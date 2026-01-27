ETV Bharat / state

ससुराल से इतनी प्रताड़ना मिली कि बच्चे के साथ चढ़ गई पानी की टंकी पर, तहसीलदार ने ऐसे समझाया

यह महिला अपनी ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर पानी की टंकी पर चढ़ी और वहां से कूदने की धमकी दे रही थी. उसका कहना था कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही.

नर्मदापुरम: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला अपने 2 साल के बच्चे को लेकर 40 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस एवं प्रशासन को दी. सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी और देहात थाना प्रभारी आपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस बीच नगर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची.

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली एक महिला अपने पति और ससुराल वालों से तंग आकर अपने 2 साल के बच्चे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई. यह टंकी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ही बनी है और 40 फीट ऊंची है. सबसे ऊपर पहुंचकर वह बच्चे सहित वहां से कूदने की धमकी दे रही थी. वह वहीं से चिल्ला भी रही थी कि उसका पति और ससुराल वाले उसे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है. घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

ससुराल की प्रताड़ना से परेशान महिला पानी की टंकी पर चढ़ी (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी

घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस को दी. तहसीलदार सरिता मालवीय के अनुसार "जब वह मौके पर पहुंची तो महिला टंकी से उतरने के लिए तैयार नहीं थी. इस दौरान स्थायीय लोग चादर लेकर नीचे खड़े रहे. जिसके बाद पुलिस एवं तहसीलदार द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया और उसे उसकी सभी परेशानियों का समाधान कराने का आश्वासन दिया गया."

एक घंटे की समझाइश के बाद महिला नीचे आई

तहसीलदार सरिता मालवीय ने बताया कि "करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद मैंने उस पीड़ित महिला की हर समस्या के समाधान करने का आश्वासन दिया. इसके बाद महिला को पुलिस और प्रशासन की टीम ने टंकी से उतारा." तहसीलदार ने खुद उसके 2 साल के बच्चे को टंकी से लेकर नीचे उतरी और उसे पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां महिला का मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज कराए गए.

'ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर चढ़ी'

तहसीलदार सरिता मालवीय ने बताया कि "एक महिला अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर पानी की टंकी पर चढ़ गई थी. यहा से वह आत्महत्या की कोशिश कर रही थी. मेरे द्वारा एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर समझाइश दी गई की उसकी सभी समस्याओं को सुना जाएगा और उन पर जो भी उचित दंड होगा वो किया जाएगा और कारवाई की जाएगी. इसके बाद महिला टंकी से नीचे उतरी."