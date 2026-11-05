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गलत दिशा में बने तिजोरी और किचन बर्बाद करेगा बिजनेस और पैसा, वास्तु शास्त्र चमकाएगा दीपावली

धन का वास्तु कनेक्शन! ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: दीपावली पर्व से पहले आम तौर पर लोग घरों की साफ सफाई एवं वस्तुओं को खरीदारी करते हैं. एवं उन्हें सही स्थान एवं सही दिशा में रखा जाता है. लेकिन कौन सी वस्तु सही स्थान पर है, और वह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रही है या नकारात्मक, साथ ही जीवन में कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इसे जानना बहुत आवश्यक है. जीवन के अनुभव, उतार चढ़ाव, जीवन में उन्नति जिसे वास्तु शास्त्र के माध्यम से जाना जा सकता है.

हर एक दिशा में होती है ऊर्जा