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जापान में दमखम दिखाएंगे नर्मदापुरम के खिलाड़ी, विवेक,आध्या और हर्षिता एशियन गेम्स में सिलेक्ट

एशियन गेम्स-2026 में नर्मदापुरम के खिलाड़ी पेश करेंगे मजबूत दावेदारी, विवेक सागर,आध्या तिवारी और हर्षिता तोमर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व. देवेंद्र वैश की रिपोर्ट.

VIVEK SAGAR SELECT ASIAN GAMES 2026
जापान में दमखम दिखाएंगे नर्मदापुरम के खिलाड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 3:11 PM IST

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Updated : August 27, 2026 at 4:10 PM IST

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नर्मदापुरम: खेल प्रतिभाओं के क्षेत्र में नर्मदापुरम जिले ने एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स-2026 के लिए नर्मदापुरम जिले के तीन प्रतिभावान खिलाड़ियों का भारतीय दल में चयन हुआ है. तीनों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच का भारत की और से प्रतिनिधित्व करेंगे. इन तीनों खिलाड़ियों में हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद, सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी आध्या तिवारी और सेलिंग खिलाड़ी हर्षिता तोमर एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर भारत का नाम रोशन करेंगे.

जनसंपर्क विभाग ने प्रेस नोट जारी कर चयन की सूचना दी है. दरअसल, एक ही जिले से तीन अलग-अलग खेलों में खिलाड़ियों का एशियन गेम्स के लिए चयन नर्मदापुरम के लिए गौरव की उपलब्धि है. इन खिलाड़ियों की सफलता जिले की खेल प्रतिभाओं की क्षमता और निरंतर बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है. तीनों खिलाड़ी अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के लिए पदक जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेंगे.

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हॉकी में विवेक सागर प्रसाद पर रहेंगी निगाहें (Social media)

हॉकी में विवेक सागर प्रसाद पर रहेंगी निगाहें
नर्मदापुरम के प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा होंगे. विवेक भारतीय हॉकी के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं और इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. एशियन गेम्स में उनके अनुभव और प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी. भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियन गेम्स में अपने पिछले स्वर्ण पदक का बचाव करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. ऐसे में विवेक सागर का अनुभव टीम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. नर्मदापुरम के खेल प्रेमियों को उनसे भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है.

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सॉफ्ट टेनिस में आध्या तिवारी की नई उड़ान (Social media)

सॉफ्ट टेनिस में आध्या तिवारी की नई उड़ान
सॉफ्ट टेनिस की युवा प्रतिभा आध्या तिवारी भी एशियन गेम्स-2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. आध्या का चयन महिला सिंगल्स एवं मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा के लिए हुआ है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकीं आध्या अब एशियन गेम्स के मंच पर भारत के लिए चुनौती पेश करेंगी. आध्या का चयन जिले की युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणादायी उपलब्धि है. उनके एशियन गेम्स में चयन से नर्मदापुरम की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा मिलेगी.

सेलिंग में हर्षिता तोमर का अनुभव बनेगा ताकत
नर्मदापुरम की सेलिंग खिलाड़ी हर्षिता तोमर भी एशियन गेम्स-2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. हर्षिता पहले ही एशियन गेम्स में पदक जीतकर देश और जिले का गौरव बढ़ा चुकी हैं. उन्होंने 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में कांस्य पदक हासिल किया था. अब एक बार फिर एशियन गेम्स के मंच पर उतरने जा रहीं हर्षिता के अनुभव पर देशवासियों की उम्मीदें टिकी रहेंगी. उनके पूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और अनुभव को देखते हुए उनसे एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

NARMADAPURAM PLATER HARSHITA TOMAR
सेलिंग में हर्षिता तोमर का अनुभव बनेगा ताकत (Social media)

तीन खेल, तीन सितारे और एक गौरव
एशियन गेम्स-2026 में नर्मदापुरम के विवेक सागर प्रसाद, आध्या तिवारी और हर्षिता तोमर तीन अलग-अलग खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में नर्मदापुरम के खेल प्रेमियों की नजरें इन तीनों खिलाड़ियों पर रहेंगी. जिलेवासियों को विश्वास है कि, तीनों खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन करेंगे और नर्मदापुरम की खेल प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएंगे.

Last Updated : August 27, 2026 at 4:10 PM IST

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