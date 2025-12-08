ETV Bharat / state

ब्लाइंडनेस को पीछे छोड़ बॉल की आवाज को बनाया स्ट्रेंथ, वर्ल्ड कप विनर बनी क्रिकेटर सुनीता सराठे

सुनीता की उपलब्धि से प्रेरित होकर गांव के बच्चे क्रिकेटर बनने का सपना देखने लगे हैं. वहीं सुनीता गांव के मैदान पर छोटे बच्चों को क्रिकेट की बारीकियां सिखा रही हैं. महिला दृष्टिबाधित टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में नेपाल टीम का महत्वपूर्ण विकेट थ्रो से आउट करने वाली सुनीता देश की राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपने गांव पहुंची हैं. ईटीवी भारत के साथ उन्होंने अपने क्रिकेट खेलने की जर्नी पर खुलकर चर्चा की.

नर्मदापुरम: श्रीलंका में हुए दृष्टिबाधित महिला टी-20 विश्व कप को जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है. विजयी टीम का हिस्सा रहीं क्रिकेटर सुनीता सराठे गुरुवार को अपने गांव पिपरिया नया गांव पहुंची. जहां ग्रामीणों सहित आसपास के लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया. घर पहुंचने के बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. उनकी इस उपलब्धि पर गांव के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं. उनका कहना है कि बेटी सुनीता ने गांव का नाम प्रदेश और देश स्तर पर रोशन किया है.

नर्मदापुरम के बनखेड़ी और पिपरिया विकासखंड की सीमा पर क्रिकेटर सुनीता सराठे का गांव नया गांव बसा हुआ है. वह रोज की तरह रविवार की सुबह भी अपने गांव के मैदान पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थीं. तभी ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची. हमने उनसे उनकी क्रिकेट की जर्नी को लेकर कई सवाल पूछे. उन्होंने सभी सवालों के बाखूबी से जवाब दिए. हमने पूछा कि बॉल को आप कैसे पकड़ती हैं, तो फट से कहा कि आवाज वाली बॉल ही अब मेरी जिंदगी बन गई है. मुझे कम दिखता है लेकिन बॉल की आवाज कान में पड़ते ही पूरा ध्यान वहीं लग जाता है." सुनीता ने कहा, "छोटे बच्चों के साथ अब बड़े भी आवाज वाली बॉल से खेलते हैं."

सफर रहा मुश्किल

क्रिकेट मैदान पर बच्चों को खेल की बारीकियां सिखाते हुए सुनीता सराठे ने कहा "टी-20 वर्ल्ड कप पहली बार आयोजित हुआ था. यहां तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा और मुश्किल भरा रहा है. लोग नॉर्मल क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट को कोई समझ नहीं पता. हमेशा लोग कहते थे कि कैसे खेलती हो, लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि ब्लाइंड क्रिकेट क्या होता है."

पहले नहीं मिला सपोर्ट

सुनीता बताती है "गांव के इस मैदान पर जब मैं बच्चों के साथ खेलती थी, तो मेरे माता-पिता और परिवार के अलावा किसी का सपोर्ट नहीं मिलता था. जब से टी-20 वर्ल्ड कप जीता है. अब लोग कहते हैं कि खूब खेलो आगे बढ़ो. मैं जब भी मुख्यमंत्री से मिलूंगी तब उनके समक्ष यह मांग रखूंगी कि हमारे गांव में अच्छा ग्राउंड बनवा दें और खेल की सुविधा विकसित करें, जिससे सभी बच्चे खूब खेलें."

सुनीता ने कहा कि "जिस प्रकार वूमेंस वर्ल्ड कप विनर टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सरकार से सम्मान मिला. वैसी ही हम ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ियों को भी मिलना चाहिए."

ऑल राउंडर की रही भूमिका

इतिहास में पहली बार दृष्टि बाधित महिला विश्व कप टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता में 6 देशों ने हिस्सा लिया था. पहली बार में भारत की दृष्टि बाधित महिलाओं ने श्रीलंका की धरती पर फाइनल मैच नेपाल को हराते हुए जीता. दृष्टि बाधित महिला टीम में मध्य प्रदेश की 3 लड़कियां शामिल थी. इनमें से एक सुनीता सराठे नर्मदापुरम जिले के नयागांव से हैं. सुनीता सराठे ने टीम में ऑल राउंडर की भूमिका निभाई. फाइनल मैच में सुनीता के थ्रो से नेपाल का पहला विकेट गिरा था.

लोग कहते थे क्या करेगी

सुनीता के पिता मनोहर सराठे के पास कुल 2 एकड़ जमीन है. उसी से परिवार का भरण पोषण होता है. वे कहते हैं "जब बेटी क्रिकेट खेलती थी, तो लोग ताना मरते थे. कहते थे कि यह ब्लाइंड है, क्या करेगी. बच्चों के साथ क्रिकेट क्यों खेलती है. जब से टी- 20 वर्ल्ड कप जीता है. सब लोगों की मानसिकता बदल गई. अब लोग कहते हैं कि हमें खुशी है कि हमारे गांव की बेटी ने उपलब्धि हासिल की."