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लहूलुहान हालत में डॉक्टरों के पास पहुंचा सांप, स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन में

11 फीट घायल सांप का सफल ऑपरेशन ( ETV Bharat )

दरअसल, बारिश शुरू होने के साथ ही सांप निकलने लगे हैं. नर्मदापुरम के ग्राम सांगाखेड़ा से सर्पमित्र ब्रजेश केवट व उनकी टीम को गांव में सांप निकलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची टीम ने जब 11 फीट लंबे सांप को देखा तो वह तार में फंसा हुआ था. सांप धामन (रेड स्नेक) प्रजाति का था. जिसका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

नर्मदापुरम: बारिश के मौसम में सांप, बिच्छु या कई अलग प्रकार के जीव निकले की खबरें सामने आने लगती है. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सांप निकलना आम बात है. ऐसे मामलों में आपने अक्सर सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने की खबर सुनी होगी, लेकिन नर्मदापुरम में खबर जरा हटके हैं. यहां सांगाखेड़ा गांव में तार की फेंसिंग में फंसे सांप का नर्मदापुम पशु चिकित्सालय में सफल ऑपरेशन किया गया.

सांप घायल था, तो सर्प मित्रों की टीम उसे संभागीय पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचे. जहां सांप को दवाइयां दी गई और उसका इलाज किया गया. इलाज के दौरान सांप को 8 टांके आए हैं. डॉक्टर ने दो दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ने की सलाह दी.

सांप को आए टांके (ETV Bharat)

सांप को लगे 8 टांके

सांप का इलाज करने वाले डॉ अरविंद गुप्ता ने बताया कि "सांप काफी घायल हालत में सर्प मित्रों द्वारा चिकित्सालय लाया गया था. हमारी टीम पंडित रामगोपाल मिश्रा, डॉ. प्रियंका शाक्य, डॉ. अंजली चौधरी और प्रफुल्ल मेहरा ने मिलकर सांप की सर्जरी की. जख्म गहरा होने के कारण सांप को 8 टांके लगाने पड़े, फिर ड्रेसिंग की गई. इसके बाद हमने उसको दो दिन ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर सर्प मित्रों को सुरक्षित जंगल में छोड़ने की सलाह दी.

फेंसिंग में फंसे सांप का सफल ऑपरेशन (ETV Bharat)

जख्म सूखने के बाद जंगल में छोड़ देंगे

डॉक्टर ने लोगों से अपील की है कि बारिश का मौसम है, जगह-जगह सांप निकलने लगे हैं, यदि कोई सांप दिखाई देता है तो तुरंत ही सर्प मित्रों को सूचना दें." सर्प मित्र ने बताया कि "डॉक्टरों ने सांप को दो-तीन दिन वन विभाग की निगरानी में 'होल्ड' पर रखने को कहा था. रोजाना उसका हॉस्पिटल में चेकअप किया गया और जख्म सूखते ही उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा.