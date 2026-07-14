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नर्मदापुरम में बारिश की दुआ मांगने मुस्लिम समाज तीन दिन करेगा नमाज-ए-इस्तिस्का

इस साल कहीं सूखे जैसे हालात न बन जाएं, ये सोचकर लोग चिंतित हैं. नतीजा मंदिरों, मस्जिदों में बारिश की दुआ मांगी जाने लगी है.

Narmadapuram waiting Rainfall
मुस्लिम समाज तीन दिन करेगा नमाज-ए-इस्तिस्का (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
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नर्मदापुरम : नर्मदापुरम जिले में इस साल बारिश नाममात्र की हुई है. लोग उमस से परेशान हैं. किसान की बोवनी नहीं हो सकी है. जिनकी बोवनी हो गई, वे भी पानी के लिए परेशान हैं. किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं. हालांकि जुलाई के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश हुई लेकिन ये भी काफी कम है. नर्मदापुरम में तो और भी कम बारिश हुई है. बारिश की दुआ करने के लिए मुस्लिम समाज भी आगे आया है.

नर्मदापुरम में धान सूखने की कगार पर

नर्मदापुरम जिले में बारिश नहीं होने से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं. भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, वहीं खेतों में खड़ी धान की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है. लगातार वर्षा नहीं होने से जलस्तर भी प्रभावित हो रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है. इसी बीच बारिश की दुआ के लिए इटारसी का मुस्लिम समाज मैदान में उतर आया है. जामा मस्जिद इंतिजामिया कमेटी के तत्वावधान में मंगलवार से तीन दिवसीय 'नमाज-ए-इस्तिस्का' (बारिश के लिए विशेष नमाज) का आयोजन शुरू किया गया.

जामा मस्जिद इंतिजामिया कमेटी के प्रवक्ता जमील अहमद खान (ETV BHARAT)

अल्लाह से अच्छी बारिश की दुआ मांगी

मंगलवार दोपहर 2:30 बजे भारद्वाज पेट्रोल पंप के पीछे नहर किनारे स्थित मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने विशेष नमाज अदा कर अल्लाह से अच्छी बारिश की दुआ मांगी. जामा मस्जिद इंतिजामिया कमेटी के प्रवक्ता जमील अहमद खान ने बताया "बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं. किसान अपनी फसलों को लेकर बेहद चिंतित हैं और आमजन भी भीषण गर्मी से परेशान है. ऐसे समय में मुस्लिम समाज ने सामूहिक रूप से अल्लाह से रहमत की बारिश की दुआ करने का निर्णय लिया है."

लगातार 3 दिन तक विशेष नमाज

जामा मस्जिद इंतिजामिया कमेटी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे बोरतलाई मार्ग स्थित बूढ़ी माता मंदिर के पीछे निजामुद्दीन मोहसिन कुरैशी कॉलोनी के मैदान में तथा 16 जुलाई को मदरसा इब्राहिमिया, 12 बंगला मैदान में विशेष नमाज अदा की जाएगी। प्रत्येक दिन करीब एक घंटे तक नमाज और सामूहिक दुआ का कार्यक्रम होगा.

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