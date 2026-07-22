चलती ट्रेन में टिकट चेक कर रहा था जालसाज, नकली सील और कैश के साथ गिरफ्तार
नर्मदापुरम में इटारसी जीआरपी ने नकली टीटीई पर शुरू की कार्रवाई, टिकट चेक कर यात्रियों से करता था वसूली.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 6:26 PM IST
नर्मदापुरम: कई दिनों से ट्रेनों में फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से अवैध वसूली किए जाने की शिकायत मिल रही थी. जिसके बाद रेलवे विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी चलती काशी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की टिकट जांच कर उनसे पैसे वसूल रहा था. उसके कब्जे से 2 नकली रेलवे सील, रसीद बुक, डब्ल्यूसीआरएमएस का पहचान पत्र, यात्रियों से वसूले गए 3500 रुपये नकद और गन जैसी दिखने वाली एक लाइटर बरामद हुई है. आरोपी को जीआरपी के हवाले कर दिया गया है.
रंगे हाथ आरोपी को विजिलेंस टीम ने दबोचा
पिछले कई दिनों से रेलवे को सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति खुद को टीटीई बताकर ट्रेनों में टिकट जांच के नाम पर यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा है. शिकायतें रेलवे विजिलेंस, जबलपुर तक पहुंची. जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष योजना बनाई गई. मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी देर रात करीब 2:30 बजे विजिलेंस टीम ने काशी एक्सप्रेस में सोहागपुर और बागरा स्टेशन के बीच निगरानी शुरू की. इसी दौरान एक व्यक्ति यात्रियों की टिकट चेक करता और टिकट पर पंच लगाता दिखाई दिया. पहले से सतर्क टीम ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और मौके पर ही उसे दबोच लिया.
खुद को टीटीई बातकर यात्रियों से वसूल रहा था पैसे
पूछताछ में आरोपी की पहचान अरुण कुमार यादव (54), पिता छोटेलाल यादव, निवासी तिलक वार्ड, सिवनी मालवा के रूप में हुई. तलाशी लेने पर उसके पास से नकली रेलवे सील, रसीद बुक, WCRMS का पहचान पत्र, नकद राशि और गन जैसी दिखने वाली लाइटर बरामद हुई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को रेलवे का अधिकृत टीटीई बताकर यात्रियों को झांसे में लेकर उनसे पैसे वसूल रहा था.
इस कार्रवाई को रेलवे विजिलेंस इंस्पेक्टर दीपक उपाध्याय और विजिलेंस इंस्पेक्टर शिवम सोनी ने अंजाम दिया. दोनों अधिकारियों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़कर बरामद सामग्री के साथ जीआरपी इटारसी को सुपुर्द कर दिया. वहीं, इटारसी जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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बुधवार सुबह इटारसी जीआरपी की टीम हावड़ा एक्सप्रेस से आरोपी को लेकर संबंधित जीआरपी थाना गाडरवारा पहुंची. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी कब से फर्जी टीटीई बनकर वसूली कर रहा था और इस पूरे नेटवर्क में उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं. इटारसी के जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया, "रेलवे की विजलेंस टीम ने फर्जी टीटीई को पकड़ा है. आरोपी को जीआरपी की कस्टडी में भेजा गया. यह मामला गाडरवारा जीआरपी थाना अंतर्गत का है. इसलिए इटारसी थाने में जीरो पर कायमी कर आरोपी को गाडरवारा जीआरपी भेजा गया है."