMMER YASH BATHRE
YASH BATHRE COMBINED SPORTS MEDAL
NARMADAPURAM YASH BATHRE WON MEDAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.