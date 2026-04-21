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किन्नर समाज की पहल, बिन मां बाप की बच्ची को पाला, हिंदू रीति रिवाज से कराई शादी

किन्नर समाज ने हिंदू रिति रिवाज से कराई एक बेटी की शादी ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: किन्नर समाज ने हिंदू रीति-रिवाज से एक लड़की का विवाह कराया है. समाज के द्वारा लड़की के विवाह में घर गृहस्थी का सारा समान भी दिया गया है. इसको लेकर नेहा किन्नर ने बताया कि "जब बच्ची छोटी थी, तो उसके मां-बाप हमारे गुरु के पास उसे छोड़ गए थे. हमारे गुरु ने उसके पालन-पोषण की जिम्मेदारी हमें दी थी. हमने उसे बड़े जतन से पाला और अब शादी कराकर विदा कर रहे हैं."

नर्मदापुरम में किन्नरों की गुरु गौरी दीदी ने बताया कि "मेरे सभी किन्नर समाज के गुरु, भाई, चेले के सहयोग से जमना की शादी अंकित से हो रही है. इस बच्ची की परवरिश हमारे किन्नर समाज द्वारा मिलजुलकर की गई है. अब वह बड़ी हो गई है, तो हमने उसकी शादी कराई है. इसमें हम सभी लोगों से जो भी सहयोग हो रहा है, हमने दूल्हे-दुल्हन को दान में दिया है. हमें इस बात की खुशी है कि उसको अब अपना घर मिल गया.

किन्नरों ने मिलजुलकर कराई शादी (ETV Bharat)

विदाई की बात कहते नेहा किन्नार की भर आई आंखें

नेहा किन्नर ने बताया कि "यह बिटिया हमें बहुत छोटी उम्र में मिली थी. उसके मां-बाप थे, लेकिन उसे हमारे पास छोड़ गए थे. आज उसके मां-बाप कहां हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है. हमने गुरु के कहे अनुसार उसका पालन-पोषण किया और बड़े जतन से बड़ा किया. बच्ची ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई. लेकिन अब वह बड़ी हो गई, इसलिए हमने मिलजुलकर रिश्ता खोजा और अब विवाह के बाद उसकी विदाई होगी." बेटी की विदाई के बारे में बताते हुए उनकी आंखें डबडबा आईं.

शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे पंकज शर्मा ने बताया कि "किन्नर समाज द्वारा एक बच्ची का पालन-पोषण कर उसे बड़ा किया गया है. उस बच्ची का आज (मंगलवार) को विवाह संपन्न हो रहा है. इस विवाह का निमंत्रण मुझे मिला था, जिसमें सम्मिलित होकर वर-वधु को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा हूं."